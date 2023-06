– Kan få fatale følger

TV 2-ekspert Petter Skinstad frykter for fremtiden til Norges Skiforbund.

I april ble det kjent at Johannes Høsflot Klæbo takker nei til å være en del av det norske landslaget den kommende sesongen.

Under et pressetreff mandag kom det fram at Team Klæbo fortsatt er i dialog med Skiforbundet om en representasjonsavtale.

Klæbo er ikke den eneste av A-landslagsutøverne som velger å stå utenfor det norske landslaget. Også Kristine Stavås Skistad velger å stå på utsiden.

Astrid Øyre Slind valgte å takke nei til landslaget og heller være en del av privatlandslaget Aker Dæhlie, som hun har vært tidligere, og som i dag har om lag 50 løpere.

Med flere utøvere som velger å stå utenfor Skiforbundet og tilhøre privatlag, er TV 2-ekspert Petter Skinstad spent på hvilken posisjon landslaget kommer til å ha om fem til ti år.

FØLGER: Petter Soleng Skinstad er TV2s langrennsekspert og kommentator frykter for skiforbundets fremtid. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Skinstad tror at Skiforbundet først og fremst vil ha oppgaver hvor de legger til rette for verdenscup og mesterskap, og at det ikke vil være den treningsarenaen det er for utøverne i dag.

– Jeg tror det går den veien. Da vil det bli mer rom for private samarbeidspartnere og mer rom for at utøverne kan eie sin egen merkevare, Skinstad.



Økonomiske konsekvenser

Skiforbundet har i dag et budsjett på 90 millioner kroner som dekker alt fra utdanning, anlegg og bredde, fra regionallag og hele veien opp til topp- og paralag.

Skinstad frykter at Skiforbundet er på vei inn i en tid hvor deres rolle blir mindre viktig og at inntektene potensielt vil kunne falle fort.

– Jeg tenker at hvis Skiforbundet ikke eier utøverne gjennom hele sesongen og ikke kan jobbe med partnere hele året, blir det utfordrende å få inn midler.

– Kanskje vil de se et inntektsfall, og da er jeg redd de begynner med sparekniven og da kutter du fra bunn. Sånn er det dessverre, sier TV 2-eksperten.

Han sier at et inntektstap ikke vil komme skiforbundet eller norsk skiidrett til gode.

– Det kan gå utover yngre talenter og parautøvere. Da er vi på et sted vi ikke vil være. Det er klart at privatlagene er en utfordring som vi må ta hensyn til og som kan få fatale følger for Norges Skiforbund.

– Taper masse

Skinstad mener det er økonomisk viktig for Skiforbundet å få i land en avtale med Klæbo.

– Han er den soleklart største stjerna som vinner flest renn, og da er det klart at de taper masse hvis de ikke får til en god avtale med ham, sier TV 2-eksperten.



Langrennssjef Espen Bjervig mener en styrke på landslaget er at de kan tilrettelegge for at utøverne får spesialtilpasset opplegg.

– For eksempel vil en langløper ha behov for et annerledes treningsopplegg enn det utøvere som konkurrerer i verdenscupen, har, skriver Bjervig i en e-post til TV 2.



– Vi jobber hardt for å ha et så optimalt treningstilbud som mulig og en helhetlig oppfølging av utøvere gjennom helseteam, trenerteam, smøreteam og Olympiatoppen. Jeg tror vår landslagsmodell vil være det mest attraktive tilbudet også fremover, men at vi også fremover vil møte utøvere som takker nei til landslagsplass, noe som vi også har sett tidligere, fortsetter han.

OPPSTYR: Langrennssjef Espen Bjervig skriver at «støy ved å presse enkeltutøvere til å være med på fellesskapet når de ønsker å stå utenfor, opplever vi er mer krevende enn at de står utenfor». Foto: Lars Thomas Nordby

Bjervig understreker at for dem er privatlagene «et viktig supplement» til landslagene.

– Det er ikke plass til alle på landslag, så da er det viktig at det finnes andre gode satsingsarenaer da vi har utrolig mange gode skiløpere i Norge, poengterer langrennssjefen.

Når det kommer til Skinstads økonomiske bekymringer knyttet til yngre talenter og parautøvere, erkjenner Bjervig at landslagsmodellen er viktig for å finansiere satsingen for fremtidens løpere.

– Når det gjelder parasatsingen i Norges Skiforbund langrenn, er den godt finansiert av egne sponsor- og samarbeidsavtaler. Våre samarbeidspartnere er opptatt av fellesskapet og laget, og jeg tror dette også vil gjelde fremover, sier han.

Klæbo: – Må gå an

Uten en foreløpig avtale med Skiforbundet, er sesongen fortsatt usikker for Klæbo.

Under pressekonferansen var trønderen klar på at han ikke er redd for å inngå avtaler med sponsorer som er direkte konkurrenter med Skiforbundets sponsorer.

Skistjerna sier at det er vanskelig å si om Skiforbundet har utspilt sin rolle opp mot utøverne, og mener forbundet må gå i seg selv når flere utøvere velger å være utenfor forbundet.

UTENFOR: Johannes Høsflot Klæbo og teamet under pressemøte i hjemme på Byåsen Foto: Joakim Halvorsen / NTB Foto: Joakim Halvorsen

Klæbo er ærlig på at det er en totalvurdering og enkelte verdier som er grunnen for at han har valgt å stå utenfor landslaget.

– I mine øyne med budsjett og alt, så burde Norges Skiforbund være den mest attraktive plassen å være og hvor alle utøverne burde ville være. Da må det gå an å finne plass til alle og være lov til å være forskjellige. Det tror jeg er viktig, sier skistjerna.



Pappa og manager Håkon forteller at det er relativt enkle ting som diskuteres med Skiforbundet.

– Det handler om å få gå skirenn i forhold til perioder og hva som skal organiseres rundt ski. Det er relativt enkle ting som vi kommer til å komme til enighet om, sier manageren.