Jespers (26) skrekkscenario: – Da får jeg ikke fred resten av livet

– Vi skal vinne. Det er det viktigste. Ellers får jeg ikke fred resten av livet.



Det er Jesper Taajes klare melding før cupmøtet og gjenforeningen med hundrevis av hallingdøler på stadion der han selv vokste opp – og spilte fotball i mange år.

I dag har den høyreiste, mørkhårede midtstopperen blitt 26 år, og for lengst blitt en profil i Eliteserien.

I vinter ble han solgt for mellom seks og sju millioner fra Sandefjord til Strømsgodset – en overgang som vakte oppsikt i norsk fotball, og fikk Vålerengas sportssjef Joacim Jonsson til å reagere:

– En enorm pris, kommenterte svensken – rystet over prisutviklingen i norsk fotball.



– Kjenner hans svakheter

Hjemme på Hallingdal Stadion har bestekompisene Mikkel Storeskar og Anders Mastrup nærmest vann i munnen før Taajes retur til røttene.

BESTEKAMERATER: Godset-profil Jesper Taaje og tidligere lagkamerat i Hallingdal, Anders Mastrup. Foto: Privat

Målet er at gjenkomsten blir alt annet enn kjærlig – og en brutal opplevelse for bygdas utflyttede fotballprofil i de 90 minuttene slaget utkjempes.

– Vi kjenner hans styrker og svakheter, advarer duoen – og fortsetter:



– Vi må holde unna på dødball. Svakhetene hans holder vi skjult enn så lenge.



Selv om de håper cupbomben detonerer på eget kunstgress, blir gjensynet med Taaje selvsagt også svært så gledelig.

– Det er veldig artig at han har gått gradene fra Hallingdal til Eliteserien. Det viser alle her i klubben at det er mulig. Vi er kjempestolte.



KOSTET SKJORTA: Jørgen Isnes (i bakgrunnen) og Strømsgodset måtte betale dyrt for midtstopperen før årets sesong. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Vi er kamerater, har bodd på hybel og feiret russetiden sammen, fortsetter de to kameratene om relasjonen til sin gode venn.



Helfrekk melding

Et av deres beste – men kanskje også verste minner sammen, var deltakelsen i Norway Cup i 2015 og 2016, da de tapte to finaler i G19-klassen på rappen, begge etter straffesparkkonkurranse.

– Det er veldig gode minner – sett bort ifra straffekonken, sier Taaje og smiler.



Han forteller videre at han var en av få som jublet i Strømsgodset-garderoben da første cupmotstander var klar.

– At jeg skulle møte de to (Mikkel og Anders, journ.anm.) i en tellende kamp, det hadde jeg aldri trodd, fortsetter Godset-stopperen.



– Vi har alt å tape, de har alt å vinne. Det er sånn det er i cupen. Forhåpentligvis skal kvalitetsforskjellen være for stor, men vi skal ikke slippe oss altfor mye ned. Det går ikke.



Hallingdal-duoen avslutter med en sylfrekk referanse til de siste ukers store snakkis i norsk fotball:

– Resultat? 1–0 til oss, i det 94. minutt. Cupbombe! Og hva skjer da? Da blir det telefonen i den ene hånden, cola i den andre hånden – og kose seg.