– Jeg lot henne få høre det

GODE GENER: Johanne Halseth Nypan mener at hun og broren har fått balltalentet fra mamma Ingrid og treningstalentet fra pappa Arne. Foto: Privat

I likhet med lillebroren, er Johanne (19) blant landets mest spennende talent i sin idrett.



Mens Sverre har tatt Fotball-Norge med storm i Rosenborg, har storesøsteren ambisjoner om å ta medalje i eliteserien i håndball denne sesongen.

SØSKENKJÆRLIGHET: - Han betyr mye for meg, sier Johanne om lillebror Sverre Foto: Privat

Men ikke for hvilken som helst klubb.

Etter at Johanne bidro til at Norge vant gull i junior-VM i fjor, ble hun fristet til en overgang til Molde og byens hardtsatsende håndball-lag.

– Jeg tror ikke det hadde gått hvis det handlet om fotball. Heldigvis er det ikke så mye rivalisering i håndball. Hvis Sverre hadde fått spørsmålet så tror jeg svaret hadde blitt nei, sier den tidligere Byåsen-spilleren og ler godt.

– Mobbet!

Vi møter henne hjemme i leiligheten i sentrum av Molde. Det er et aldri så lite håndballkollektiv. I fjor var de tre spillere som delte adresse, men da en av lagvenninnene ble kjæreste med en av fotballspillerne i Molde FK, var de bare to igjen. . .

FRA 3 til 2: Johanne Halseth Nypan deler leilighet med lagvenninnen Rikke Larsen Øyerhamn i Molde. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Det høres ikke så fristende ut, nei, sier lillebror Sverre om en tilværelse i byen til erkerivalen.

– I håndball er det greit, men i fotball er det ikke greit, legger han til og forteller at søsteren fikk høre det da overgangen var fersk.

Selv om de bor i hver sin by følger de karrieren til den andre tett.

– Vi har vært sammen på Rosenborg-kamper siden vi var små. Nå er det han som går ut på matten der. Det er uvirkelig og veldig kult. Jeg unner ham det masse og er kjempestolt, sier Johanne.

– Hva sier lagvenninnene dine til at du har en bror på Rosenborg?

– Jeg tror de synes det er artig. Det er mange der som er Molde-supportere. Da de var i dytten i fjor, ble jeg litt mobbet. Vi er ofte på Aker stadion og ser MFK, men hvis Rosenborg spiller samtidig så ser jeg den på telefonen.

– Det kan bli bråk av sånt?

– Ja, i hvert fall når man sitter midt blant MFK-supporterne. Da kan man ikke juble høyt for Rosenborg-scoring.

Konkurrerte om alt

BRENNHET: Johanne Nypan er stolt over det lillebror Sverre har fått til i Rosenborg i år. Foto: Ole Martin Wold

Mens Johanne lever en litt mer anonym tilværelse Molde, har Sverre Nypan fått sitt gjennombrudd i eliteserien denne sesongen, blitt koblet til engelske storklubber og har nå samme agent som Erling Braut Haaland - Rafaela Pimenta.

– Det er ganske uvirkelig. Lillebror med de store guttene der; det er rart å tenke på.

– Hvor langt kan han nå?

– Jeg ser et kjempepotensial. Han kommer til å bli en viktig spiller for Rosenborg fremover. Han er en gutt som alltid har vært god i alt han har prøvd seg på, fra kortspill til ski. Han spilte ikke så mye håndball, men jeg tror han kunne blitt bra der også.

Johanne spilte også fotball til langt oppi ungdomsårene, men valgte til slutt håndball.

GODE GENER: Johanne Halseth Nypan er blant landets største håndballtalenter og spiller for Molde håndballklubb. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Hva er det med genene i familien deres som gjør at begge har kommet så langt i sin idrett?

– Haha, nei, det er gode gener. Vi har nok fått balltalentet fra mamma og treningstalentet fra pappa. Siden vi var små har alt vært en konkurranse, fra kortspill til langrennsturer. Alle i familien vil være best og det har nok bidratt til at vi er der vi er i dag. Og så har vi to foreldre som har stilt opp hele tiden. I tillegg har vi villet det selv, forteller Johanne.

Når hun har fri setter hun seg ofte i bilen og kjører de fire timene hjem til familien i Trondheim, hvis ikke de i stedet møtes på hytta på halvveien, på Oppdal.

– Vi har et utrolig tett søskenbånd. Det er tre år som skiller oss, men likevel så er vi veldig gode venner. Han betyr mye for meg, og er den viktigste personen i livet mitt ved siden av mamma og pappa.

Samme landslagsdrøm

Som to idrettsutøvere på toppnivå henter de også mye inspirasjon fra hverandre.

– Vi har pushet hverandre, samtidig som vi har vært forbilder for hverandre. I hverdagen som toppidrettsutøver så kan det også tidvis være brutalt, og i tunge perioder så har vi hatt hverandre. Det har gjort at vi vi har kommet dit vi er i dag, forteller Johanne.

I likhet med sin bror har også hun ambisjoner for fremtiden. I Molde - som foran onsdagens kamp mot Larvik ligger på 4. plass på tabellen - har man en forventning om at den høyre bakspilleren skal bli en av bærebjelkene på laget.

– Johanne er en ekstremt spennende spiller, med fart, gjennombruddsstyrke og et godt skudd. Jeg forventer mye av henne på sikt, sier trener Tor Oddvar Moen.

– Jeg trives veldig godt der jeg er og har et mål om å bli en viktig spiller for Molde. Og så har man selvsagt drømmer som handler om landslaget og utlandet, forteller hun.

– Det hadde vært noe med en bror på landslaget i fotball og en søster på landslaget i håndball?

– Haha. Det hadde vært en god kombo! Da satser vi på det.