Kan bli historiske: – Spektakulært

La Vuelta a España går av stabelen 26. august–17. september.

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad har troen på at det kommer til å bli tre bra uker, selv om ingen norske syklister står på startstreken.

– Det er veldig få ritt i løpet av året hvor du samler de ypperste i verdenseliten. Det kommer til å bli et ekstremt høyt nivå, sier Kaggestad.

Jumbo-Visma-rytter Jonas Vingegaard, lagkamerat Primoz Roglic og fjorårets vinner av Vueltaen, Soudal Quick-Step-rytter Remco Evenepoel stiller alle til start i den siste av de tre store rittene gjennom året.

– Tre av de fire største rytterne er med. Den eneste som mangler er Tadej Pogacar, sier Kaggestad.

– Spektakulært

Vingegaard vant den gule sammenlagttrøyen i Tour de France tidligere i sommer, mens slovenske Roglic stakk av med seieren i Giro d'Italia i mai.

Kaggestad tror Jumbo-Visma har en klar tanke når rittet settes i gang.

– Jumbo-Visma kommer inn med ett mål, og det er å konkludere med hvem som er best i verden. En andreplass er et tap når de stiller med det laget som de gjør.

– Vinner de denne Touren, blir de historiske som de eneste i verden som har vunnet alle de tre største i løpet av et år. Da er de verdens beste. Men det vil ikke overraske meg om de blir nummer to og tre, sier TV 2-eksperten.

EKSPERT: Tidligere proffsyklist Mads Kaggestad. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

TV 2s sykkelkommentator Magnus Drivenes sier at det nederlandske storlaget må leve med favorittstempelet.

– Det er spektakulært at de stiller med to store stjerner. De er favorittene til å vinne, men det er langt frem til Madrid.

– Den som kan ødelegge dynastiet



TV 2-eksperten tror den ferske verdensmesteren i tempo, Remco Evenepoel, er en av de få som kan være med å konkurrere om sammenlagtseieren mot Jumbo Visma-rytterne.



– Remco er den neste store. Han er kanskje den eneste som har mulighet, sier Drivenes.

TV 2-ekspert Mads Kaggestad tror Remco Evenepoel kan ha en mulighet mot Jumbo Visma-rytterne. Foto: Oscar Del Pozo

– Han er den som kan ødelegge dynastiet, fortsetter han.

Roglic og Evenepoel syklet ikke årets Tour de France.

Både Kaggestad og Drivenes tror dette kan gi sloveneren en fordel når de skal klarte de harde fjelletappene i Vueltaen.

– Dette er et kjempestort mål for Roglic. Han er godt forberedt og i veldig god form. Det er litt mer usikkerhet rundt formen til Vingegaard. Han har ikke prestert like godt utenfor Tour de France, påpeker Drivenes.

– Roglic kjenner etappene utrolig godt. Han har vunnet sammenlagt tre ganger på rad, sier Kaggestad.

Duoen har troen på at hjemmepublikumet får noe å juble for: I form av den spanske 20-åringen Juan Ayuso skal kunne gi UAE Emirates-laget en opptur i Pogacars fravær.

FÅR SKRYT: Juan Ayuso. Her fra en triumferende dag i Sveits rundt. Foto: Gian Ehrenzeller

– Han er det største etapperitt-talentet og UAE sitt spanske vidunderbarn, sier Kaggestad.

– Han er kanskje det største sammenlagttalentet. Han er en som kan utfordre på sikt, mener Drivenes.

Klatrefest

Årets Vuelta ligger an til å bli en klatrefest av de sjeldne. Kun fire av etappene er omtalt som flate. Som følge av det inneholder startfeltet knapt en eneste sprinter.

En 25,8 kilometer lang individuell tempo er også lagt inn på etappe ti. I den disiplinen er sammenlagtkanonene Vingegaard, Roglic, Evenepoel og Thomas alle blant verdens beste.

PSST! 1. etappe fra Vueltaen ser du lørdag fra kl. 18.40 på TV 2 Sport 2 og Play. Da skal det sykles 14,8 kilometer lagtempo.