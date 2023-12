– Jeg tenkte «fy søren, nå er jeg klar»

KLAR: En innbitt Ingrid Syrstad Engen møter TV 2. Nå er hun klar for å ta for seg Portugal på Ullevaal. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Det er mye som står på spill. Men vi har noe å revansjere og vi vet at det er en motstander vi vet at vi kan få til ting mot.

Ordene tilhører Ingrid Syrstad Engen. Norges sentrale midtbanespiller, som får en enormt viktig oppgave fredag kveld.

For oppgaven er enkel. Fredagens dyst mot Portugal kan ikke tapes. Gjør Norge det, blir det nedrykk fra Nations League. Norge vil i så fall være en B-nasjon på kvinnesiden av fotballen.

NØKKEL: For at Norge skal ha suksess fredag, blir trolig Ingrid Syrstad Engen viktig. Foto: Andreas Molland, TV 2

En av dem som spiller en nøkkelrolle er Engen, som fra sin sentrale midtbaneplass høstet massevis av lovord fra ekspertene i det som har vært høstens mest positive landskamp med 0–0 i Frankrike for en måned siden.

– Da jeg dro hjem fra Frankrike-kampen så tenkte jeg «fy søren, nå er jeg klar for å møte både Portugal og Østerrike nå». Man vil bare at det skal komme med en gang når man er i flyt og når man har den gode følelsen som vi hadde etter den kampen, sier Barcelona-spilleren i dag.

– En helt annen fandenivoldskhet



Nå gjør hun alt som står i sin makt for å vinne tilbake til den samme følelsen som hun hadde den gang, og på veien dit får hun lovord fra TV 2s ekspertise.

– Syrstad Engen var en stor del av grunnen til at Norge klarte å få med seg poeng i Frankrike. Hun spilte med en helt annen fandenivoldskhet og råskap enn vi har sett tidligere, la ned utallige meter og var så smart i posisjoneringen defensivt at stopperne fikk gode arbeidsforhold. I tillegg hadde hun flere gode valg med ball der hun viser fin ro i pressede situasjoner, noe som har vært manko i dette norske laget, sier Yaw Amankwah.

Engen er også selv klar på at fandenivoldskheten som kom til syne mot verdensstjernene i Reims er noe som har trengt å komme til overflaten.

– Jeg tror det man har sett de siste kampene er min beste side. Jeg opplever en sterk tillit fra Leif og støtteapparatet, og også innad i laget. Det gjør at man får den siden av meg også. Jeg føler en selvtillit, har ro, men vet også det at jeg skal gå foran, sier hun ivrig, og fortsetter:

– Jeg skal vinne ballen, for jeg vet at det er ekstremt viktig for laget at vi klarer å vinne ballen høyt og få overganger. Det er en god følelse å ha den tryggheten og kjenner at jeg er på det stedet.

– Er det du gjorde mot Frankrike direkte overførbart til et møte med ballsikre portugisere?

– Ja. Jeg har jo også møtt Benfica med Barcelona de siste ukene, og jeg er vant til litt spansk spillestil. Så jeg føler at jeg kan håndtere sånne spillere ganske bra. Jeg håper vi klarer det som lag også. Nå er vi forberedt på hva som møter oss. Vi ser også at hvis dette laget ikke får til det de ønsker, så kan det bli frustrerende for dem.

– Jeg er på et bra sted

Og nettopp den ballsikre spanske stilen er hun virkelig blitt en sentral del av den siste perioden. Nå spiller Syrstad Engen fast for det som de siste årene har vært en av verdens beste klubber, og tar med seg bøttevis av selvtillit også til samling for landet sitt.

– Jeg er på et veldig bra sted nå på det fotballmessige, og føler at jeg har fått igjen litt for mye hardt arbeid. Når man kjenner på den tilliten, så ser man hva man får tilbake av meg. Det er en god følelse å ta med seg, og en ekstra selvtillit, sier hun.

INNBITT I KULDEN: Syrstad Engen og det norske laget har lagt bak seg intense og iskalde treningsøkter på norsk jord de siste dagene. Foto: Andreas Molland, TV 2

Flere har vært skeptiske til om Barcelona-overgangen var riktig valg for Engen, som hadde etablert seg som førstevalg i en annen storklubb i tyske Wolfsburg, men har måttet tåle mye tid på sidelinjen i Catalonia.

– Jeg føler at mange uttaler seg om ting uten å vite alt som skjer i hverdagen. Sånn er det alltid med ting utenom. For meg så har det da vært viktig å ta et steg tilbake, høre på dem jeg stoler på og kjenner meg og som ser meg hver eneste dag, forteller en ærlig 25-åring.

Hun forteller at støtteapparatet hele tiden har vist henne en tillut og hatt tro på henne, og at kommunikasjonen har vært god til tross for periodevis manglende spilletid.

– Egentlig har jeg de siste to årene følt hele tiden at Barcelona er riktig sted for meg. Jeg utvikler meg. Og nå ser man kanskje at man får igjen for et tøft valg, og det som fra utsiden er blitt stilt spørsmål med om det var det riktige. Jeg kan slå litt tilbake og si at «ja, dette var det riktige». Jeg ser veldig lyst på fremtiden jeg har i Barcelona, stråler landslagsstjernen.

Har fått gjennombrudd i ny rolle

TV 2-ekspert Amankwah er tydelig på at han kan se at man snakker om en spiller med selvtillit, og også sikker i sin sak når han trekker frem viktigheten av Barcelona-spilleren mot Portugal i ti minusgrader i hovedstaden fredag kveld.

FORVENTNINGSFULL: Yaw Amankwah, her i et lystig øyeblikk under Fotballpunch tidligere i sesongen, har store forventninger til Syrstad Engen mot Portugal Foto: Markus Engås / TV 2

– Det er ingen tvil om at hun blir en nøkkelspiller i kveld, og jeg håper vi får se en fortsettelse av det spillet vi så i forrige landskamp. Det skal gjøre vondt og være ekstremt ubehagelig å komme til Ullevaal, og her må Syrstad Engen gå i front, sier den tidligere Eliteserie-spilleren, som også har forsket på kroppsspråk i fotballen.

På klubblaget har Syrstad Engen nå slått gjennom som midtstopper, mens det på landslaget fremdeles er sentralt på midten hun trolig trengs mest. Selv forklarer hun forskjellene, og likhetene, på følgende vis:

– Som midtstopper i Barcelona har man veldig mye ball. Selv om rollen er annerledes med tanke på hvor du får presset fra og at du har alt foran deg, så kommer jeg inn med en selvtillit med ball også. Jeg føler at den rollen også passer mine kvaliteter. I Barcelona er det kanskje min beste posisjon, i hvert fall akkurat nå, men her for Norge så føler jeg at jeg har mye å bidra med på midtbanen og tar med meg det inn.

Og det hun tar med seg kan vise seg å bli ekstremt viktig på et iskaldt Ullevaal fredag kveld. Seier for Norge vil ta dem forbi Portugal og trolig på skuddhold av gruppetoer Østerrike forut for den avgjørende kampen i gruppen tirsdag.

Da styrer i så fall laget også sin egen skjebne. Og seier er også det eneste som står i spillernes hode.

– Vi må ha spillere som er på sitt aller beste. Jeg og alle sammen må ta det ansvaret man må ta for å gjøre alt det defensive, og hvis man klarer å frustrere dem i duellspill, være tette på dem, så vil vi få overganger og vi vil kunne ha ball. Det er litt av nøkkelen. Været spiller litt på lag med oss også. Vi kommer til å trives utpå der. Jeg gleder meg, avslutter Engen.