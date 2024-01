Det slo ned som en bombe i Fotball-Norge da Bodø/Glimt hentet Gaute Helstrup fra Tromsø. Også stopperbautaen Jostein Gundersen valgte å signere for seriemesteren.

Etter Helstrup-nyheten startet spekulasjonene rundt Kjetil Knutsen. Var det et tegn på at han var på vei bort fra Bodø/Glimt? På dagens trening var Knutsen og Helstrup sammen på feltet for første gang. Knutsen avviser at han er på vei bort fra Aspmyra.

– Jeg lurer på hvor jeg skal. Jeg trodde folk kjente meg litt bedre. Jeg føler meg veldig privilegert som får jobbe i Glimt. Nå får vi inn nye ressurser og et nytt blikk. Vi kan være med å utvikle hverandre, sier Knutsen til TV 2.



– Modig avgjørelse

Han forteller at Helstrups versjon av tidslinjen rundt sjokkovergangen stemmer.

– Det gikk ganske fort. Vi måtte prate litt for at han skulle ha mest mulig informasjon før han tok avgjørelsen. Først og fremst er det en modig avgjørelse. Jeg er veldig glad for at han er med oss, sier bergenseren.



– Overgangen overrasket mange?

– Vi var flinke til å holde det internt. Da ble overraskelsen større. Det var kjekt at han tok litt press av skuldrene til Jostein. Det er to veldig gode signeringer for Bodø/Glimt, slår Knutsen fast.



– Må gjøre det som er best for Glimt

Han skjønte at det ville bli skriverier og oppstyr rundt overgangen.

– Jeg forstår at det ble en storm. Jeg skjønner Tromsø. Vi er konkurrenter og har stor respekt for dem. Men vi må gjøre det som er best for Glimt. Dette føler jeg virkelig var bra for Glimt, sier gulltreneren.

Helstrup så ut til å trives i duskregnet i Bodø.

– Jeg hopper i det. Det er en fin gjeng, og det var artig å treffe spillerne i dag, sier Helstrup.

Han vil bruke de kommende dagene og ukene til å bli enda bedre kjent med klubben.

– Det er veldig bra trøkk i gjengen. Det er en sulten gjeng på trenerkontoret. Det er mye spilleglede og vilje. Det er noen uker siden de har gjort det sist, så det er ikke alt som sitter med timing. Sånn skal det være. Det viktigste er definitivt til stede: Mye sult og lyst til å bli bedre. Det er mye kvalitet utpå her, sier Helstrup.

Den tidligere Tromsø-treneren tror han og Knutsen kan utfylle hverandre godt. Og kommer samtidig med en advarsel til konkurrentene.

– Vi skal bli enda råere i boks-spillet. Og vi skal bli enda råere i uttrykket i forsvarsspillere alle elleve.

– Utrolig intensivt

En av dem som har utmerket seg med oppofrende forsvarsspill i Eliteserien er Gundersen. Han var svett i luggen da TV 2 pratet med ham.

– Det er deilig å komme i gang. Det var litt som første skoledag. Samtidig er det godt å kjøre på med fotball.

– Hva kan du si om nivået?

– Det var utrolig intensivt, spesielt possession-biten. Det var mye raske bein og kvikke spillere. Det var litt overgang, sier Gundersen.

– Ble du tatt litt på senga?

– Det er veldig gode spillere her. Jeg merket at nivået er høyt. Jeg må bare kjøre på og henge med så godt jeg kan, sier han.