OSLO TENNISARENA (TV 2): Nicolai Budkov Kjær har i 2024 hentet inn flere kjente tennisnavn i et helt nyopprettet Team Kjær. Nå vil 17-åringen bli best i verden.

De oppmerksomme tennisseerne og de ellers tennisfrelste her til lands har nok de siste ukene fått med seg at kjente tennisfjes har dukket opp her og der rundt Nicolai Budkov Kjær. Nå senest under Australian Open hvor nordmannen imponerte stort og tok seg helt til en semifinale.

Det er ikke så rart. 17-åringen, som er rangert som nummer tre i verden som junior, har nemlig fått seg et splitter nytt team. I tillegg er flere sponsorer på plass, som nå skal være med å løfte Bygdøy-gutten til å nå sin store drøm som tennisspiller.

– Jeg går for å bli den beste versjonen av meg selv. Det er blir et slags opplegg på tre år hvor jeg satser for fullt. Jeg vil bli best i verden, det er det ingen tvil om. Det er det jeg satser på, sier 17-åringen til TV 2 med et smil om munnen.

SAMARBEID: Deler av Team Kjær og sponsorene samlet i Oslo Tennisarena tirsdag. De foreløpige sponsorene som er med på prosjektet er Yonex, Lexus, SuperOffice, Malling og Autopay. SATSER: Nicolai Budkov Kjær, Alexander Kjær og Venke Aure er strålende fornøyd med å ha inngått samarbeid.

Dette er Team Kjær

Og det er ikke hvem som helst som har sagt ja til å være med på dette prosjektet. Hans far Alexander Kjær har fulgt sønnen tett på tennisbanen i alle år, og han blir manager i teamet.

I tillegg har det kommet inn en teamsjef som mange nok kjenner igjen fra tidligere. Venke Aure var nemlig Casper Ruud sin manager i flere år, og gjør nå comeback i tennisverden etter en liten periode utenfor.

MELBOURNE: Pedro Rico og Nicolai Budkov Kjær sammen i Melbourne under Australian Open. Der kom de helt til semifinalen i år. FYSISK TRENER: Her poserer Nicolai Budkov Kjær sammen med sin nye fysiske trener Carlos Valle. De jobbet sammen i ti uker i 2023 ettersom Kjær da ble utvalgt til et spesialprogram av det internasjonale tennisforbundet - kun for de beste juniorene.

Mange husker nok sikkert også at Ruud hadde en spansk trener i en periode, og han er også tilbake i manesjen for å løfte nok en norsk tennisspiller. Pedro Rico ser virkelig fram til å jobbe med Kjær – en spiller han har stor tro på.

– Jeg tror jeg kan ta ham langt. Jeg liker det jeg ser. Jeg ser en selvtillit og en kjærlighet til seg selv der. Han har også fått ekstremt gode verdier fra sine foreldre når det kommer til å legge ned jobben. Dette gleder jeg meg stort til, sier Rico til TV 2.

I tillegg har spanske Carlos Valle fått ansvaret for å følge opp den fysiske treningen til Kjær. Øivind Sørvald får ansvaret for det tekniske og analytiske i Team Kjær.

VIL VISE SEG FRAM: Nicolai Budkov Kjær har stor tro på at han kan nå langt som tennisspiller.

Håper på team-effekt

Sammen skal disse jobbe for å løfte Kjær til å bli så god som overhodet mulig. Og troen på at det skal få til nettopp det er stor.

– Jeg har jo aldri hatt et stort team rundt meg som jeg har nå. Jeg håper de kan vise at jeg har mer å gå på nå som jeg har et team. Forhåpentligvis har jeg jo masse å gå på slik at jeg bare suser oppover. Det er jo drømmen, sier Kjær og ler.

Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

– Men det er nok ikke helt realistisk å tenke slik. Jeg har trent masse og jeg har hatt utrolig flinke trenere rundt meg også fram til nå. Men håpet er jo selvsagt at teamet mitt kan gjøre meg enda bedre.

Han forteller at hårete mål er viktig for ham. I år er målet å bli verdens beste juniorspiller og vinne minst én Grand Slam. Han mener det for hans del er bedre å sette høye mål og jakte de, fremfor å sette lavere mål og oppnå de tidlig.

Kjærs spådom: – Tipper mellom 400 og 500

I år skal han kun spille de største turneringene på juniornivå. Resten av året skal han bruke til å prøve seg som proff i såkalte Futures og ATP Challengers mot spillere med ATP-ranking.

Det blir en helt ny opplevelse.

– På ditt toppnivå – hvor tror du at du er på ATP-rankingen?

– De beste er så gode hele tiden. Da jeg fikk Davis Cup-debuten min i fjor så spilte jeg utrolig jevnt med nummer 70 i verden. Men det betyr ikke at nivået er 70 i verden. Han greier å spille en slik kamp hele året. Jeg klarer det noen få ganger.

– Jeg ville kanskje ha tippet mellom 400 og 500. Jeg ser at de som var best på junior-rankingen i fjor avsluttet cirka der.

MØTTE TV 2: Nicolai Budkov Kjær tok seg god tid til å fortelle om satsingen i prat med TV 2.

Rico tror at Kjær er klar for å ta steget opp til proffene allerede i 2024. De har allerede kommet godt i gang med samarbeidet, og skal om to ukers tid møtes i Alicante hvor Rico har basen sin.

– Gutten har noe unikt

Den spanske treneren forteller at de allerede har konkrete ting de jobber med, men ser frem til å begynne å spille flere kamper.

– Vi skal spille noen turneringer i Spania. Jeg tror han er klar for det. Det jeg tror han trenger for å lykkes der er fysikken og kontinuitet på det å spille gode kamper. Som junior kan man fortsatt vinne kamper man ikke er på topp, men som senior er historien en annen. Det å holde nivået over lengre tid er noe man må trene på.

Han bet seg også særlig merke i en av de første samtalene de to hadde sammen. Det var etter en tenniskamp hvor Rico utfordret nordmannen til å snakke om kampen han akkurat hadde spilt.

– Jeg ble imponert og overrasket over måten han uttrykket seg på. Han så meg inn i øynene og fortalte det på en veldig moden måte. Da tenkte jeg at denne gutten har noe unikt.