Kan bli bryllupstrøbbel: – Oh shit!

I flere år har bestevenninnene Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold trent og konkurrert side om side. Nå venter en annerledes vinter - som kan by på et overraskende dilemma.

For mens Tiril Eckhoff har lagt børsa på hylla og nå skal bekle rollen som fersk TV 2-ekspert i årets skiskytingssesong, så skal Ingrid Landmark Tandrevold fortsette å føre arven videre etter bestevenninnen på landslaget.

– Jeg måtte gå noen runder med meg selv om det virkelig var ekspert jeg ville bli. Så innså jeg at jeg ville fortsatt være en del av miljøet, så da ble valget ganske enkelt, innrømmer Tiril Eckhoff og titter bort på den tidligere lagvenninnen.



– Det blir annerledes, men jeg er bare glad det er Tiril som blir å stå der og at hun fortsatt skal være med på tur - selv om det blir i en litt annen rolle da, sier Ingrid Tandrevold.

«Basic soppbitches»



TV 2 fikk slå følge med den folkekjære duoen på sopptur langt inn i Oslomarka. En aktivitet de tidligere lagvenninnen bruker til avkobling i en travel hverdag.

– Man blir jo litt «zen» av å tusle rundt her, flirer Eckhoff.



Men noen soppekspert-tittel vil de ha seg frabedt.

– Vi er ganske «basic soppbitches». Jeg plukker litt kantarell så er jeg egentlig fornøyd, tilføyer Tandrevold til rå latter fra Eckhoff.

BASIC SOPPBITCH: Ingrid Landmark Tandrevold gliser for gullet hun finner i skogen. Foto: Helene Fineide / TV 2

– «Du var ikke noe bedre sjæl»

Stemningen mellom Eckhoff og Tandrevold er i kjent stil upåklagelig, og latteren runger i skogen mens bestevenninnene diskuterer både små og store hverdagsproblemer.

AVKOBLING: Full konsetrasjon på sopptur med Ingrid Landmark Tandrevold og Tiril Kampenhaug Eckhoff Foto: Helene Fineide / TV 2

Også den nye hverdagen og utfordringene som kan komme med Tirils nye rolle er et tema som tas opp ved jevne mellomrom.

– Det er jo mange som har holdt på med skiskyting og som plutselig befinner seg på den andre siden. Man vet jo at jobben innebærer å være kritisk og opplysende til de som ser på, så litt kritikk det forventer jeg - så lenge det er berettiget, sier Tandrevold og ler.

– Da kan du bare slå tilbake og si: «Du var ikke noe bedre sjæl», skyter Eckhoff inn.

Frykter ikke interessekonflikt

Det er liten tvil om at forholdet mellom de tidligere lagvenninnene er sterkt - og noen vil kanskje mene for sterkt. Det er derimot duoen sikker på ikke vil skape utfordringer.

DAGENS MIDDAG SIKRES: Ingrid Landmark Tandrevold bruker tiden før vinteren på å plukke skogens eget gull. Foto: Helene Fineide / TV 2

– Det vil sikkert bli en og annen sportskommentator som mener at det er en interessekonflikt der, eller at vi er for tette. Men jeg tenker heller at det er en styrke både for meg og Tiril på hver vår side. Er det en som skal gi meg kritikk så er jeg glad det er henne, sier Tandrevold mens Eckhoff nikker anerkjennende på siden.

GLISER FOR FANGSTEN: Også den ferske TV 2-eksperten Tiril Eckhoff fikk sikret litt middagstilbehør på tur med Ingrid Landmark Tandrevold. Foto: Helene Fineide / TV 2

Forlover-trøbbel

Likevel er det en helt spesiell ting som potensielt kan bli et problem for bestevenninnene. I romjula i fjor ble nemlig Tandrevold forlovet med samboeren Trygve Bendixen Markset. Til neste år skal paret smis i hymens lenker og da har Eckhoff en helt spesiell rolle.

– Tiril er jo forloveren min når jeg skal gifte meg da, sier Tandrevold før hun ser lurt bort på venninnen.

– Oh shit! Så hvis jeg melder for hardt så ringer du meg plutselig i april og sier meg opp, svarer Eckhoff flirende.

– Derfor har jeg valgt to forlovere, sier Tandrevold med et glimt i øyet.