–Jeg trodde kanskje han skulle la meg vinne

– Det var dårlig gjort altså, jeg trodde jeg hadde deg, sier Lotte Lohne sekunder etter å ha blitt slått med ett sekund av Norges statsminister.

Støre ga alt de siste meterne av Thorleif Haugs Minneløp.

Løpet, som er kjent som Hauern, arrangeres i Finnemarka mellom Drammen, Lier og Modum.

TESTET LØYPENE: Statsminsteren før start.

– Jeg hadde ryggen din, og den var så langt foran så jeg trodde ikke jeg skulle ta deg igjen, svarer Støre med tunge pust og en sky av frostrøyk.

Gradestokken viste -18 grader da statsministeren og hans sprekeste livvakter ankom ti over ni lørdag morgen.

KONKURRENTER: Lotte Lohne og Jonas Gahr Støre snakker ut om duellen over en lapskaus

Støre bestemte seg i går kveld for å delta, og gjennomførte 25 kilometer på 1:55:31.

Tiden til statsministerens konkurrent på oppløpet, Lotte Lohne, stoppet på 1:55:32.

– Jeg lå foran han hele veien, og bestemte meg egentlig for å ikke slippe han forbi. Jeg trodde kanskje at han skulle la meg vinne. Det sømmer seg vel ikke for en statsminister å gi alt for å komme ett sekund foran, sier Lohne lattermildt.

Konkurranseinstinktet tok overhånd. Statsministeren, med livvaktene på slep, snek seg ett sekund foran.

BLÅTT FØRE: Det var enkelt å smøre med -18 på gradestokken.

– Dette er en av de fineste vinterdagene jeg kan ha. Jeg har nesten gått dette rennet hvert år siden 1979, men jeg er glad jeg bare gikk én runde ikke to, sier Støre til TV 2 etter målgang.

VETERAN: Jonas Gahr Støre gikk skirennet Thorleif Haugs Minneløp første gang i 1979. Det er mulig å gå både 25 kilometer og 50 kilometer.

– Hvordan har du tid til å trene og gå skirenn med din kalender?

– Jeg melder meg på og så vurderer jeg kvelden før om formen er der til å gjennomføre. Det er ingen overanstrengelse, men en fin ting å strekke seg etter.

RESULTATORIENTERT: Støre studerer resultatlista med stor interesse.

Etter å ha studert resultatlistene og spist en skål med lapskaus, satte Støre på seg ullgenseren og satte kursen mot statsministerboligen for en dusj.

Før lørdagen ble avsluttet sammen med Arbeiderpartiet i Lillestrøm.