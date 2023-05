– Jeg må strammes opp av meg selv og lagkameratene

LA VITA È BELLA: Andreas Leknessund er nummer fem i Giro d'Italia etter at to av tre uker er gjennomført. Holder han på den plasseringen, vil han sette en solid ny norsk bestenotering i et treukersritt. Foto: LUCA BETTINI

Carl Fredrik Hagen: 8. plass i Vuelta a España 2019.

Tobias Foss: 9. plass i Giro d'Italia 2021.

Dag Erik Pedersen: 10. plass i Giro d'Italia 1984.

Tre ganger i historien har nordmenn endt blant de ti beste i sykkelsportens tre største etapperitt: Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España.

Med bare seks dager igjen av Giroen, er Andreas Leknessund i rute og vel så det til å notere seg for et historisk norsk resultat.

– Må Carl Fredrik Hagen sove litt nervøst de neste dagene?

– Jeg håper han sover godt, men det hadde vært dritfett å få til noe lignende, sier han på den andre og siste hviledagen i treukersrittet.

PRETTY IN PINK: Andreas Leknessund fikk sykle i den berømte rosa ledertrøyen i fem dager den første uken av årets Giro d'Italia. Foto: Luca Bettini / AFP

– Jeg kan kjøre dritbra - men jeg kan også sprekke

Leknessund fylte 24 år søndag og har mye å glede seg over om dagen.

Etter to uker ligger han på en femteplass i sammendraget. En femteplass som i praksis er en fjerdeplass, all den tid sammenlagtleder Bruno Armirail «fikk» den rosa trøya på lån av tidligere leder Geraint Thomas i helgen og er ventet å ramle utenfor topp 10-kampen i løpet av de neste dagene.

Leknessund er bare 42 sekunder bak tidligere Tour de France-vinner Thomas, som ligger best an av sammenlagtrytterne.

Det er likevel en sedvanlig jordnær, og ærlig, tromsøværing som tar seg tid til å prate med TV 2 på hviledagen.

– Jeg sliter litt selv med å finne ut hva jeg ser for meg. Å være nummer fem er langt over forventning. Jeg hadde jo ingen forventninger om sammendraget når rittet begynte – jeg var her for etapper, sier han, og poengterer:

– Alt kan skje i den siste uka. På begge måter. Jeg kan kjøre dritbra, men jeg kan selvsagt også sprekke og tape mye tid. Det er sannsynligvis det som skjer. Jeg har selvsagt et håp om at siste uka skal gå bra, men realistisk så vil jeg få det tøft. Samtidig har jeg et lite håp om at det skal bli veldig bra!

REKORDINNEHAVER: Carl Fredrik Hagen vakte oppsikt med 8.plass sammenlagt i Vuelta a España 2019. Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

– Prøver å skru ned forventningene

– Du har jo syklet med de beste i 14 dager. Hvorfor er det da sannsynlig at du skal gå på en blemme i siste uka?

– Det er fordi jeg prøver å skru ned forventningene jeg merker er der ute! Jeg ser jo at det går veldig bra enn så lenge, men jeg er jo realistisk. Og jeg har aldri vært topp 10 i et WorldTour-ritt før. Og på den avgjørende tempoen på lørdag kan minuttene gå veldig fort… Jeg har troen på at den siste uken kan bli bra, men jeg prøver samtidig å skru ned forventningene jeg har til meg selv. Det ser veldig bra ut, men det er fortsatt en del ting som skal gå riktig, sier han.

DSM-rytteren, som TV 2 fortalte forrige vil returnere til Uno-X neste sesong, sier han vil bli «veldig overrasket» om han sitter igjen med en god sammenlagtplassering.

Et dødsfall i nær familie gjorde at oppkjøringen til rittet ble alt annet enn ideell, og fjorårets Tour de France er den eneste tidligere erfaringen han har fra treukersritt.

Samtidig er det få ryttere, kanskje med unntak av nevnte Thomas, Primoz Roglic og Joao Almeida, som har sett bedre ut i bakkene så langt i det som italienerne liker å kalle «verdens hardeste sykkelritt i verdens vakreste omgivelser».

– Jeg har aldri blitt topp 10 i et WorldTour-ritt før, så om jeg plutselig skal få det til i Giroen, så vil det være en stor overraskelse. Men om det er en Giro jeg skal kjøre for sammendraget, så ser det ut som det er nå det er mulig, sier han.

KNUDSENS ARVTAGER: Knut Knudsen, her fra OL i Mexico i 1968, var den forrige nordmannen som ledet Giro d'Italia før Leknessund. Det var helt tilbake i 1981. Foto: NTB.

– Må strammes litt opp

En av nøklene, i et ritt som har mistet flere sammenlagtkanoner til sykdom de første to ukene, er å holde seg frisk.

Enn så lenge er det ingen tegn til sykdom hos Leknessund.

En annen nøkkel er å holde konsentrasjonen og fokuset.

– Den holdningen jeg har til rittet nå er veldig avslappet. Jeg tar meg selv i å glemme at jeg sitter topp fem i sammendraget underveis på etappene. Jeg tar det litt dag for dag, sier han.

– Jeg må nesten stramme meg selv opp litt. Sånn som det går nå, så hadde det jo vært dumt å plutselig tape et minutt fordi jeg sitter litt feil plassert og dingler litt bak i feltet! Så jeg må strammes litt opp både av meg selv og lagkameratene i den siste uka.

Norge har tradisjonelt hatt mange spurtere og klassikerryttere på aller øverste nivå de siste tiårene, men Sykkel-Norge har ikke vært frelst med mange sammenlagtryttere av format.

TØFF UKE I VENTE: Seks tøffe dager, deriblant tre fjelletapper og en krevende bakketempo, gjenstår før Andreas Leknessund og resten av feltet når Roma på søndag. Foto: Massimo Paolone

Leknessund var i yngre aldersklasser en av de beste etapperytterne i feltet, men har i seniorkarrieren i større grad fokusert på enkeltetapper.

Det kommer ikke nødvendigvis til å endre seg etter Giro-suksessen.

– Har du fått smaken på «sammendragslivet»? Tenker du at sammendraget i treukersritt er noe du har lyst til å fokusere på fremover?

– Nei. Jeg synes ikke det forandrer noe særlig, egentlig. Jeg føler ikke at jeg er i en sammendragsboble enda. Jeg tror de andre i topp 10-15 er mye mer besatt av tid og ikke havne bak en splitt, for eksempel, enn det jeg er. Men nå begynner alvoret, sier han.