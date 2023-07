Johaug: – Jeg «grafsa» på ham

I den nyeste podkast-episoden av Johaug Redaksjonen, forteller Therese Johaug (35) om sommerens planer.

Hun er nybakt mor, men har fått anledning til å få avbrekk.

– Jeg har svingt meg, så det er ikke synd på meg. Jeg har muligheten nå, så jeg må bare gripe den, sier den abdiserte skidronningen.

Tidligere i sommer var hun til stede på konsert i hovedstaden, da artist Sondre Justad (32) opptrådte på festivalen OverOslo.

Under konserten kom Johaug svært tett på sangstjernen.

– Jeg grafsa på han. Han «stagedived» over oss, så jeg bare «ooh». Vi sto midt foran scenen, rett på, der skulle jeg stå, sier Johaug etterfulgt av en latterkule.



Den intime kontakten var med på å gjøre det til en herlig aften på konsert.

– Det var fantastisk. 7000 var der og nydelig vær. Det var helt sykt, for en opplevelse. Det var godt å komme ut, sier Johaug i podkasten.



Justad har selv uttalt tidligere at han har måtte ta grep etter at publikum har vært aktive under «crowdsurfing».

– Det skjer hver kveld – for å være helt ærlig har jeg kjøpt meg susp. Det har faktisk blitt et problem. Både damer og menn som tar et godt balletak. De nekter å slippe meg videre, fortalte Justad til P3 Morgen i 2019.

– Crowdsurfingen har gått fint. Det er verre når jeg står midt i publikum med en gitar og prøver å leve meg inn i en følsom låt. Så hører jeg en dame skrike «ta ham i skrittet!» Da blir det vanskelig å leve seg inn i låten, sa artisten videre den gangen.



– Blir fadderuke

Den 17. mai fødte Johaug sitt første barn sammen med Nils Jakob Hoff. Til Justad-konserten hadde hun fikset barnevakt, og OL-mesteren fra i fjor forteller i podkasten at det gikk helt fint, og at barnet fint drakk av flaske.

– Jeg fikk melding om at mor kunne bare kose seg. Det gjorde jeg virkelig. Det var ikke så mye som skulle til for kroppen for at den bare «svoov», sier Johaug med tydelig antydning til at hun nok merket promillen på kroppen.



Etter en lang skikarriere, har hun endelig hatt anledning til å kose seg med fest og drikke.

– Nå er jeg klar for fadderuka jeg nå. Hadde russetid i fjor, fadderuke i år, ler 35-åringen.

Familie-sommer

I podkasten forteller hun også om planene for den første sommeren med barn i hus. Det innebærer besøk av barnets besteforeldre.

– Det blir mye familie nå første uka. Vi har ikke lagt så mange planer, men tenker oss til Dalsbygda og Bergen.



Nå er Johaug også i full gang med trening igjen etter svangerskapet.

– Nå kan jeg begynne å løpe. Det å ha på seg joggeskoene og springe … Kroppen funket, og alt ser fint ut, sa Johaug.