Kampen om sannheten på Ekeberg

Campus Ekeberg skulle gi Oslo en ny skole og et stort idrettsløft. Etter årevis med krangling, beskyldninger om løgn og trusler om rettssak, sitter Oslo-idretten igjen med en regning på nesten 200 millioner og frykt for konkurs.

– Den største idrettsskandalen i Oslos historie.

Det skrev den nye byrådslederen i Oslo, Eirik Lae Solberg (H), i et innlegg på tv2.no i september.

Nå jobber han for å gjenopplive et prosjekt som ble erklært dødt tidligere i sommer, og som i ytterste konsekvens kan føre til at Oslo Idrettskrets blir den første idrettskretsen i Norge som går konkurs.

Dette er Campus Ekeberg Prosjektet ble startet i 2017, og er et samarbeid mellom Oslo Idrettskrets (OIK) og Bækkelagets Sportsklubb (BSK)

Campus Ekeberg skulle bestå av fire nye flerbrukshaller, én turnhall, tre saler for kampsport, sju dansesaler og et treningssenter. I tillegg skulle det huse en skole med plass til 1024 elever. Pris: nesten to milliarder

Planen var at Oslo kommune skulle stå for en lånegaranti, samt at de skulle inngå en leieavtale på 40 år for skolelokalene. Forrige byråd mente imidlertid at den økonomisk risikoen var for høy, noe som resulterte i at prosjektet ble lagt dødt i sommer

Målet var opprinnelig at Campus Ekeberg skulle stå ferdig til skolestart i 2022. Nå er målet at prosjektet er ferdigstilt i tide til skolestart 2027, om prosjektet blir noe av

Nesten 200 millioner brukt før byggestart

Historien om Campus Ekeberg, som skulle gi byen en mye tiltrengt skole og en rekke nye idrettsanlegg, inneholder en rekke vendinger, beskyldninger og politiske maktkamper, men status i slutten av oktober er enkelt forklart følgende:

Oslo Idrettskrets (OIK) og Bækkelagets Sportsklub (BSK) ba kommunen om en lånegaranti på 1,8 milliarder. Det fikk de ikke. Prosjektet ble erklært dødt.

Begrunnelse: for høy økonomisk risiko. Så høy, mente bystyret, at de ville bryte Kommuneloven om de innvilget garantien. Denne vurderingen er idretten uenig i.

Tilbake står Oslo-idretten med en regning på nesten 200 millioner kroner. Den summen har blitt brukt på et forprosjekt, uten at en spade har blitt satt i jorden. Det er uklart hvem som eventuelt skal betale denne regningen. Oslo Idrettskrets har truet med rettssak om kommunen ikke blar opp.

Ifølge advokater TV 2 har vært i kontakt med, er det en reell konkursfare for idrettskretsen om kommunen ikke tar regningen.

Idrettens siste håp er at den nye byrådslederen Lae Solberg skal gjøre som han har lovet og få igjennom prosjektet. Han mener Oslo kommune ikke vil bryte Kommuneloven ved å innvilge garantien.

STORE PLANER: Fremtiden til Campus Ekeberg er fortsatt uavklart. Får Oslo Idrettskrets og Bækkelagets Sportsklubb «ja» til å bygge, er håpet at komplekset kan være klart høsten 2027. Foto: Backe.

Fyrer løs: – Lukkethet og hemmelighold

– Det har gått fra å være en offensiv og profesjonell prosess til å bli et politisk mareritt. Vi opplever en kommune som har gått fra åpenhet og samspill, til lukkethet og hemmelighold. Kommunen har lurt oss, sier Magne Brekke, generalsekretær i Oslo Idrettskrets (OIK), til TV 2.



GENERALSEKRETÆR I OSLO IDRETTSKRETS: Magne Brekke. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Jeg har ikke behov for å karakterisere Oslo Idrettskrets. Jeg vet at det er mange ulike meninger om Campus Ekeberg-prosjektet i Oslo-idretten, og jeg vet at det er mange meninger om hvordan kretsen har gått fram i dette prosjektet. Men generelt har vi hatt et godt samarbeid med kretsen på mange saker, svarer tidligere idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV).

TIDLIGERE BYRÅD FOR KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET: Omar Samy Gamal (SV). Foto: Simen Askjer / TV 2

Status er at Campus Ekeberg fortsatt kan gå begge veier:

Det nye byrådet og Statsforvalteren kan innvilge garantien.

Det sa Lae Solberg til Dagsavisen i mai at han ville gjøre første uken i byråd, og tidligere denne uken bekreftet det nye byrådet at det er noe de vil jobbe for. Om garantien innvilges, kan man ta opp et stort nok lån til begynne å bygge.

Om de ikke innvilger garantien, vil prosjektet være dødt for godt. Og da vil etterspillet for alvor begynne.

Selve kjernen i saken er nå en tolkning av Kommunelovens §14-19, som sier at garantier ikke kan innvilges «hvis garantien innebærer en vesentlig økonomisk risiko»:



Hvis forrige byråd mente at å gi en garanti vil være å bryte loven, hvordan kan da det nye byrådet mene at det ikke vil være å bryte loven å gi samme garanti?

Det poenget skal vi komme tilbake til.

800 millioner dyrere

Saken har utviklet seg til å bli svært betent både i idretten og politikken etter beskyldninger fra begge sider om at motparten farer med usannheter, at dokumenter blir holdt unna offentligheten, at pengebruken er uansvarlig.

På sidelinjen har en rekke idrettsledere i andre Oslo-klubber ytret sin bekymring for konsekvensene av at et stadig dyrere prosjekt risikerer å renne ut i sanden. Selv Oslo Idrettskrets' eget styre har ved flere anledninger vært tydelige på at de er bekymret (se faktaboks).

Kretsstyrets bekymring I Oslo Idrettskrets møtereferat fra august 2022 kan man lese at styret er «bekymret for de økonomiske konsekvensene av ytterligere forsinkelser». To måneder senere kan man lese: «Krettsstyret er utålmodig og vil fortløpende vurdere hvor lenge man kan stå i saken uten at nødvendige avtaler kommer på plass».

Prosjektet ble født i 2017.

Etter to år med dialog og forhandlinger med Oslo kommune, ble planene presentert høsten 2019.

Da skulle prosjektet koste 1,2 milliarder kroner.

I november året etter ble den første søknaden til kommunen om lånegaranti sendt.

Da var søknadsbeløpet på 1,5 milliarder kroner, og søknaden ble avvist.

Nye møter og forhandlinger resulterte i en ny søknad til kommunen sommeren 2022. Da var søknadsbeløpet på 1,8 milliarder kroner.

Også den søknaden ble avvist.

Grunn: at Utdanningsetaten mente at leiekostnadene for skoleflatene var for store, og at kommunen ville bryte Kommuneloven om de innvilget en garanti som innebærer vesentlig økonomisk risiko for Oslo.

Nå bekrefter idrettskretsen at en sannsynlig ny søknad om lånegaranti denne høsten vil komme på cirka to milliarder kroner.

– Alt gikk på skinner til noen tolket loven feil

Ifølge Oslo Idrettskrets er det en rekke naturlige grunner til at prislappen har blitt større: krav om miljøsertifisering, krav om plass til flere elever, reprosjektering, og pandemien.

Høsten 2022 skar det seg.

DRØMMEPROSJEKT: Begge parter er klare på at de har ønsket at Campus Ekeberg skulle bli en realitet. Foto: Backe.

Byrådet innstilte på å avslå garantisøknaden i november. Finansutvalget støttet avslaget, og 1. mars i år vedtok bystyret å si nei.

– De lurte oss i siste sving med påstander som ikke er riktige. De lurte oss. Alt gikk på skinner til noen tolket loven feil, mener Brekke, generalsekretæren i idrettskretsen.

Han mener at en lånegaranti på to milliarder ikke utgjør en risiko for en kommune han sier har over 100 milliarder i omsetning årlig og har lav gjeldsgrad. I tillegg argumenterer han med at dette er et prosjekt kommunen har ønsket.

– Jeg skjønner at idrettskretsen og BSK er veldig skuffet, men det er realitetene. Kommuneloven er klar på at vi ikke kan ta for høy risiko med fellesskapets midler, sa Gamal tidligere i høst.



I ettertid har det blitt kranglet om hvorfor enkelte dokumenter bak risikovurderingen har blitt unntatt offentligheten, spesifikt Kommuneadvokatens vurdering av risikoen i prosjektet.

Og da er vi tilbake til kjernen av saken:

Hvis forrige byråd mente at å gi en garanti vil være å bryte loven, hvordan kan da det nye byrådet mene at det ikke vil være å bryte loven å gi samme garanti?

Svaret er at loven selv ikke setter eksplisitte tak eller begrensninger på summer det er lov å garantere for. «En vesentlig økonomisk risiko» blir dermed et vurderingsspørsmål, noe som er bakgrunnen for at den nye byrådslederen har sagt at han vil ha en ny juridisk vurdering av saken.

Deal or no deal?

Håpet til Brekke er at saken skal komme for bystyret i desember, og at Statsforvalteren godkjenner den eventuelle garantien kommunen måtte gi.

Jeg mener at vi har hatt en avtale. Magne Brekke, generalsekretær i Oslo Idrettskrets

Om det ikkje skjer, får både han, Oslo Idrettskrets, Bækkelagets Sportsklub (BSK) og Oslo kommune hodebry.

Til tross for at en formell avtale med kommunen aldri har vært på plass, estimerer Brekke at det allerede har blitt brukt nærmere 200 millioner kroner på et forprosjekt.

Han anslår av kretsen og BSK har brukt cirka 35 millioner hver av oppsparte midler, og at entreprenør Backe Stor-Oslo har brukt nærmere 100.

– Hvorfor har dere brukt disse pengene uten å ha en avtale i boks?

– Jeg mener at vi har hatt en avtale 100 prosent i boks. Summen av alle avtaler, møter et cetera gjør det enkelt å dokumentere at alt vi har gjort er noe Oslo kommune har bedt om. Men det står ikke på ett dokument, for å si det på den måten. Dette har vært en lang prosess, forklarer Brekke.

Har varslet rettssak om gigantkrav

Ingen av partene legger skjul på at de vil ha prosjektet, men det forrige byrådet har flere ganger benektet at de skal ha gitt løfter eller garantier, slik motparten opplever det, om at prosjektet uansett ville bli en realitet.

Skulle idretten bli sittende igjen uten et prosjekt, har Brekke vært tydelig på at han krever at kommunen tar regningen.

Han varsler et erstatningskrav på 300 millioner kroner – de nesten 200 millionene som har blitt brukt vil utgjøre størstedelen av kravet, pluss kostnader som kompensasjon for arbeidstid brukt på prosjektet og kompensasjon for merkostnader.

Til Dagbladet har Brekke sagt at han er klar til å ta kommunen til retten, om det skulle bli nødvendig.

ADVOKAT: Espen Auberg i Advokatfirmaet Nova. Foto: Advokatfirmaet Nova

TV 2 har vært i kontakt med flere advokater som mener at faren for at Oslo Idrettskrets kan gå konkurs er reell om de blir sittende med regningen.

– Spørsmålet blir hvem entreprenøren har inngått en avtale med. Det ser ut som det er OIK og BSK som er avtalepartneren, så regningen vil nok havne der først. Så spørs det hva som har skjedd mellom OIK/BSK og kommunen, og om regningen kan sendes videre til kommunen. Hvor konkrete har de vært i at de vil gi en garanti? Det blir det store spørsmålet, sier Espen Auberg, partner i Advokatfirmaet Nova, til TV 2. Han understreker at han ikke har grunnlag for å vurdere fakta i denne konkrete saken.

– Kan idrettskretsen i ytterste konsekvens gå konkurs?

– Kretsen har et eget organisasjonsnummer og en relativt selvstendig økonomi, så det vil være en mulighet, fortsetter han.

Avviser ikke nødhjelp

Brekke beskriver konkursfaren som «hypotetisk», men har tidligere sagt til Dagbladet:

– Men hvis vi tar feil, kan vi bli slått konkurs. Det er kommunen som er å klandre her, ikke oss.



BETENKT: Idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV). Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Samy Gamal kan ikke svare på om kommunen vil ta regningen eller ikke.

– Det er vanskelig å si noe om før vi har fått et konkret krav. Det er mange ulike summer som har blitt nevnt, og vi kjenner ikke grunnlaget for disse tallene. Men det er slik at Oslo Idrettskrets er en viktig partner for oss, og vi er opptatt av at det fortsatt skal være idrettsaktivitet og økonomi i Oslo-idretten. Vi er opptatt av å ha en sterk krets i Oslo, for det betyr at vi har en sterk idrett i Oslo, sier han, og påpeker at byrådet har brukt over seks milliarder på anlegg i Oslo.

– Så du er ikke avvisende til at kommunen skal ta regningen?

– Det er vanskelig å svare på uten å vite realitetene.