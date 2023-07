KONGE: Karsten Warholm løp inn til kongetid på Jessheim under NM på 400-meter hekk. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

Karsten Warholm (27) løp over alt forventning på NM med kongetid.

– Det var ikke verst. Jeg så ikke den komme i dag faktisk. Det er fort, sier Karsten Warholm etter en kanontid på NM på Jessheim.



27-åringen løp inn til tiden 46.76 sekunder på 400-meter hekk. Bare Warholm selv har løpt fortere i år. For to år siden hadde det blitt ny verdensrekord.

– Også på en sur torsdag på Jessheim. Det viser hvert fall at jeg er i gang med noe.



Warholm påpeker at han alltid har sagt at treningsøktene holder samme kvalitet som konkurransene, noe ulsteinvikeren beviste under torsdagens trening.

– Kult

– Det var jo helt utrolig. Hvem skulle tro at han hadde klart og levert ett sånn løp her på Jessheim og under NM også. Det var skikkelig imponerende.

– Det er fert å si det, men jeg hadde nesten ikke trodd at det skulle gå så fort, smiler 29-åringen.

Warholm forteller at det er en stor motivasjon å konkurrere under NM og spesielt med tanke på kampen om kongepokalen.

– Jeg samler litt på de og legger litt stolthet i det. Jeg tenkte at hvis jeg klarte å komme under 48 sekunder i dag så hadde jeg en god sjanse. Men med tiden under 47, er sjansen enda bedre, sa 27-åringen.

Under Diamond League i Stockholm løp 27-åringen inn til tiden 47.57 sekunder.

29-åringen påpeker at tiden Warholm løp inn til på banen på Jessheim ville for to år vært ny verdensrekord.

KULT: Amalie Iuel var overrasket over tiden til Karsten Warholm under NM finalen på 400-meter hekk på Jessheim. Foto: Ole Thomas Halvorsen/TV 2

– Det er det som gjør det så uhyre spennende denne sesongen her. Hvor fort kan det egentlig gå?

Under Diamond League stevne på Bislett hvor da løp inn på en tiden 46,52.

– Det her var skikkelig kult. Så gøy med Dimma drakten på brystet. Jeg tror han synes dette var ordentlig stas. Nei, det var kult, smiler 29-åringen.

Ny personlig rekord

Flere 400 meter hekk løpere presterte sterkt under torsdagens Norges mesterskap på Jessheim.

Andrea Rooth (21) satte ny personlig rekord med tiden 56,38 sekunder.

21-åringens tidligere personlig rekord var på 56,58.

– Det er utrolig gøy. Jeg vet at hun har slitt litt på langhekken i år så langt, så det er gøy å se at det løsnet litt for henne nå. Også ekstra gøy når det skjer i NM og. Kjempefortjent med gull i dag, sa Iuel om Rooth.

21-åringen selv var godt fornøyd med egen innsats på friidrettsbanen.

– For en følelse. Det er liksom noe som skjer inni deg. Det er en fantastisk følelse.

NY PERSONLIG: Andrea Rooth løp inn til ny personlig rekord på 400-meter hekk for kvinner. Foto: Geir Olsen

– Det er de her minnene man husker. Det er så verdt det, sier Rooth.



Med U23 Em rett rundt hjørne, har norgesmesteren stor tro på at det kan bli gode resultater også mot de beste i Europa.

– Det betyr at jeg kan mer og at jeg gjør mye riktig og at det å kjempe om medaljer i U23, det er fult mulig.