Jubler over banenytt: – Dette var siste sjanse

Denne uken begynner arbeidet på Kringsjå for alvor. Først da vil Lyn få et klart overblikk over hvor mye som må gjøres, men håpet er at de skal få lagt ett nytt underlag, og spille hjemmekampene sine på hjemmebane allerede i september.

– Vi har hele tiden ønsket å spille på hjemmebane. Det er ikke optimalt å spille på Grorud. Vi har blitt godt kjent her nå, men vi vil jo hjem, sier Lyn-spiller Jenny Røsholm Olsen etter å ha scoret hat trick mot Avaldsnes på nettopp Grorud.



Lenge var det også lagt opp til at det nye underlaget skulle dekkes av kork, heller enn den mer vanlige gummigranulatet, altså de svarte knottene.

– Ufattelig viktig

Kork har blitt brukt som et mer miljøvennlig innfyll på kunstgressbaner enn gummigranulat, men det har også medført utfordringer, som mellom annet på Nordre Åsen, hvor Skeid holder til.

Derfor var Lyn bekymret over at bystyret ville pålegge dem å bruke det samme innfyllet på Kringsjå.

– Slik situasjonen er nå, er ikke kork et bra alternativ, særlig ikke for et Toppserielag, sier Line Fiskerstrand Blekeli, styreleder i klubben.

Hun peker på at banen vil bli glattere ved bruk av kork som et sportslig argument, men også på betydningen det vil ha økonomisk sett, da det vil føre til betydelig større utgifter ved oppvarming av banen.

KRINGSJÅ: Line Fiskerstrand Blekeli har tidligere vist frem tilstanden på Kringsjå. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Så sent som for halvannen uke siden gjorde bystyret, med opposisjonen i spissen, helomvending, og bestemte at Lyn kunne bruke gummigranulat likevel.

– Vi hadde nesten gitt opp, vi vet at de starter arbeidet nå i juli, så dette var siste sjanse. Det var ufattelig viktig for oss, fordi det har så mye å si for det sportslige, og det har så mye å si for kostnadene som kan holdes lavere med granulat, sier Fiskerstrand Blekeli.

– Det er en helt ubeskrivelig god følelse, både at vi kommer tilbake til Kringsjå, og at vi får granulat, sier hun.

Miljøbekymringer

Utfordringen med gummigranulat er at det sprer plast i naturen. EU har derfor vedtatt å legge ned et forbud mot tilsatt mikroplast i blant annet kunstgress.

Oslo kommune har tidligere uttalt at de har en ambisjon om at 45 prosent av banene med gummigranulat skal få byttet ut dekket med et mer miljøvennlig alternativ innen 2024.

Lyns styreleder har forståelse for utfordringene rundt gummigranulat, men mener at enkeltklubber ikke bør stå alene i overgangen til et mer naturvennlig alternativ.

GUMMIGRANULAT: Det er disse svarte bitene som skaper problemer. Foto: Trond Teigen / NTB

– Det er viktig å ta forbudet fra EU på alvor, men vi har en åtte års overgangsperiode på å gjøre det på. Vi må lage en nasjonal bærekraftig plan, gjerne styrt fra fotballforbundet, hvor vi sammen, alle klubber i Norge, kan innrettes etter dette forbudet. Den enkelte klubb kan ikke bære den kostnaden alene, dette må vi gjøre sammen, sier Fiskerstrand Blekeli.

Lyn har også tatt grep for å hindre at granulatet sprer seg i naturen.

– Vi har granulatfangere, og alt som kreves for å samle den opp der den skal være, nemlig på banen.

Nå håper hun bare at Lyn, som ved flere anledninger har hatt problemer med dekket på Kringsjå, slipper å bekymre seg mer over baneproblematikk i fremtiden.

– Det har vært veldig ødeleggende for oss som Toppserielag de siste fem årene å ikke kunne ha en egen bane, så jeg er redd for at dette også skal gå galt. Men vi må ha troen, det er utrolig viktig for oss å komme tilbake der vi hører hjemme.

Og trener Oddbjørn Sindland sier seg enig:

– Jeg tror det kommer til å komme enda flere folk, jeg tror det er mange som setter pris på det når vi spiller hjemme på Kringsjå.