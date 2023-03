– Jeg skjelver, gråter og er knust

RYSTET: Andrew East og Shawn Johnson, her fra People’s Choice Awards i 2021, forteller om et uhyggelig døgn. Foto: Jordan Strauss

– Jeg skjelver, gråter, er knust, det er grusomt, skriver Shawn Johnson på Instagram.

Den tidligere OL-gymnasten er sammen med den tidligere NFL-spilleren Andrew East.

Sammen fikk de mandag skrekkbeskjeden om at en skoleskyting fant sted på en kristen skole i Nashville, like ved der paret bor sammen med sine barn.

Johnson forteller at de to barna ble evakuert og er i trygge omgivelser.

– Jeg har ikke fått puste siden jeg leste nyhetene og ble oppringt fra skolen om at de var stengt inne, sier Johnson.

DELER: En preget Shawn Johnson etter at barna var i sikkerhet. Foto: @andrewdeast / Instagram

Syv døde

Det var en 28 år gammel kvinne som brøt seg inn på The Covenant School og drepte tre barn og tre voksne, som TV 2 tidligere har omtalt.

Skytteren ble selv drept etter en konfrontasjon med politiet. Totalt er det altså syv døde.

Ektemannen Johnson sender tanker til familiene som er berørt av tragedien.

– Vi ble varslet om en aktiv skytter i nabolaget. Vi hastet til skolen for å plukke opp barna og fant ut at hun ikke var på deres skole, men en like ved. Familien er trygg, men kan ikke forestille hva noen andre familier går gjennom, skriver East.

– Barna våre er nå hjemme med oss. Jeg føler meg heldig og velsignet, men også trist. Ingen foreldre eller familie skal noen gang oppleve dette, sier Johnson.

Sterke inntrykk

Politiet uttaler til amerikanske NBC at angrepet var nøye planlagt, med detaljerte kart og overvåking.

– Jeg har sett barneambulanser, utallige politibiler, busser fulle av barn som skal kjøres i sikkerhet, foreldre som flyr opp og ned gaten, folk som spurter inn og ut av kirker og skoler for å finne barna sine. Dagen i dag har preget meg, skriver Shawn Johnson.