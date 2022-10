– Juksing er uakseptabelt og skadelig

Norges Sjakkforbund tar sterk avstand fra juks, men er takknemlig for at Joachim Nilsen er ærlig om det han har gjort.

Norges Sjakkforbund har til nå ikke kommentert sjakkpresident Joachim Birger Nilsens innrømmelse om juks.

Men torsdag ettermiddag tar de bladet fra munnen.

– Vi i Norges Sjakkforbund tar sterk avstand fra juks. Juksing er uakseptabelt og har ringvirkninger som er skadelig både for sporten og utøverne, sier generalsekretær Kristine Marie Ganz i Norges Sjakkforbund (NSF) i en uttalelse til TV 2.

System for å hindre juks

Hun påpeker at det er viktig at slike saker kommer frem i lyset, slik at man får diskutert utfordringene åpent og skape nye systemer som bedre hindrer at juks forekommer.

TAR AVSTAND: Generalsekretær Kristine Marie Ganz i Norges Sjakkforbund sier at de tar sterk avstand fra juks. Foto: NSF

– Når det gjelder saken om president, Joachim Nilsen, er vi takknemlig for at han er åpenhjertig om sine erfaringer og modig nok til å innrømme det som skjedde i 2016. Han er nøktern og svært ryddig i sin forklaring, og gjør ingen forsøk på å bortforklare eller underkjenne handlingen, sier Ganz.

Tar avstand fra juksingen

Generalsekretæren sier videre at Nilsens erfaring og sak viser det at å reagere på slike tilfeller, har stor verdi for det holdningsskapende arbeidet.

– Saken viser også at arbeidet med forebygging av juks både digitalt, som i Nilsens tilfelle, og over brettet ikke var kommet godt nok i gang på den tiden. Dagens mer aktuelle saker understreker at det fremdeles må gjøres en solid innsats, sier Ganz.

I september vedtok styret i Norges Sjakkforbund å etablere nytt etisk utvalg, for å formalisere behandlingen av slike saker. Dette kommer i tillegg til varslingsportalen opprettet i 2021, som ligger på forbundets nettsider.

Sjakkforbundet opplyser at det i tiden fremover vil jobbes grundig og bredt med utarbeidelsen av forebyggende tiltak.

– Styret tar avstand fra hendelsen i 2016, men vil også anerkjenne Nilsens åpenhet. Vi håper å kunne komme styrket ut av dette som forbund, sier Ganz.