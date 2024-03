Kaller seg «ParaKlanen»: – Kan være oss selv

Født og oppvokst på et sykehus. Det har vært realiteten for Kristina og Oliver Iversen.

Så fant de det de nå kaller sitt andre hjem. Jordal Amfi.

For søskenparnet har hele livet satt i rullestol.

De ble født med ryggmargsbrokk. En tilstand som ett til ni barn i Norge fødes med hvert år.

STORESØSTER: Kristina Iversen (18). Foto: Torstein Wold / TV 2

– Når jeg kommer hit så tør jeg virkelig å være meg. Jeg tør å være Kristina. Det har liksom bare vært meg og Oliver, da. Det har ikke vært noe sånn at rullestolen skal være et hinder.

Det forteller Kristina Iversen til TV 2.

– Vålerenga er virkelig klubben for alle.

– Som å komme hjem

Søskenparets hockey-lidenskap startet med en masete lege på Ahus. Han var overbevist om at Oliver kom til å elske parahockey.



Tre år skulle det ta før de møtte opp på sin første trening.

LILLEBROR: Oliver Iversen (15). Foto: Torstein Wold / TV 2

– Jeg hadde sommerfugler i magen første gang. Men det var veldig gøy, supplerer lillebror Oliver.



Kristina satt på sidelinjen under lillebrorens første trening. Uken etterpå prøvde hun selv.

– Først tenkte jeg «tør jeg egentlig det, da?». For det er veldig tøft, men så tenkte jeg at jeg kunne gi det en sjanse. Rett etterpå sa jeg til mamma og pappa at dette har jeg lyst til å fortsette på. Og det har vi gjort siden.

GIRA: Oliver og Kristina Iversen gleder seg til sølvkamp torsdag. Her er Mathis Olimb i bakgrunnen. Foto: Torstein Wold / TV 2 Les mer HELTEMØTE: Oliver og Kristina i spillertunellen sammen med Mathis Olimb etter treningen onsdag. Foto: Torstein Wold / TV 2 Les mer KLAR BESKJED: Oliver Iversen er tydelig når han forteller Mathis Olimb at de har med å vinne kampen. Foto: Torstein Wold / TV 2 Les mer STJERNESPILLER: Mathis Olimb er lattermild etter møtet med søskenparet Oliver og Kristina. Foto: Torstein Wold / TV 2 Les mer

«ParaKlanen»

Fra trening med parahockeyen til å være supporter på VIF Hockey-kamper, var veien kort.

En eneste hockeykamp var det som skulle til før søskenparet ble bitt av basillen.

– Det er en helt spesiell følelse. Både jeg og Oliver slipper alle bekymringer. Når vi kommer hit, så er det bare hockeyen som gjelder. Vi vil se på laget vårt vinne, vi vil se Vålerenga kjempe, forteller Kristina.

FASTE PLASSER: Kristina og Oliver fikk sesongkort i bursdagsgave. Foto: Torstein Wold / TV 2

De møter opp på hver eneste hjemmekamp de kan. Sesongkortet ble sikret i forkant av årets sesong.

Og på sine faste plasser, rett overfor «Klanen», sitter Oliver og Kristina. De som nå kaller seg «ParaKlanen».

Både Kristina og Oliver forteller at de har opplevd en stor utvikling som mennesker fra de først inntok hockeytribunen.

– Vi har blitt mye tøffere. Vi tør å stå opp for oss selv. Vi er jo sykehusbarn, og der må gjøre det legene ber deg om, forteller Kristina og fortsetter:

– Men her er det sånn at du kan ha dine egne meninger. Du kan stå opp for deg selv. Det er viktig – og det er det jeg tar med meg fra hockeyen.

Mor Linn Cecilie forteller at hockeylidenskapen til barna har tatt helt av. De ser gamle kamper i reprise og står opp grytidlig om morgenen i sommerferien for å ta toget til de første treningene til Vålerenga.

HOCKEYMAMMA: Linn Cecilie Iversen følger barna sine til alle hockeykamper. Foto: Torstein Wold / TV 2

Hun mimrer tilbake til en gang Oliver var innlagt på sykehuset, men så fant han ut på Facebook at Vålerenga skulle møte 1. divisjonslaget Grüner. Da var det bare en ting å gjøre, forteller hun.

– Jeg skulle egentlig operere, men da dro jeg og mamma på kamp i stedet. Også var det mamma sin første kamp, forteller Oliver.

– Stakk dere av?

– Ja, sier han lattermildt.

Sølvkamp

Torsdag kveld møter Vålerenga Stavanger Oilers til sølvkamp i EHL. Da skal Kristina og Oliver sitte på sine faste plasser på tribunen og heie frem laget sitt.

– Vi vinner, sier søskenparet.

Olivers dom er at Vålerenga vinner 6-2. Storesøster Kristina tror det blir en jevnere kamp enn som så.

FAVORITTSPILLER: Kristina og Oliver i prat med Thomas Olsen. Det er Olivers favorittspiller. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Jeg tror det blir 5-3. Vålerenga tar det. Og hvis det ikke går veien så blir det nedtur, men vi skal vinne. Det står jeg på, sier Kristina.

Og dersom det ikke går veien er vurderingen på reaksjonen fra lillebror Oliver tydelig.

– Da griner vi.