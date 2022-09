John (17) er en av verdens raskeste på motorsykkel

På en pensjonert rullebane ved Oslo lufthavn Gardermoen ligger lukta av stekeos, eksos og svidd gummi tykt.

Her på Gardermoen Raceway arrangeres NM-finalene i Dragracing.

I depoet spraker det i motorer og klirrer i metall. Gutta i Team Rolfstad finsliper innstillingene på sykkelen «El purco grande» før finaleløpet.

MANNSTERKE: Sykkelen er klar og rulles ut mot banen. Den veier nesten 400 kg, så det trengs litt muskelkraft for å flytte på den. Foto: Alf Simensen / TV 2

UNGT TALENT: John har gått gradene, åtte år gammel startet han med en åtte kubbiks cross-sykkel, i dag kjører han en spesialbygget nitrosykkel. – Den bør ha rundt tusen hester om vi tunern opp maks, forteller han. Foto: Alf Simensen / TV 2

Føreren heter John Rolfstad. Han er 17 år og yngste utøver i hele verden. «El Purco» er en «Super twin top fule Bike», den går ikke på vanlig 95 blyfri, men bruker Nitro metanol og yter nesten 1000 hk. Dragrace banen er 402 meter lang, og på det strekket kan sykkelen komme opp i 400 km/t.

– Sykkelen er hjemmelaga. Motorblokka er frest ut i Trøndelag og sykkelen er bygget på Toten, forteller Rolfstad.

HESTEKREFTER: Mekanikken mø være helt nøyaktig for at motoren skal yte optimalt. Foto: Alf Simensen / TV 2

Sammen med far Svein Olav Rolfstad og resten av gjengen i Team Rolfstad skrur de på sykkelen så den er i topp stand før finalen. – Det krever mange fler timer i garasjen enn på banen for å bli god i denne sporten forteller far Rolfstad.

– Den har ikke gjort helt som vi har ønska idag, men det har holdt til finale, sier sønnen.

SIKKERHET: Det er store krefter i sving når man kjører Top fule bike. Alle førere må ha på seg skuddsikker vest og brannsikker drakt, i tilfelle noe skulle gå galt. Høiberget får hjelp av kona til å ta på seg alt sikkerhetsutstyret. Foto: Alf Simensen / TV 2

Motstandern til John heter Trond Jostein Høiberget. Han kommer også fra Toten og kjører sykkelen «Spirit of Toten #2».

Det rister i brystkassa når motorene drar i gang. Karene spinner dekkene for å øke grepet mot asfalten før de triller frem til start.

OPPVARMING: Syklene må startes med en ekstern startmotor som sitter på en egen tralle. Foto: Alf Simensen / TV 2

Lysene på «Julegrana» tenner og slukker i det syklene setter fart mot horisonten.

Men noe er ikke helt som det skal. Det smeller høyere enn vanlig og John skjener mot venstre på banen. Han blir nødt til å sakke farten, og Spirit of Toten stikker av med seieren.

Nitroen har blåst hull i eksospotta på sykkelen til Rolfstad.

HULL: Eksospotta var hel før finaleløpet. Foto: Alf Simensen / TV 2

Etter løpet samles teamet rundt sykkelen for å finne ut hva som skjedde.

Rolfstad er glad for at han hadde på seg alt sikkerhetsutstyret etter dette løpet. Selv om alt ikke gikk etter planen holdt det til en 2. plass.

TROFÉ: Stolte og letta foreldre. Foto: Alf Simensen / TV 2

Før sesongen 2023 starter skal gutta bygge tre sykler til.

– Neste år er Team Rolfstad verdens største team i «Super twin top fule bike» klassen, anslår far.