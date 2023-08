– Julia tok mange dårlige avgjørelser

SANDNES (TV 2): For ett år siden anklaget Justine Braisaz-Bouchet lagvenninne Julia Simon for kredittkortsvindel. Nå åpner det franske laget opp om skandalen.

Tidligere i sommer hevdet flere franske aviser å vite at verdenscupvinner Julia Simon er beskyldt for kredittkortsvindel. Lagvenninnen Justine Braisaz-Bouchet skal være blant ofrene.

Den franske storavisen L'Équipe hevdet at Simon benyttet seg av lagvenninnens kort til å kjøpe ting på internett til en verdi av mellom ett og to tusen euro. Det tilsvarer mellom 11.000 og 23.000 kroner. Svindelen skal ha skjedd mens utøverne deltok på Blinkfestivalen i fjor.

– Jeg synes situasjonen er skikkelig trist, men jeg tok mitt ansvar. Hadde jeg ikke funnet bevis, hadde jeg ikke gjort noe. Det var selvfølgelig ingen lett avgjørelse, sier Braisaz-Bouchet til TV 2.

LAGVENNINNER: Justine Braisaz-Bouchet og Julia Simon sammen etter et verdenscuprenn i Anterselva i 2022. Foto: Matthias Schrader

Den olympiske mesteren fra Beijing er tilbake på samling med det franske landslaget for første gang siden hun fødte en datter i februar. Ett år etter at svindelen angivelig skal ha skjedd, skal Braisaz-Bouchet igjen delta på Blinkfestivalen.

– Det skjedde for ett år siden her i Sandnes. Jeg prøvde å lage en forsoning med henne og forbundet da, men det funket ikke, fortsetter 27-åringen.

Julia Simon har ikke trent med det franske laget siden anklagene ble kjent. Hun har hele tiden benektet innholdet i beskyldningene.



– Julia Simons posisjon er klar: Hun bestrider anklagene, sier advokaten hennes Jean-Michel Reynaud, ifølge L'Équipe.



BESKYLDT: Oppsiktsvekkende anklager er rettet mot verdenscupvinner Julia Simon. Foto: TOBIAS SCHWARZ

– Det er jeg sint for

Det franske landslaget er i full gang med forberedelsene til vinteren og har vært på treningsleir i Norge de siste ukene.

SINT: Lou Jeanmonnot forteller om et krevende år. Foto: Fredrik Slabinski

Lagvenninne Lou Jeanmonnot innrømmer til TV 2 at hun og flere av lagvenninnene fikk vite om denne saken allerede på høsten i fjor.

– I fjor var det veldig vanskelig, vi prøvde vårt beste for å stå i midten mellom Justine og Julia. Jeg er skuffet, denne saken kunne vært over på to måneder og så glemt. Men det har vært mange dårlige beslutninger, sier Jeanmonnot, og legger til:

– Nå støtter jeg Justine. Julia tok mange dårlige avgjørelser, i stedet for å ta imot hendene vi strakk ut. Det er jeg litt sint for, sier en tydelig preget Jeanmonnot.

Også de franske herrene innrømmer at saken har preget laget.

– Det har absolutt påvirket oss, vi forventet aldri en slik situasjon. Men hele laget vårt står sterke sammen. Vi prøver å holde fokus på sesongforberedelsene, så får vi se hva retten sier, sier Emilien Jacquelin til TV 2.

Spent på vinteren

TV 2s skiskytterekspert Tiril Eckhoff har konkurrert mye mot de franske jentene tidligere.

SPENT: TV 2s ekspert Tiril Eckhoff er spent på hvordan det franske laget løser dette til vinteren. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Jeg synes det er trist og tragisk at det har gått så langt og pågått over så lang tid. Jeg er veldig spent på hvordan de skal klare å samarbeide til vinteren. Det her kan være krevende for laget, sier Eckhoff.

Saken ble tatt opp i et møte i disiplinærkomiteen i Frankrikes skiforbund 1. juni. Der ble det bestemt at man vil vente med å gjøre noe inntil politiet har konkludert i etterforskningen. Dermed er det fortsatt uvisst hva som skjer til vinteren.

– Jeg kan ikke forestille meg hvordan det blir når hun kommer tilbake. Det blir rart. Vi kan tilgi alt som har skjedd, men hun må legge ned en enorm innsats for oss, sier Jeanmonnot.

– Jeg håper dette får en slags lykkelig slutt, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg ønsker henne ikke noe vondt. Jeg vil bare fortsette min karriere, ta vare på familien min og meg selv. Jeg håper det snart tar slutt, avslutter Braisaz-Bouchet.