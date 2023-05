Svensk direktør om Sarpsborg-treneren:

Sarpsborg 08-trener Stefan Billborn kobles til trenerjobben i svensk storklubb, men avviser at det ligger noe i ryktene.

IFK Göteborg ansatte Ola Larsson som ny teknisk direktør søndag kveld.

Stefan Billborn skal være en nær venn av Larsson.

Derfor spekulerer svensk presse i om Sarpsborg 08-sjefen er aktuell for den ledige trenerjobben i Göteborg.



Da Aftonbladet spurte Larsson om han skulle ønske at Billborn ble ny IFK-trener var svaret:

– Når det gjelder Stefan Billborn så vil jeg egentlig at han skal flytte inn hos meg. Så du skjønner hvordan forholdet vårt er.



IFKs nye tekniske direktør har jobbet med Stefan Billborn tidligere. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Den tidligere Hammarby-treneren var til stede da IFK Göteborg møtte Malmö for to uker siden.

Til TV 2 avfeier Billborn ryktene.

– Dessverre er det ingenting å svare på. Jeg har ikke hørt noe fra IFK Göteborg, verken nå eller tidligere.

I både Brommapojkarna og Hammarby jobbet Larsson med Billborn.

Etter søndagens 1-1-kamp mot Norrköping forklarte direktøren den tette relasjonen han har med Sarpsborg-treneren.

– Da jeg begynte som ungdomstrener i BP i 2002, så traff jeg Stefan Billborn. Det er ikke en forelskelse mellom oss, men det er ikke langt ifra, sa han til Aftonbladet.

Larsson fortalte også at de to snakker sammen daglig, men at Billborn er langt ifra den eneste han gjør det med.

Heller ikke daglig leder i Sarpsborg 08, Raymond Fjeld, har hørt noe fra den svenske klubben.

– Det er sånne rykter man må leve med når man har et trenerteam som leverer bra. Når det er ledige trenerjobber i Sverige vil det alltid gå rykter rundt gode svenske trenere, men det må vi bare leve med, sier Fjeld.