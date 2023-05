PASSION: Holger Rune under kampen mot Novak Djokovic tidligere denne uken. Dansken har fått mye oppmerksomhet for måten han viser følelser på når han spiller tennis. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL

Holger Rune har tatt tennisverden med storm. Den danske unggutten har levert noen vanvittige resultater til tross for sin unge alder.

29. april fylte dansken 20 år. Allerede har han rukket å vinne fire titler, hvorav den ene er fra Masters 1000-turneringen i Paris fra i fjor høst. Nå er han rangert som nummer sju i verden.

Rune er en spiller tennis-publikummet enten elsker eller hater. Dansken spiller med følelser. Det har både ført til trampeklapp og til frustrasjon blant seere både på arena og TV-tittere.

– Jeg gir 100 prosent når jeg er på banen. Folk kjøper billett for å se en kamp. Vi spillere skal derfor kjempe og det gjør jeg, sier den danske tennisstjernen i et intervju med TV 2 og følger opp:

– Jeg spiller med lidenskap, det er ikke bare en jobb. Jeg har mange supportere som elsker at jeg kjemper.

Forklarer buingen fra publikum

Når Rune prater om hva tennis betyr er det tydelig at det virkelig er livet hans. Han sier selv at han elsker tennis og at livet derfor ser ganske så bra ut om dagen.

Å gjøre det han elsker mest på denne jord er helt avgjørende for suksessen, sier han. Han beskriver tennis som noe han både jobber og leker med. Hans oppskrift på suksess har vært en kombinasjon av målrettet arbeid blandet med å ha det gøy.

Men det er ikke alltid like gøy å være Holger Rune. Ved flere anledninger har det vært støy rundt dansken. Nå senest i Roma da han ble buet på under kampen mot italienske Fabio Fognini.

– Det har blitt en tendens som har kommet når man spiller mot en lokal spiller. Tennis skal ha unge fans og de er gjerne typer som både lager bråk og heier for og imot en spiller.

Han tror dette er noe man vil se mer og mer av i tennisen. Han peker på at tiden er en annen og at spillerne opplever et generasjonsskifte på tribunene.

– Gjennomsnittsalderen på seerne er vel rundt 65 år. Det er klart man vil oppleve et skifte og når det kommer flere unge inn så blir det mer bråk i gatene. Det er det også noe gøy med. Jeg er jo selv meget ung, sier Rune.

– Blir lett stemplet som en outsider

Hans mor og manager Aneke Rune forteller at det å se sønnen sin på en tennisbane om dagen er som å se fisk i havet. Hun er både en glad og stolt mot som ser at barnet sitt trives om dagen.

Hun synes Holger Rune er modig som tør å være seg selv på tennisbanen.

– I dag blir man lett stemplet som en outsider hvis man ikke gjør som alle andre forventer. Det er en farlig tendens. Vi er født forskjellige og vi må ikke bruke masse energi på å føle at man ikke er skrudd riktig sammen bare fordi man ikke ligner på naboen sin, sier hun til TV 2.

MOR: Aneke Rune er mor og manager til Holger Rune. Her fra første runde i Båstad i fjor sommer. Foto: Christoffer Borg Mattisson / BILDBYRÅN

Hun forteller at følelser er positivt og at man lærer med årene å både kjenne på de, men også beherske de. Hun tror det også er en viktig pådriver i jakten på å utvikle seg.

– Det skal være rom for de sure, de glade, de morsomme, de dramatiske, de skjøre og de skjeve. Mangfold er viktig. Om vi lærer barna våre at følelser er noe dårlig, så tror de jo at de er syke om de er triste, rasende eller jublende glade.

– Nå vil jeg vinne en Grand Slam

Nå er det altså semifinale mot norske Casper Ruud som gjelder. En fantastisk duell mellom den beste norske tennisspilleren gjennom tidene og den beste danske herren på en tennisbane siden Kurt Nielsen (var også rangert som nummer sju på sitt beste) spilte på 1950- og 1960-tallet.



Det blir den første semifinalen som spilles lørdag, og kampen er derfor mest sannsynlig berammet til å starte klokken 13.00 lørdag.

Samtidig tenker ikke Rune noe som helst på hvem han møter. Forrige runde slo han Novak Djokovic ut av turneringen i Roma. Det handlet ikke om at Rune hadde en spesiell plan for å knekke Djokovic, men forberedelser på noe større som kommer rundt neste sving, ifølge ham selv.

– Jeg har noen meget spesifikke ting jeg øver på i denne turneringen for å bli klar til Roland Garros. Jeg vet godt at pressen var helt oppe etter seieren mot Novak og nå er det helt oppe over at det blir en duell mot Ruud. Jeg har bare fokus på det jeg skal øve på, sier dansken.

For han legger ikke skjul på hva ambisjonen hans nå er. Han tenker ikke på ATP 250, 500 eller Masters 1000. Ettersom Rune har fått seieren sin i en Masters 1000-turnering allerede er øyene rettet på den absolutte toppen.

– Det er step by step. Jeg har vunnet junior Roland Garros, så future-turneringer, ATP challengers, ATP 250, 500 og 1000. Jeg har vært gjennom alle nivået og har vunnet titler på alle nivåene. Nå vil jeg vinne en Grand Slam, sier han bestemt til TV 2.

Aneke Rune tror sønnen sin er på et helt annet sted foran møtet med Ruud i Roma enn han var i Paris i fjor. Hun forteller at etterspillet mellom Team Rune og Team Ruud ble kjørt opp av pressen etter kampen i Paris i fjor.

Hun forteller at det var en flott kamp med nerver fra begge sider, som det skal være i de mest severdige og viktige kampene. Hun forteller at det er to dyktige gutter som møtes.

– Casper er fem år eldre enn Holger så han hadde naturligvis mer erfaring enn Holger i fjor. Nå har Holger spilt på den store scenen i nesten et år, så jeg tror vi får en kamp med mer erfaring i bagasjen. Holger var jo bare «en lille dreng» i fjor sammenlignet med nå, sier hun.