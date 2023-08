For tredje gang var Andrew Musgrave raskest av gutta som staket opp beryktede Lysebotn. Tre minutter og ti sekunder senere kom en utslitt Petter Northug.

– De siste to kilometerne, når du begynner å få det skikkelig, snur du deg og begynner å se etter Astrid (Øyre Slind, som vant kvinneklassen). Jeg er veldig fornøyd med at hun ikke slo meg. Motbakkeløp og Petter pleier å være «tjeideng», sier Northug med et smil.

Fikk en «wake up call»

Dette var 37-åringens første konkurranse igjen etter en tøff treningssommer.

– Jeg ligger ganske bra an, jeg har trent bra i juli, det har vært en «trene, sove, spise-måned». Det blir godt med litt konkurranser nå i august, så tror jeg formen blir enda bedre. Jeg tror jeg er litt bedre rustet til å stake i vinter enn jeg var i fjor, sier han.

I vinter gjorde Northug comeback på elitenivå da han debuterte i langløp-sirkuset Ski Classics med eget profflag. En femteplass i svenske Grönklitt Criterium ble sesongens beste plassering, men resten av resultatene var utenfor topp 15. Han mener selv han fikk en «wake up call» i fjor.

– Det ble en øvesesong, jeg var jo en liten mosjonist i fjor. Det var gøy å få på seg nummer igjen, men mitt konkurransehode tåler ikke å være baki der, jeg må trene for å være med i toppen. Sånn er jeg dessverre skrudd sammen.

– Jeg må vinne

I år er langrennskongen langt bedre rustet.

– Jeg har lyst til å være bedre forberedt til å gå det sirkuset der når jeg står på start, da må jeg gjøre en mye mer solid jobb på denne tiden av året. Det har jeg fått gjort så langt, kroppen fungerer og det er det artigste. Da er det artigere å konkurrere også.

– Hva er målet ditt denne vinteren?

– Målet er å vinne Ski Classics-løp, hvis ikke hadde jeg ikke giddet å holde på med det her. Å stå her og si at jeg ønsker å bli nummer to og tre passer meg ikke, jeg må vinne.

Og Northug er ikke i tvil om hvem som blir vinterens tøffeste konkurrent.

– Emil Persson hadde en vanvittig sesong i fjor, det han gjorde har vi nesten ikke sett maken til i Ski Classics-sammenheng. Han er mannen og slå.

Og særlig én ting gjør Northug litt tryggere inn mot vinteren:

– I fjor sommer var Persson litt usynlig, så kom han til vinteren. Akkurat der Emil Persson var i fjor, der er jeg i år, smiler Northug lurt.