Det er en glad og litt lettet Maren Aardahl som møter TV 2 dagen etter 13-målsseieren mot Slovenia.

Den 29 år gamle trønderen har nå gjort unna to VM-kamper i Trondheims storstue, på hjemmebane.

– Det er deilig å være videre til kvartfinalen. Nok et delmål er nådd. Jeg skal ærlig innrømme at jeg sovnet ganske kjapt etter de første kampene, for tenningsnivået var ikke like høyt, men i går slet jeg litt, smiler Norges strekspiller.

KJENNER PÅ NERVENE: Maren Aardahl trives svært godt på trøndersk jord, men innrømmer at hun merker nervene litt ekstra. Foto: Beate Oma Dahle

For det er liten tvil om at det er mange følelser som skal prosesseres og fordøyes når man spiller mesterskap i sin egen by.

– Man blir litt ekstra nervøs, fordi man har lyst til å vise seg frem og man har lyst til å vise frem produktet som er Norge. Jeg har kjent litt ekstra på det, men i og med at vi hadde den gode kampen vi hadde i går så føler jeg at nå kan jeg slappe helt av.

– Synd

Fredag kveld kunne Aardahl og de andre norske jente juble for kvartfinalebillett i VM foran 5542 tilskuere i Trondheim Spektrum.

2500 seter sto imidlertid tomme.

– Jeg tenker først og fremst at det er synd. Så vet jeg ikke helt hva som er årsaken til det, men jeg vil presisere at det var bedre liv i går enn det var mot Angola. Selv om de var færre laget de enda mer liv. Det var vi veldig glade for.

Alt i alt er Aardahl allikevel godt fornøyd med VM-tilværelsen på trøndersk jord så langt.

VALUTA FOR PENGENE: De som hadde tatt turen til Trondheim Spektrum fikk se et norsk lag som tidvis herjet med de slovenske damene. Foto: Beate Oma Dahle

– Det har vært en kjempeopplevelse for meg og enda større enn det jeg trodde at det skulle være, så det har vært en god følelse. Spesielt på fredag, da tok det seg enda mer opp på tribunene. Jeg hadde masse familie og venner som kom og så på og et tantebarn som hadde laget plakat til meg, så det var kjempebra, smiler Norges strekspiller.



– Tror du på et fullsatt spektrum mot Frankrike, da?

– Jeg håper det, jeg håper så «gæli» Men sånn helt proppfullt, det tror jeg vel kanskje ikke, i og med at det var langt ifra i går.



To kamper igjen

Søndag skal Aardahl og Norge gjøre opp med nettopp Frankrike i kamp om en seier i mellomrunden.

Så venter kvartfinale.

– Det blir to kjempestore kamper. Jo mer press det er på, jo mer betyr det å spille de kampene. Det er en trygghet å spille på kjent jord, på hjemmebane. Og så er det godt å ha familien til stede, sier Aardahl.

TROR PÅ SEIER: Etter to gode opplevelser i Trondheim, tror Aardahl på mer suksess mot Frankrike søndag. Foto: Beate Oma Dahle

Hun tror kampen mot Frankrike først og fremst vil bli avgjort helt bakerst.

– Vi har masse spillere som er i toppform nå, det skal vi selvfølgelig benytte oss av. Vi har satt et veldig bra forsvar og vi springer mye, men det gjør de også, sier hun og fortsetter:

– Jeg tror kanskje vi kan se for oss en keeperduell som blir avgjørende der. Frankrike har ikke vært like sikker med sisteskansen, så jeg håper jo at det skal bli utslagsgivende for oss, sier hun.