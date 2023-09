Jens visste ikke at han var alvorlig syk

Jens Høiås løp 160 kilometer i uken. Over natten endte han opp i senga. Der ble han liggende i fem år.

Datoen 11. mai 2015 har brent seg fast i hodet til Jens Høiås. Det var ikke lenge til han skulle levere masteroppgaven sin i idrettsvitenskap.

– Det startet med at jeg hadde kraftig influensa. Men jeg hadde ikke tid til å være dårlig.

Høiås løper på det tidspunktet 160 kilometer i uka.

Året før kjemper han om topp 10-plasseringer på 5- og 10.000 meter under NM.

SATSET: Jens Høiås satset hardt på løping. Her fra 5000-meteren under NM i 2014 med startnummer 159 på brystet. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Slet med å snakke



Nå øyner han sjansen for å ta steget opp på pallen.

Han var 27 år – men den mandagen skulle bli starten på et fem år langt mareritt.

– Jeg ble bare mer sliten og fikk bare vondere og vondere i kroppen. Jeg hadde feber stort sett annenhver dag. Det ble egentlig verre og verre.

Mistanken om kraftig influensa ble senere erstattet:

– Det begynte etter hvert å gå utover taleevnen. Jeg begynte å stamme, det har jeg ikke gjort siden jeg var fire-fem år. Jeg slet med å snakke sammenhengende setninger, sier Høiås.

BRÅSTOPP: Jens Høiås ble alvorlig syk. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

Mamma: – Var nifst



Han ser bort på mor Sissel.

ÅPENHJERTIG: Hjemme i stua sitter Jens Høiås sammen med mor Sissel og forteller om marerittet. Foto: Rasmus Lie / TV 2

Sammen sitter de i hver sin skinnstol i barndomshjemmet i Forradal – rundt 20 kilometer øst for Stjørdal sentrum.

– Det var helt håpløst å snakke med ham. Han kom ikke på hva ting het. Han mistet taleevnen. Det var nifst, erindrer mor.



Ute er det mørkt.

Det var det også i 2015.

Livstruende sykdom ble utelukket ved Levanger sykehus. Og ved smerteklinikken i Trondheim fikk han beskjed om at han ikke var syk nok til å få innpass.

– Da var det å ligge i ro den sommeren. Enkelte dager sov jeg nesten opp til 18 timer i døgnet. Den lengste turen jeg gikk var fra hytta til naustet. En tur på rundt én kilometer. Jeg var helt ferdig.

– Det var «tussig», sier mamma Sissel om situasjonen på kav trøndersk.

– Det verste var at vi ikke visste hva som feilet ham, fortsetter hun.

Mange steiner ble snudd for å finne ut hva som var galt.

FORTVILET: Høiås møtte mye motstand. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

Høiås fikk tidlig beskjed om at det kunne være ME (kronisk utmattelsessyndrom).

Da faren mistet livet i en ulykke, hevder Høiås at han fikk beskjed om at hans plager kunne være psykisk betinget.

«Redningen» ble et Lars Monsen-program på TV ett og et halvt år senere.



– Da han snakket om sine symptomer, det med vondt i føttene og muskelkrampene, det kjente jeg igjen.



FUNN: Et Lars Monsen-program ble redningen for å finne ut hva som feilet ham. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

Lars Monsen har tidligere vært åpen om at han søkte hjelp hos den omdiskuterte legen Rolf Luneng etter å ha blitt syk.

Luneng behandlet pasienter ved Norsk Borreliosesenter, men ble fratatt lisens av Helsetilsynet på grunn av omstridt antibiotikabehandling.

«Du sitter i rullestol resten av livet»



Høiås bestemte seg for å ta kontakt med Rolf Luneng.

Ballen begynte å rulle: Svaret på hva som feilet ham tikket inn på nyåret i 2017.

– Svaret var Borrelia.

En sykdom som overføres ved flåttbitt.

Og det var en fare for at sykdommen kunne utvikle seg.

Fakta: Borreliose Borreliose er en sykdom som skyldes infeksjon med bakterien Borrelia burgdorferi, som overføres til mennesker ved flåttbitt. Sykdommen kalles også Lymes sykdom. De aller fleste flåttbitt fører ikke til sykdom. Det er store lokale variasjoner når det gjelder andelen av flått som inneholder smitte. Det er funnet smitte i alt fra 1-2 prosent til over 60 prosent av flått i ulike studier. I gjennomsnitt oppstår sykdom kun etter ca to prosent av alle flåttbitt i Norge, det vil si at 98 av 100 flåttbitt ikke fører til sykdom. Enkelte pasienter plages med kroniske smerter, leddplager, hodepine og konsentrasjonsvansker i mange år etter Borrelia-infeksjon.

KIlde: Norsk Helseinformatikk

TØFT MENTALT: Høiås var flere ganger nære ved å gi opp. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

– Det vi fikk høre var at jeg kunne risikere lammelser og sitte i rullestol resten av livet.

Absurd nok ble meldingen feiret med pizza i Stjørdal sentrum.

Det var mange dager der jeg sa til meg selv at jeg skulle skjerpe meg, og at jeg ikke skulle tenke på at jeg var syk. Jens Høiås

– Det var en veldig lettelse å vite at det ikke er oppi her det satt, sier Høiås og peker mot sitt eget hode.



Han bestemte seg, som mange andre før ham har gjort, å starte behandling i Tyskland.

Akkurat som Lars Monsen – som tidligere har hevdet at behandlingen i utlandet reddet livet hans.

Flåttsenteret skriver på sine sider at behandlinger ved private klinikker i utlandet «utgjør ofte langvarige kurer med flere typer antibiotika, urter og andre eksperimentelle behandlinger».

– Hadde ikke noe alternativ

BEHANDLING: Her mottar Jens Høiås antibiotika intravenøst under behandlingen i Tyskland. Foto: Privat

Behandlingen i Tyskland består av en langvarig antibiotikabehandling.

Ifølge norske helsemyndigheter er flere av testene som brukes der for «usikre» og for lite forsket på.

– Du var ikke skeptisk til så mye mengder antibiotika?

– Jeg hadde ikke noe annet alternativ.



Behandlingen koster penger.

Familien rundt ham satte i gang en pengeinnsamling for å finansiere behandlingen.

Kontrastene kunne knapt vært større til dagene hvor han kjempet langt mindre alvorlige kamper på tartandekker rundt om i landet.

Han var i Tyskland i litt over en måned.

Vel hjemme i Norge fortsetter kampen for å bli frisk.



– Jeg hadde dager som var pyton. Bare det å dra å klippe seg, det utsatte jeg. Da visste jeg at det kom til å bli så slitsomt, at da var det en uke på sofaen etterpå. Totalt utslått.



– Han var litt langhåret til tider, sier mor og flirer.



SISTE FORSØK: Et omstridt legemiddel ble redningen. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

Men formen ble ikke helt bra.

Legen i Tyskland anbefalte Antabus, et legemiddel som vanligvis brukes mot alkoholmisbruk.

Høiås var desperat, og følte at han ikke hadde noe annet valg enn å prøve.

– Etter en måned går det sånn, sier Høiås og demonstrerer med en håndbevegelse som etterligner en pil som går oppover.



Kalenderen viser 2020. Stjørdalingen har vært dårlig i fem år.

Han makter endelig å møte folk igjen, samt at han begynner så smått med fysisk aktivitet.

TILBAKE: Å ta på seg startnummer igjen virket utenkelig for bare noen måneder siden. Foto: Rasmus Lie / TV 2

– Jeg begynte å jogge fire veistikker av gangen, for så å gå fem.



En dag i uka møter han på jobb i en barnehage.

– Den store milepælen henger jo her, sier han og peker på et bilde som henger over sofaen.

Det er fra hans første konkurranse etter sykdommen.

PÅ JOBB: Ett av målene oppnådd: Arbeid. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

– Da jeg var på mitt dårligste, så tenkte ikke jeg i de baner at jeg skulle løpe igjen. Jeg ville bli kvitt smertene, komme ut i jobb. Det var det store. Og kanskje en egen plass å bo.

TRENER: Jens Høiås skal løpe maraton for første gang i oktober. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

– Det var de tre målene jeg satte meg.

– Trodde ikke det kom til å gå

– Var du nær ved å gi opp?

– Det var mange ganger jeg trodde at det ikke kom til å gå. Jeg ga opp flere ganger, men de rundt meg prøvde å hjelpe meg. Da kunne jeg jo ikke gi opp. Jeg tenkte stadig at dette går ikke, det er ikke verdt det. Men jeg prøvde jo «læll».

Nå er alle mål nådd. Nå jobber 35-åringen som lærer i byggfag på Aglo Videregående Skole i Stjørdal.

Og et nytt mål er allerede spikret. Han legger ned over 140 kilometer med løping i uka for å klare det:

Nemlig å løpe Amsterdam maraton på under to og en halv time i oktober.