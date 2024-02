– Jeg tar mitt ansvar, men det håper jeg andre også gjør

MISFORNØYD: Clas Brede Bråthen er ikke begeistret for måten konflikten mellom Alexander Stöckl og utøverne blir håndtert på, og antyder at timingen for misnøyen mot hopptreneren ikke er tilfeldig. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Tror du han kan jobbe med hopperne igjen, eller ser du det som realistisk at han vil trekke seg på et tidspunkt?

– Det har jeg ikke brukt tid på å tenke over. Som hans nærmeste leder, har mitt fokus vært på å være der for Alexander. Han har blitt satt i denne situasjonen mot min vilje, så da prøver jeg å være et medmenneske og en støttespiller for ham, sier Bråthen.

Det har stormet rundt hopplandslaget den siste uken, og et møte mellom partene på Gardermoen mandag ettermiddag førte ikke til umiddelbare løsninger.

Tirsdag morgen ble det bekreftet at Stöckl heller ikke vil være med utøverne til verdenscupen i Oberstdorf, Tyskland, til helgen.

Fortsetter dialogen

Hverken hoppkomitéen eller Skiforbundet ønsker å svare på hva som nå skjer i konflikten mellom landslagstreneren og utøverne.

– Etter utøvernes ønske, håndteres denne saken internt, sier lederen i hoppkomiteen, Stine Korsen, til TV 2.

Stöckl selv varsler imidlertid at dialogen vil fortsette etter at utøverne er tilbake fra Oberstdorf.

– Det er ikke avtalt et nytt møte. Det viktigste er at utøverne får ro og fred mot helgen som kommer. Etter helgen skal vi fortsette med dialogen, skriver Stöckl i en SMS til TV 2.

BLIR HJEMME: Alexander Stöckl, som har vært hovedtrener siden 2011, blir ikke med utøverne til verdenscupen i Oberstdorf til helgen. Foto: Erik Monrad-Hansen/TV 2.

– Ikke en bra prosess

Bråthen er tydelig på at han står på Stöckls side i saken, og er kritisk til måten konflikten har blitt håndtert på.

– Han fortjener en helt annen behandling enn den han har fått i denne saken, sier han, og poengterer:

– Det må alle ta inn over seg. Jeg tror ingen tenker at dette er en bra prosess.

– Hva er det med prosessen som ikke er bra? Om utøverne er misfornøyde med ledelsen, hva bør de gjøre annerledes?

– For det første er det i det store og hele veldig, veldig mange ting som det går an å gjøre annerledes i denne situasjonen slik at det ikke ender opp med å bli en slik belastning for Stöckl. Men hvordan og hvorfor det har blitt sånn, det kan jeg ikke gi et godt svar på. Og jeg er usikker på om jeg vil få det, sier Bråthen.

TV 2 har vært i kontakt utøverrepresentant Johann André Forfang, men han forklarer at utøverne ønsker at saken behandles internt, og ikke gjennom media.

UTØVERREPRESENTANT: Johann André Forfang uttaler seg på utøvernes vegne i denne saken. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

Tror ikke timingen er tilfeldig

Innholdet i brevet hopperne sendte etter VM i skiflyging i slutten av januar er ukjent, og ingen av partene ønsker å gå i detalj på hva som har foranlediget konflikten.

Et av momentene, som andre medier også har omtalt, er at enkelte utøvere skal ha reagert på mangelfull oppfølging, men dette skal ikke være det eneste temaet i brevet.

Konflikten kommer etter noen turbulente år for hopplandslaget, hvor både en svak økonomi og Bråthens konflikt med Skiforbundet har fått mye oppmerksomhet.

– Jeg har prøvd å bruke tid på å forstå hva jeg kunne ha gjort annerledes. Jeg har i alle fall åpenbart ikke lykkes med å sørge for at sånt ikke kunne skje. Og det er mitt ansvar. Jeg tar mitt ansvar. Men det håper jeg også at andre gjør, sier han.

I midten av januar meddelte han at han gir seg i forbundet etter endt sesong, og han er ikke fremmed for at det er en sammenheng mellom at misnøyen med Stöckl kom til overflaten etter at Bråthen hadde varslet sin avgang.

– Det blir spekulasjoner, men lite tyder på noe annet. Men det er min analyse, sier han, og fortsetter:

SNART FERDIG: 1. mai gir Clas Brede Bråthen seg, etter 20 år i Skiforbundet. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2.

– Jeg opplever at vi har forsøkt å være et system som skal være tilrettelagt slik at hver og en har noen å prate med om det er noe de ønsker å ta opp. Og det er åpenbart noe vi ikke har klart i forbindelse med det her. Det er uvisst hvorfor og av hvilken årsak.

Han beskriver konflikten som «veldig negativ» for hoppsporten.

– Vi har gjennom en årrekke skapt resultater som følge av en struktur og kultur vi har. Og kanskje har vi alle sammen tatt ting for gitt. Så oppstår det en svært beklagelig situasjon som går utover én person, men som også er veldig negativ for hele vårt miljø.