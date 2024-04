Jonsson får kritikk: – Totalt unødvendig

KRITISERES: Flere mener at Joacim Jonsson var for hard da han slaktet egen spiller på direkten. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

En av dem som engasjerer seg, er Andreas Ulland Andersen.

Han har tidligere spilt for Viking og er nå trener for Avaldsnes' herrelag.

– Da jeg så pauseintervjuet, ble jeg sjokkert. Det virker som Jonsson har et markeringsbehov og vil vise hvem som er sjefen. Det er feil måte å ta det på. Ta det internt, mener Ulland Andersen.

Enormt klønete og hodemist av Rijks. Men vil si det er tilnærmet like hodemist av Joachim Jonsson med total slakt av en ung spiller i beste sendetid! Faktisk litt sjokkerende. Jonsson har levert til stryk selv i VIF? — Andreas Ulland Andersen (@Ulland32) April 20, 2024

– Gjør nok ikke dette igjen

Tidligere Vålerenga-spiller Jonatan Tollås Nation, som nå holder på med et prosjekt om mental helse for ungdommer i idretten, er mer delt i synet.

– Det er forståelig med frustrasjon. Jeg er fan av takhøyde både som sportssjef og spiller. Men Jokke gjør nok ikke dette igjen, sier Tollås Nation til TV 2, og legger til at «det siste Rijks trengte var en hudfletting».



Det var under lørdagens Oslo-derby at Jonsson hamret løs.

Den unge spissen Mees Rijks (21) hadde pådratt seg to gule kort – på unødvendig vis, ifølge både eksperter og ikke minst Jonsson:

Etterpå la Rijks seg paddeflat overfor TV 2.

Jonsson innrømmet selv at han «kanskje var litt for tøff», men understreket at det ikke var noe «hard feelings» mellom dem.

Derfor er Niso glad for reaksjonene

I Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (Niso) ser de også kritisk på pauseintervjuet.

– Vi i Niso opplevde at tiraden til sportslig leder i Vålerenga på live-TV i pausen ble en grov bom, skriver forbundsleder Kristoffer Vatshaug i en SMS til TV 2.

Niso vil imidlertid ikke gripe tak i situasjonen – og fremhever at de er glad for å se alle reaksjonene som er kommet i etterkant.

– Vi opplever, gjennom de signalene som er sendt, at klubben er i stand til å ta tak i dette på en god måte.

NISO-LEDER: Kristoffer Vatshaug. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Samtidig er det fint å legge merke til at så mange reagerer og forsvarer rettighetene til utøveren i etterkant. Å arbeide med reelle arbeidstakerrettigheter i idretten er noe vi har gjort i snart 30 år, og reaksjonene i helgen forteller oss at mye av denne jobben har virket. En idrettsutøver har også rettigheter. Det skal være trygt å gå på jobb, fastslår Vatshaug.

Slik svarer han

Jonsson tar selvkritikk mandag ettermiddag.

– Det er ikke tvil om at det er feil av meg. Det var dumt gjort. Jeg har snakket med ham og jeg har beklaget, forteller svensken til TV 2.



Han er i likhet med flere av sine kritikere enig i at det burde blitt holdt internt.

Jonsson forklarer at han er et følelsesmenneske.

– Jeg er ikke en robot som svarer ja og nei. Jeg har fått kritikk for å være kjedelig, men denne gangen gikk det litt over styr, erkjenner Vålerenga-sjefen.

– Mees står stødig og er tøff. Han kommer til å vokse på det her, selv om det var unødvendig av meg å si de tingene, fortsetter Jonsson, som slår fast:

– Vi ivaretar og skal ivareta spillerne.



– Veldig rart

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah reagerer også på pauseintervjuet.

– Det fremstår først og fremst som totalt unødvendig, mener den tidligere midtstopperen.

– Jeg sitter litt med tanken om at det så mer ut som et intervju med en ekspert enn en sportssjef. Jeg tror det er viktig for Joacim Jonsson å være bevisst på den rollen han har nå. Som ansatt i en klubb må man til enhver tid tenke på det beste for klubben og spilleren det er snakk om. Så det var veldig rart, fortsetter Amankwah.

EKSPERT: Før han ble sportssjef i Vålerenga, var Joacim Jonsson mest kjent for det norske fotballpublikummet som fotballekspert på TV. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Ulland Andersen er klar på hva han ville ha gjort.

– Jeg ville tatt det alene med spilleren og vært mer profesjonell. Jeg synes Jokke er veldig aggressiv og altfor bastant, sier Avaldsnes-treneren.



Tollås Nation lar seg imponere av måten Rijks responderte på.

Hyller Rijks-reaksjonen

Han synes den 21 år gamle spissen viste modenhet.

– Han la seg flat og tok på seg så mye ansvar. De aller fleste skjønte at han spilte en stor rolle i hvordan kampen ble, etter den hodeløse taklingen, poengterer Tollås Nation.

KRITISK: Men Jonatan Tollås Nation forstår Joacim Jonssons frustrasjon. Foto: Lage Ask / TV 2

– Men likevel klarer han å stå rakrygget og ta på seg all skyld. Han tok ekstremt mye ansvar, og det er ikke lett. Det er en vanskelig situasjon. Rijks skuffer mange. Det siste han trenger er hudfletting fra Jokke, men jeg forstår frustrasjonen. Det kommer fra leveren og koker på stadion. Det er lett å la seg rive med, fortsetter den tidligere Vålerenga-spilleren.



Hadde Rekdal som trener

Tollås Nation tror også utblåsningen kan bidra til å gjøre Rijks rustet for fremtiden.

Han trekker lattermildt frem et eksempel fra egen karriere:

– Da jeg var 21 år, hadde jeg Rekdal som trener. Da får man hud som en blåhval med spekk og hele pakken. Så jeg kjenner meg igjen i det å ha en trener som ikke bryr seg om alderen din. Jeg startet med Rekdal som trener som 18-åring, og etter det ble alt en lek.

Alle er enige i at Jonsson snakker rett fra levra.

– For å forsvare ham litt, tror jeg at han er seg selv i de tingene han sier. Han er ufiltrert, og jeg tror ikke han tar på seg en maske for å hive Rijks under bussen. Men han er kanskje seg selv i litt vel stor grad og er litt vel ufiltrert for en sportssjef å være, mener Yaw Amankwah.