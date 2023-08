Det er ingen hemmelighet at artisttvillingene Marcus og Martinus Gunnarsen er besatt av fotball.

Selv spiller de på Mosjøen i 3. divisjon.

– Vi tar tid til å spille når vi er hjemme, også gjør vi det når vi er ute. Vi prøver alltid å finne en fotballbane. Fotball er fantastisk gøy, sa Martinus Gunnarsen til TV 2 i mai.



I et intervju med London World snakker tvillingparet om hvordan det er å heie på to forskjellige lag i England og om Manchester Uniteds nysignering Rasmus Højlund.

– Jeg snakker med ham

Marcus' favorittlag Manchester United hadde en betydelig bedre sesong enn Martinus sitt Chelsea.

Det blir sistnevnte terget for støtt og stadig.

– Selvfølgelig gjør jeg det, det er jeg nødt til. Det er godt å se United tilbake i Champions League, der de hører hjemme, sier Marcus Gunnarsen til London World.

Artiststjernen er strålende fornøyd med de røde djevlenes sommervindu, hvor spillere som Mason Mount, André Onana og Rasmus Højlund har blitt hentet inn.

Spesielt den danske spissen er en spiller som Gunnarsen merker seg.

– Det blir veldig gøy å se Rasmus Højlund. Jeg snakker med ham på sosiale medier, så jeg vil støtte ham fullt ut.

– Han er et beist

Marcus mener likevel at United-supportere må være tålmodig med hans kamerat.

– Jeg tror han trenger litt tid til å venne seg til Premier League, men han er et beist, sier Gunnarsen.

Det får han støtte i fra Norges landslagssjef. Overgangsjournalist Fabrizio Romano melder om en overgangssum på om lag 790 millioner kroner.

STORSIGNERING: Danske Rasmus Højlund har meldt overgang fra italienske Atalanta til Manchester United. Overgangssummen skal ligge på rundt 790 millioner kroenr. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Han får et skikkelig trøkk på seg, og kanskje et for stort forventningspress. Jeg håper at United beskytter ham litt, sa Ståle Solbakken til TV 2.



For Gunnarsen og Højlund er det Wolverhampton på Old Trafford som venter i sesongåpningen mandag.