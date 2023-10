2.00.35 lyder verdensrekorden til kenyaneren på etter hans tredje maraton noensinne.

Med en fart på 2.51 minutt på kilometeren, nesten 21 kilometer i timen, er tiden 34 sekunder raskere enn Eliud Kipchoges «umulige» rekord satt for ett år siden.

– Det er fort. Jeg har møtt ham i treningssammenheng tidligere, men jeg kjenner ham ikke. Han er én av mange som springer fort for tiden.

Det sier Sondre Nordstad Moen, norsk rekordinnehaver på maraton med tiden 2.05.48, til TV 2.

NORSK REKORDHOLDER: Sondre Nordstad Moen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Ting har forandret seg

En annen nordmann som kjenner til kenyaneren, er løpsekspert Jack Waitz:

Som en del av arrangørstaben av Göteborgsvarvet, fikk den norske trenerlegenden se Kiptum i aksjon allerede i 2019.



– Jeg har fulgt ham siden. Han er nok den nye kongen nå, sier den norske løpseksperten.

Etter bragden i Chicago konfronterte nettstedet Letsrun.com Kiptums uttalelser om at han ikke føler smerte under maraton.

Reporter: – Du har aldri følt smerte i en maraton?

Kiptum: – Ja.

Reporter: – Har du, eller ikke?

Kiptum: – Jeg har ikke.

Kiptums splittider: Chicago Maraton 2023 5 km: 14.26 10 km: 28.42 15 km: 43.09 20 km: 57.39 25 km: 1.12.04 30 km: 1.26.31 35 km: 1.40.22 40 km: 1.54.23

Nordstad Moen tilskriver mye av rekorden den rivende utviklingen på skofronten. Nike Vaporfly maraton-konkurransesko debuterte på markedet tilbake i 2016.

Siden har flere skogiganter kastet seg på.

– Skoene som er i dag. Altså, du blir jo sliten, men ting har forandret seg ganske mye de siste årene. Det blir bedre og bedre. Folk kan nærmest debutere og sette verdensrekord. Jeg trodde ikke det var mulig, men tydeligvis er det mulig.

Han legger til:

– Jeg tenker at en verdensrekord er en verdensrekord uansett. Men det er ikke vits å sammenligne med hvordan det var før.

– Skjelver ikke av ekstase

Også på kvinnesiden går det fort unna: I slutten av september klinket Tigist Assefa til med 2.11.53 i Berlin.

Det er over to minutter raskere enn den tidligere verdensrekorden. Waitz var til stede i den tyske hovedstaden.

– Med karbonplater og unikt sålemateriale har de nye skoene hele pakka. Det føles ikke ut som man har på seg en sko.

ADIDAS-SKO: Assefa jubler etter bragden. Foto: LISI NIESNER

Waitz ser flere fordeler.

– Skoene gjør at du kan trene mye hardere og restituere raskere. Som 75-åring er ikke jeg redd for å løpe på asfalt lenger for eksempel. Det blir både mer og bedre trening. Så får vi håpe at det er årsaken til den store fremgangen.

– Hva mener du?

– Det er alltid noen som begynner å tenke på om det er rent spill når det går så fort. Jeg tror det. Men det oppstår en del rykter rundt det, erkjenner 75-åringen.

SKOSELFIE: Jack Waitz med rekordskoen til Assefa i Berlin. Verdensrekorden er gravert inn med tusj. Foto: Privat.

Etiopiske Assefa løp 800 meter under OL tilbake i 2016.

Nordstad Moen, som er på vei til et høydeopphold i spanske Sierra Nevada når han snakker med TV 2, drar også frem vidunderet Sifan Hassan.

Det nederlandske løpefantomet har oppnådd stor suksess med flere medaljer i mesterskap på både 1500-, 5000 og 10.000 meter.

I april debutere hun på maratondistansen - og vant anerkjente maratonløpet i London.

Søndag satte hun europarekord i Chicago med tiden 2.13.44 - halvannen måned etter at hun tok medalje på 1500-meteren i friidretts-VM.

– Før karbonskoene kom, trengte de fleste en oppkjøringsperiode for å herde beina. Skoene tar bort litt av belastningen med tanke på muskulære biten, som tidligere har vært vanskelig. Det virker lettere å ta med seg fart fra baneløp og inn i maraton, sier Nordstad Moen.

Han tror ikke konkurrentene trener mer nå enn tidligere.

– Jeg ser ikke så mye endring enn at skoene har blitt bedre. Såpass oversikt har jeg.

Han legger til:

– Man blir så vant til at det settes rekorder hele tiden, så nå er det ikke så spesielt lenger. Vi er nok midt i en revolusjon. Man må bare gjennom den endringen. Så blir det kanskje litt normalisert etter hvert, forteller Nordstad Moen om rekordraset.

Sondre Nordstad Moen, med Puma-sko, under maratondistansen i VM i Budapest i august. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Når tror du 2.00-grensa brytes?

– Det skjer nok i neste løp, hvis han holder seg skadefri, sier Nordstad Moen.

Waitz har ingenting imot utviklingen.

– Det er mange som ikke liker det. Tror det blir langt flere rekorder fremover. Jeg har ingen problem med utviklingen, sier han.

Tilbake til Amerikas tredje største by ble 23-åringen fra Kenya spurt på pressekonferansen etter rekordløpet hva han tenkte om den magiske 2.00-grensa.

– Nei, det er ikke i tankene mine nå, sa han.

PS! Med hjelp fra blant andre brødrene Ingebrigtsen sprang Kipchoge en maraton på under to timer for fire år siden. Tiden ble imidlertid ikke godkjent på grunn av løpsopplegget.