Johan-Sebastian klarer ikke å være sosial

– Jeg fortalte at jeg hadde det ganske kjipt om dagen og at det preget meg veldig.



Slik beskriver sjakkspiller Johan-Sebastian Christiansen sin mørkeste periode i livet til TV 2.

– Jeg har aldri vært én som ønsker å gi opp, og når du da sitter der og vurderer å gi opp, blir det blytungt.



24-åringen deler sin historie samtidig som han kjemper mot tårene.

– Jeg har aldri snakket om det før, så det er veldig vanskelig.

FORFERDELIG: Slik beskriver Johan-Sebastian Christiansen hverdagen. Foto: privat

– Fire kniver inn i meg

De første problemene startet like før årsskiftet til 2021, hvor Christiansen kjenner ubehag og smerter i magen. Han trodde han bare var i en dårlig periode.

Men smertene fysisk og psykisk blir bare verre og verre, før det smeller skikkelig en kveld i mars.

– Jeg fikk sinnssyke smerter, og skjønte at her er det noe som er fryktelig galt. Det er noe av det verste jeg har opplevd.

– Smertene var i midtre mageregionen. Det føltes som jeg fikk fire kniver som stakk inn i meg, så ble de dratt sakte ut igjen, før de ble stukket inn igjen, konstant. Det var helt grusomt.

MÅTTE HASTEOPERERE: Stormesteren i sjakk. Foto: privat

Midt på natten ble den til vanlig helt friske unge voksne fra Sandefjord kjørt til legevakten og videre til akuttsykehuset i Tønsberg. Leger og sykepleiere ble overrasket over det de fant.

– Jeg hadde noe som heter tarmslyng. Det er når tarmen bare vrir seg rundt som en slags hageslange og alt stopper. Det skjer ikke hos unge og friske raske folk, det skjer bare hos eldre, så å si.



Gråt i skjul

Christiansen ble hasteoperert og trodde at alt ville ordne seg. Istedenfor kom smertene raskt tilbake, han ble sengeliggende og hadde ikke energi til å gjøre noen ting.

Den godt trente stormesteren raste ned i vekt og var grå i ansiktet hver eneste dag.

– Det var noen tunge perioder med mye gråting for meg selv. Det var en mørk tid som jeg ikke forventet. Jeg var jo ikke fysisk frisk.



USIKKER: Christiansen var på et mørkt sted i livet, og visste ikke hva fremtiden ville by på. Foto: privat

Likevel prøvde Christiansen å spille sjakk på samme måte som før. Da gikk det galt, og profilen var nære ved å legge opp.

Men det var ikke bare med en konge og en dronning foran seg at ting sviktet. Problemene dukket opp på alle fronter, samtidig. Den vanligvis utadvendte og sosiale gutten begynte å forsvinne.

Klarer ikke å være sosial

– Det er noe av det tyngste. Jeg har mye mindre energi enn jeg hadde før. Jeg klarer ikke å gi mye av meg selv. Sosiale settinger er ikke enkelt.

Samtidig som Christiansen har lite energi, har han ingen aning om når smertene vil dukke opp. Hvis de kommer, må han ofte snike seg bort fra stedet han befinner seg. Hvis han blir sittende:

– Da kan jeg bli helt ute. Da kan kommentarene komme i etterkant: «Hvorfor var du i så dårlig humør?», selv om jeg bare sitter og har veldig vondt.

KAMP MOT SEG SELV: – Jeg ville absolutt ikke gi opp, men likevel klarte jeg ikke mer. Foto: privat

Selv om Christiansen gråt da han var alene og var på «et mørkt sted», valgte han å ikke si det til noen. Ingen visste at han var depressiv og hadde det forferdelig.



– Når man faktisk ser hvor lite kontroll man har når man sliter psykisk, skjønte jeg hvor langt nede jeg var. Jeg klarte ikke å se noe bra i noe. Hver eneste dag var blytung, rett og slett, forteller han, gråtkvalt.

Ubehaget med lengre samtaler

Til slutt ble trykket for stort. 24-åringen måtte fortelle til noen at han virkelig hadde det tøft med seg selv.

– Jeg bare kollapset. Jeg satt ved middagsbordet med mor og far, og det kom et punkt hvor jeg brast i gråt. Det var ikke noen spesiell grunn, alt var bare så tungt. Da ble de overrasket.

Det er ikke før nylig at Christiansen har innrømmet sine sosiale problemer til sine nærmeste. Det har vært til stor hjelp. I starten av mai klarte han å si det i podkasten «Sjakksnakk». De siste årene har Christiansen levd på løgner om at han har planer, selv om han ikke har det.

BLEK: Christiansen i første turnering etter operasjonen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det er synd og utrolig trist. Jeg har veldig lyst, men jeg klarer det ikke. Da føler jeg at de tenker at jeg ikke har lyst til å henge med dem. Det er mange som har sagt at de synes det er synd at de ikke får vært mer sammen med meg.

Det aller verste er når de sosiale sammenkomstene blir mer formelle.

– Med mange nye fjes føler jeg at man må være mer på for å ikke virke frekk. Du har lengre samtaler uten pauser. Ofte hvis jeg har en lengre samtale med en person, så kommer ubehaget, og da blir hele situasjonen veldig ubehagelig, sier han og utdyper:

– Det kommer smerter, og jeg ønsker ikke å være der lenger, men samtidig må man være høflig og fortsette å ha en samtale, selv om man ikke er i form til det.

Vil ikke kalle det angst

I løpet av de siste to årene har ikke leger og spesialister klart å finne ut av hvilket problem Christiansen har. Annenhver uke er han innom for å få flere svar.

– Det går utrolig mye penger til dette, som ikke akkurat er så gøy, heller. Vi gjør alt for å finne ut hva det er. Det neste på kalenderen blir en MR-undersøkelse til sommeren.

– Vil du kalle det en type angst?

– Det er på en måte ikke det. Det er veldig vanskelig å sette ett ord på det. Det er bare vanskelig å være seg selv når jeg sitter og har så vondt. Når jeg nå bli bedt ut på ting, så svarer jeg at jeg må se an dagsformen. Hvis jeg ikke har en bra dag, må jeg bare si nei.

NEKTER Å GI OPP: Til tross for at problemene ikke forsvinner Foto: Kristin Grønning / TV 2

Sjakkarrieren har også fått seg et kraftig fall, og Christiansen må velge turneringer nøye etter tidspunkt og sted for å tilpasse sykdommen han har. Med små steg jobber han seg tilbake og sikter mot sitt store mål.

Stormesteren kommer akkurat fra en helg hvor han vant lag-NM i Bergen.

– Jeg nærmer meg jo tilbake på mitt høyeste nivå innenfor topp 200 i verden. Målet på sikt er å komme innenfor topp 100 og nummer to i Norge. Jeg ser sjansen for å bli nummer én som svært lav, smiler han, og refererer til Magnus Carlsen.