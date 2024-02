Kan bli avgjørende for lagkameratens avgjørelse: – En bjellesau

I dag kunne Kolstad avsløre at deres største stjerne, Sander Sagosen, har knyttet seg til klubben for tre nye år.

– Det har egentlig ikke vært mye tvil fra min side, men hele tiden vært mitt ønske at vi skulle få til dette, sier Sagosen til TV 2.



I løpet av den neste måneden skal trønderne prøve å fremforhandle nye avtaler med landslagsstjerner som Gøran Johannessen, Torbjørn Bergerud, Vetle Eck Aga, Magnus Gullerud og Sigvaldi Gudjónsson.

MER I VENTE? Daglig leder i Kolstad, Jostein Sivertsen, håper nok på flere pressetreff av denne sorten de nærmeste dagene og ukene. Foto: Per-Atle Karlsen

Nå håper daglig leder Jostein Sivertsen at Sagosen-avtalen får blekket til å sprute i alle retninger i Kolstad Arena.

– Vi håper jo at det vil ha noen ringvirkninger i forhold til resten av guttene som sitter og vurderer om de skal være med videre eller ikke. Sander er en bjellesau og en signalspiller i Kolstad. Det er utrolig viktig å få det på plass, sier Sivertsen.



«Sauen» Gøran?

Med Simen Lyses kontraktsforlengelse i forrige uke og Sagosen-signeringen nå, er det nå Gøran Johannessen som kanskje er den aller viktigste «sauen» for Kolstad å få med inn i fremtiden.

29-åringen innrømmer at det ikke har blitt mindre attraktivt å bli værende i Trøndelag etter fredagens nyheter.

SKAL I SAMTALER: Gøran Johannessen er tydelig på at Sagosen-signeringen kan bli viktig når han selv skal vurdere en ny kontrakt i Kolstad. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det er kjempepositivt for oss og hele klubben. Det sender et sterkt signal om at det er noe å bygge videre på her, sier Johannessen til TV 2.

– Har det noe å si for din fremtid her at Sander har signert?

– Ja, absolutt. Man er jo her hovedsakelig på grunn av den sportslige satsingen. Det at Sander blir med videre betyr jo at det satsingen blir bra. Så er det selvfølgelig avhengig av at det er flere som tar det valget som Sander har tatt.



I forhandlinger

Siddisen har allerede vært inne til samtaler med Kolstad-ledelsen, men da de ikke klarte å komme til enighet før VM i Tyskland, valgte de å legge forhandlingene på is gjennom mesterskapet.

Nå blir det nye møter.

– Det kommer nok til å komme opp nå de nærmeste dagene, tror jeg, sier Johannessen.

– Hva vil du selv?

– Det er vanskelig å si. Nå har jeg ikke fått noe konkret tilbud fra Kolstad enda. Det er vanskelig å si når det kommer, men det gjør det i alle fall lettere å forholde seg til når det kommer noe konkret. Men jeg trives veldig godt, understreker han.



TV 2 kunne i desember avsløre at Magnus Abelvik Rød trolig forlater Kolstad til fordel for Pick Szeged neste sesong.

ÈN I BOKS: Sander Sagosen blir, Gøran Johannessen er i tenkeboksen, mens Magnus Abelvik Rød trolig forlater Kolstad. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Med det er det nok enda viktigere for Sagosen og co. at spillere som Johannessen blir værende i Trondheim.

– Jeg har ikke noen garanti på det, men nå har Simen forlenget og jeg har forlenget, så håper vi at resten av guttene blir med. Vi får bare se. Det er opp til hver enkelt, sier Sagosen.



Selv håper Johannessen å få en avklaring rundt fremtiden så fort som mulig.

– Vi har jo en deadline å forholde oss til, som er 1. mars. Med tanke på fremtiden er det digg å få avklart det så fort som mulig, men samtidig så skal det også føles riktig. Jeg stresser ikke nevneverdig med det.