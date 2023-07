Sarpsborg 08s Kristian Fardal Opseth fikk det røde kortet etter at han prøvde på et brassespark i feltet. Han traff Sivert Mannsverk i fjeset.

– Han forsøker seg på et brassespark, men treffer helt feil. Det er dramatiske scener på Aker Stadion, kommenterte Peder Mørtvedt.

Opseth fikk det røde kortet etter 63 minutter.

– Det er selvsagt ikke kjekt. Vi gjør en god kamp frem til det røde kortet. Det blir veldig vanskelig etter det, sier Opseth til TV 2 etter kampen.

Han forklarer situasjonen slik:

– Jeg ser bare på ball og tenker at det er en mulighet for et brassespark, og prøver meg. Så hopper Mannsverk inn med hodet og jeg treffer ham midt i skallen, sier han om det røde kortet.

– Synes du det røde kortet er feil?

– Det er vanskelig å si. Jeg synes ofte slike situasjoner ender i gult kort, men jeg blir nok tatt på at jeg treffer ham såpass klink i hodet, og utsetter han for fare. Det er det jeg tenker meg at han dømmer på, sier han.

– Dommeren må beskytte spillerne

TV 2s fotballekspert, Yaw Ihle Amankwah, mener det var en korrekt avgjørelse fra dommer Tore Hansen.



– Jeg synes det er en god dommeravgjørelse. Kristian er en god gutt, så det er ingen ond vilje bak det, men dommerens viktigste oppgave er å beskytte spillerne, sier Amankwah etter kampen.

Amankwah forteller at han har snakket med Hansen i dommergarderoben etter kampen, og forteller at dommeren aldri var i tvil, og dømte ut ifra kriteriene.

– Det er selvfølgelig uheldig for ham og Sarpsborg, og er med på å bidra til at sluttresultatet blir som det blir, sier TV2s fotballekspert.

Sarpsborg 08-trener Stefan Billborn ønsket ikke å bruke mye tid på utvisningen i intervjuet med TV 2 etter kampen.



– Dømt er dømt, så jeg vil ikke bruke noe energi på det, sa han etter kampen.



Kommentator Peder Mørtvedt pekte på hvordan tidligere situasjoner kan ha vært med å felle Opseth.



– Det har vært veldig mange spark mot hodet i løpet av denne Eliteseriesesongen. Nå har det nesten blitt automatikk i at det skal være rødt kort, sa TV 2s kommentator etter det røde kortet.

Sivert Mannsverk ble liggende lenge etter smellen, men fullførte kampen for moldenserne. TV 2 får beskjed om at «ser ikke ut» etter smellen, og at det var mye blod også etter kamp.

Mannsverk er sendt til lege for sjekk, men Molde forventer at midtbanespilleren er klar til Champions League-kvaliken mot HJK tirsdag.

BLODIG: Sivert Mannsverk er sendt til lege for sjekk etter sparket i ansiktet. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Har ikke kontroll



Angrepsspilleren ble utvist på stillingen 3–1 til Molde. Kampen endte til slutt 5–1 til moldenserne.

Mørtvedt konkluderte med at det røde kortet var korrekt.



– Når vi ser den i reprise, så er det lite å si på det. Han har føttene altfor høyt og uvørent, og har ikke kontroll på hva han holder på med der, i det hele tatt, sa han om Fardal Opseths røde kort.

TV 2 ekspert Jesper Mathiesen mener også at Tore Hansen falt på den korrekte vurderingen.