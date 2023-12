Jobber med søknad om å få Champions League-finalen til Oslo

«NORSK» SEIER: Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen kunne juble for Champions League-seier for sitt Barcelona etter 3-2 i finalen mot Wolfsburg i mai. Foto: Martin Meissner

Det går frem av kommunikasjon TV 2 har fått se mellom NFF og Oslo kommune.

«Uefa fremstår som svært interessert i å motta en ny søknad fra Norge», står det blant annet å lese i en presentasjon NFF har holdt for kommunen.



«Vi søker primært på finalen i 2026 (22. eller 23. mai). Alternativet er 21., 22. eller 23. mai 2027. Uefa ønsker at vi leverer søknad om denne», står det videre.

Fotballforbundet bekrefter interessen overfor TV 2.

– Etter at vi ikke nådde frem med EM-søknaden vår (søknad sammen med andre nordiske land om EM 2025, journ.anm.), har vi kartlagt kommende søknadsmuligheter for å få europacupkamper eller mesterskap til Norge. Vi vurderer å sende en søknad om Champions League-finale for kvinner på Ullevaal i 2026 eller 2027. Champions League-finaler har stor internasjonal interesse, både for å se på TV og å komme på kamp. I tillegg vet vi at norske spillere ofte er representert i finalen, sier Gro Tvedt Andersen, som er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Søknadsfristen er i slutten av februar 2024.

– Oslo skal merke at det er fotballfest

NFF søkte også i 2019 om å få Champions League-finalen for kvinner til Norge i 2022/2023, men den gangen nådde de ikke frem med søknaden.

En eventuell ny søknad vil være et «viktig signal om at vi ønsker å være med på å drive utviklingen av fotballen og få til varige endringer en slik begivenhet i Oslo kan bidra til», sier Tvedt Andersen.

– Spesielt har vi et ønske om et samarbeid med Oslo kommune for å lage en fest i byen, samt felles prosjekter for å øke rekrutteringen av jenter – spesielt de med minoritetsbakgrunn. Oslo skal merke at det er fotballfest. Vi vil feire fotball for kvinner generelt, feire at Ullevaal Stadion er 100 år på det som vi har ambisjoner om skal være en av Europas mest bærekraftige stadioner, sier hun, og fortsetter:

– Vi har en god dialog med Oslo kommune og Uefa om søknaden. Det er flere ting som må avklares, blant annet kostnader i forhold til overføringer fra Uefa, som sammen med hva vi kan få til av og gode samarbeidsprosjekter med Oslo kommune, vil være de mest sentrale.

Oslo kommune: – Positiv til dette

Anita Leirvik North (H) er byråd for kultur og næring i Oslo.

Hun legger ikke skjul på at Champions League-finale er noe hun gjerne vil se i hovedstaden.

– Jeg er positiv til dette og vil vurdere nærmere hvordan kommunen kan bidra inn. Et slikt arrangement vil inspirere både jenter og gutter i byen vår, og i tillegg profilere byen vår internasjonalt, sier hun til TV 2.

– Vårt ønske er å tiltrekke flere internasjonale arrangementer til Oslo. Champions League for kvinner er et interessant arrangement for byen vår. Norge har mange flotte fotballprofiler, og fotball er uten tvil den aller største idretten i Oslo for både gutter og jenter, fortsetter hun.