SJOKK: Ny signerte Magnus Abelvik Rød forteller at nyheten om lønnskuttet kom som et sjokk. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Mandag erfarte TV 2 at den storsatsende klubben Kolstad måtte innføre drastiske lønnskutt.

Etter det TV 2 kjenner skal spillergruppen og ansatte i klubben ha blitt bedt om å godta et lønnskutt på 30 prosent av lønnen første året og 20 prosent andre året.

Tirsdag kom klubben med en pressemelding som bekreftet de økonomiske problemene.

Kolstad har denne sommeren hentet hjem landslagsprofiler som Magnus Abelvik Rød, Gøran Johannessen og Sander Sagosen, fra store klubber i Europa.



– Hvordan opplevde du beskjeden?



– Jeg reagerer litt med sjokk. Det er ikke noe du har lyst til å få beskjed om før det har startet og vi er i gang med prosjektet. Men det har blitt realiteten, så handler det om å gjøre det beste ut av det når klubben har kommet i den situasjonen, sier ny signerte Kolstad-spiller Magnus Abelvik Rød til TV 2.

Høyrebacken forteller at det har vært litt møtevirksomhet, hvor de har prøvd å finne mulig løsninger.

– Det har vært ferie i tillegg, så det har vært en litt mer stressende ferie. Men jeg har prøvd å slappe av når man har hatt muligheten.

– Hvordan blir dette for din del?

– Det er en sak mellom meg og klubben. Det har jeg ingen kommentar til.

Var forberedt

Tirsdag uttalte Sander Sagosen seg om lønnskuttet i den nye klubben.

HJEM TIL NORGE: Sander Sagosen bytter klubb fra tyske THW Kiel til norske Kolstad . Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det er en kjedelig beskjed å få og det er mange som blir berørt. Det er ikke den samtalen du vil ha med Jostein (Sivertsen) første dagen som Kolstad-spiller, sa Sagosen til TV 2 tirsdag.

– Ble du overrasket?

– Jeg skjønner at det er vanskelige tider, og det har alle forståelse for. Både i norsk økonomi og verdensøkonomien. Jeg var forberedt på at noe kunne komme, men så drastisk er kjedelig. Ingen kunne forutsett det, og Kolstad må ta grep.

– Det er brutalt med lønnskutt. Dette er jobben vår, og folk glemmer at vi går på jobb for å spille håndball. Som atlet har du ambisjoner og sportslige ambisjoner. Jeg har ståltroen på prosjektet og stiller meg bak klubben. Dette er en fartsdump i veien, og jeg håper at vi lander trygt til slutt, sa Sagosen