Parallellt med at norsk politi har gjennomført og konkludert sin etterforskning, har Biathlon Integrity Unit (BIU), den uavhengige etterforskningsenheten til Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), i flere år drevet sin egen etterforskning.

Den etterforsker brudd på IBUs regler, og kan ende med at Besseberg straffes med alt fra en advarsel til bøter og utestengelse fra idrettslige verv.

– Etterforskningen pågår fortsatt. Jeg er trygg på at den vil være avsluttet før året er omme, sier Greg McKenna, som leder BIU, til TV 2.

CAS

IBU-reglene hindrer åpenhet om de ulike stegene i saken før den er konkludert, men reglementet til forbundet åpner for at saken kan ende opp i Court of Arbitration (CAS) for Sport i Lausanne.

CAS er bedre kjent som Idrettens voldgiftsrett i Norge, og var stedet hvor blant annet Therese Johaugs dopingsak fikk sin endelige konklusjon.

CAS har de siste årene behandlet saker hvor BIU har vært en av partene.

At en endelig avgjørelse i den idrettslige etterforskningen av Besseberg er varslet før 2024, betyr at det kan bli en hektisk høst for Besseberg og advokatene. Etter det TV 2 forstår, er det sannsynlig at Økokrims sak i Buskerud tingrett blir i oktober.

Økokrim tok ut tiltale forrige uke, hvor det fremgår at Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon i perioden 2009-2018. Han skal blant annet ha mottatt en rekke klokker, blitt påspandert en rekke eksklusive jaktturer, samt tjenestene til prostituerte.



Besseberg-kollega frikjent

I en oppsiktsvekkende vending i saken forrige uke, kom det frem i Sportschau at alle anklager mot Nicole Resch i østerriksk rett var frafalt.

Resch var i mange år generalsekretær i IBU samtidig som Besseberg var president. Hun var, sammen med Besseberg, gjenstand for en rekke anklager i den mye omtalte ERC-rapporten som ble publisert i januar 2021.

McKenna bekrefter imidlertid til TV 2 at saken deres mot Resch fremdeles pågår.

TV 2 har en rekke ganger de siste årene forsøkt å komme i kontakt med Resch, men har ikke lyktes.

– Vi noterer oss at Resch ikke lenger er anklaget for noe, men det gjenstår å se hva BIU ender opp med, sier IBU-president Olle Dahlin til TV 2.