Tiril Eckhoff

«Satt der med en tåre»

TIRIL ECKHOFF: TV 2s skiskytingsekspert. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Mitt største idrettsøyeblikk i året som gikk var da Pål Golberg vant femmila i Planica. Det var så imponerende; han slo Johannes Høsflot Klæbo på oppløpet, og jeg vet hvor hardt han hadde jobbet for det. Jeg satt der med en tåre i øyekroken. Det var stort.

PÅL GOLBERG: Vant femmila i Planica. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Yaw Amankwah

«Tok hele Norge med storm»

YAW AMANKWAH: TV 2s fotballekspert. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– I et ellers trist landslagsår var Antonio Nusa sitt inntog et stort høydepunkt. En tenåring som har akkurat de kvalitetene så mange har savnet. Han tok hele Norge med storm i de få kampene han rakk å spille for landslaget.

ANTONIO NUSA: Stjerneskudd. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Gro Hammerseng-Edin



«Fikk bli kjent med en ny idrett»

GRO HAMMERSENG-EDIN: TV 2s håndsballekspert. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Årets idrettsøyeblikk for meg var å være på basketlandskampen mellom Norge og Østerrike i august. Det var fantastisk stemning. Jeg fikk bli kjent med en ny idrett og oppleve ekte idrettsglede sammen med barna. I tillegg ble jeg kjent med idrettspresident Zaineb Al-Samarai, så det var alt i en pakke.

BASKETFEST: Stjernespilleren Harald Frey (t.h) og resten av basketlandslaget bød opp til fest i august. Foto: Erik Teige / TV 2

Petter Northug

«Sesongen til min bror»

PETTER NORTHUG: TV 2s langrennsekspert. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det som henger høyest for meg i idrettsåret 2023, er sesongen til min bror, Even Northug. Han endte på tredjeplass i sprintverdenscupen, men husk: Han er fortsatt bare lillebroren min!

EVEN NORTHUG: Skikongens bror. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Solveig Gulbrandsen

«Det var helt forferdelig»

SOLVEIG GULBRANDSEN: TV 2s fotballekspert. Foto: Frode Sunde / TV 2

Øyeblikket som sitter sterkest i meg fra året som gikk er fra Ullevaal Stadion og sluttminuttene av kampen mot Skottland. Det var helt forferdelig. Helt krise. Og det skjedde uten at vi rakk å tenke på konsekvensene. Det har skjedd mye annet bra, men det er det som har sett sterkest spor.

BLYTUNGT: Erling Braut Haaland og fotballandslaget var langt nede etter tapet mot Skottland i juni. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Ole Einar Bjørndalen

«Helt fantastisk!»

OLE EINAR BJØRNDALEN: TV 2s ekspert på skiskyting. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Mitt beste idrettsminne fra 2023 må være da Tarjei Bø vant sprinten i Hochfilzen og sikret seg den gule ledertrøya i skiskyting, 35 år gammel. Tarjei Bø, helt fantastisk!



TARJEI BØ: Slo tilbake. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Mads Kaggestad

«Jobbet som en helt»

MADS KAGGESTAD: Sykkelekspert Mads Kaggestad. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Noe av det jeg husker best er fra årets Tour de France. Jonas Abrahamsen var usikker på laget til Uno-X, men syklet solid gjennom hele rittet. På 18. etappe kom han med i et brudd som klarte å holde unna for et jaktende hovedfelt. Abrahamsen jobbet som en helt og viste imponerende styrke. Han åpnet spurten og tok en sterk 3. plass i sitt første tre-ukers etapperitt. Prestasjonen bekreftet en veldig solid debut i rittet for det norske sykkellaget.

JONAS ABRAHAMSEN: Imponerte stort i sin Tour de France-debut. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Mina Finstad Berg

«Fire sterke minner»

MINA FINSTAD BERG: TV 2s sportskommentator. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Skiflyvning for kvinner i Vikersund. En konkurranse som markerte en enorm milepæl i kvinnehopp. Idrettsgleden og kameratskapet mellom utøverne var rørende. Rennet var selve symbolet på at årevis med beinhard kamp endelig ble kronet med seier.

HISTORISKE: Alle de femten første damene som slapp til under damenes treningshopp i forbindelse med skiflyging i Vikersund under Raw Air turneringen. Fra venstre bakre rekke: Nika Kriznar (SLO), Ema Klinec (SLO), Jenny Rautionaho ( (FIN), Abaigail Strate (CAN), Anna Rupprecht (GER), Anna Odine Strøm (NOR), Maren Lundby (NOR) og Silje Opseth (NOR). Fremste rekke fra v: Yuki Ito (JAP), Josephine Pagnier (FRA), Alexandria Loutitt (CAN), Katharina Althaus (GER), Eva Pinkelnig (AUT) og Chiara Kreuzer (AUT). Foto: Geir Olsen / NTB Foto: Geir Olsen

Sølv og bronse på 1500-meter i VM i friidrett. Bakteppet, anledningen og utøverne. Dette er et løp jeg kommer til å huske lenge. Det er helt vanvittig at vi plutselig kan ha to norske utøvere på pallen i en slik øvelse. Og det aller sprøeste av alt er at sølvet faktisk var en skuffelse ...

TO PÅ PALLEN: Både Jakob Ingebrigtsen (t.v) og Narve Gilje Nordås (t.h) kom på pallen etter 1500-meter i VM i friidrett. Foto: Martin Rickett

Lucas Braathen sto for et av de desidert største idrettssjokkene i 2023. At en ung utøver i verdenstoppen legger opp på den måten, er jo egentlig en skandale. Jeg fikk totalt hakeslepp. Måten han gjorde det på, økte respekten for Braathen. Og Skiforbundet fikk enda en stygg ripe i lakken.

Viktor Hovlands seier i PGA-sluttspillet. Plutselig satt «hele Norge» benka for å se golf. Sånn blir det når vi har en nordmann helt i verdenstoppen. 2023 var året da Hovland virkelig spilte seg inn på lista over Norges største idrettsutøvere, og den mentale styrken og roen han viste da det virkelig gjaldt var både enormt fascinerende og imponerende.