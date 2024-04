– Jeg liker å ha det vondt når jeg trener. Da føler jeg at jeg blir bedre, og det er da det er skikkelig digg å gå hjem fra trening, sier friidrettskometen Line Safaa Al-Saiddi til TV 2 når hun pusher nye grenser i treningsrommet for styrkeløft i Stavanger Idrettshall.

Da er det skikkelig digg å gå hjem fra trening Line Safaa Al-Saiddi

17-åringen er ikke den eneste i familien Safaa Al-Saiddi som liker å trene så hardt at det gjør vondt i hele kroppen. Hun har fem søsken, og alle er allerede enere i sine årsklasser i sine idretter.

Se TV 2s reportasje øverst!

De to eldste, Sarah og Line, har i en årrekke vist frem sine ferdigheter og talent i friidrett. Broren Zeid (12) regnes som Norges beste i turn i sin aldersklasse. De to yngste, tvillingene Adam og Aus på åtte år, spiller fotball i Viking og driver i tillegg med både svømming og turn.

Familien som er bosatt på Sola utenfor Stavanger er med andre ord en skikkelig idrettsfamilie.



Men det familiens nest eldste, Line Safaa Al-Saiddi, alle tror kommer til å bli en verdensstjerne i sin idrett.

IDRETTSFAMILIE: Storesøster Sarah, Zeid, Line (i midten) og tvillingene Adam og Aus. Mamma Dovile Nakutyte til høyre. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Det var skikkelig ille



Gjennom hele oppveksten har hun konkurrert mot sin ett år eldre storesøster Sarah på friidrettsbanen.

MEDALJEGROSSIST: 17-åringen kan allerede stolt vise frem en fyldig medaljesamling. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Rivaliseringen mellom de to søstrene har vært stor opp gjennom årene.

– Vi har et veldig sterkt konkurranseinstinkt, begge to. Da den ett år yngre modellen enn meg her i familien begynte å ta nivået, så følte jeg veldig mye press, siden jeg var eldst. Jeg følte jeg på en måte måtte vise at jeg fremdeles var best siden jeg var den eldste, konstaterer storesøster Sarah A-Saiddi, og ser ettertenksomt ut i luften.

18-åringen satser på 400 meter hekk, og blant annet deltatt i nordisk mesterskap, og tatt bronse i klassen U19 i junior-NM på distansen på tiden 1.03,98 for to år siden.

Men det er lillesøsteren som hittil har bitt mest fra seg, med individuelt gull på 400 meter i junior-NM, 5. plass i junior-EM i Israel, totalt fem medaljer i senior-NM og bronsemedaljen i senior-NM fra i fjor på 400 meter som noen av sine foreløpige største høydepunkt.



Vi var sånn helt «insane» rivaler Safaa Al-Saiddi om søsteren

– Jeg og søsteren min har alltid drevet med friidrett sammen. De første årene var det så mye konkurransene at det ikke var morsomt en gang. Vi var skikkelig sure på hverandre en av oss slo den andre, innrømmer Line Al-Saiddi.



Og slår fast:

– Vi var sånn helt «insane» rivaler. Det var krangling hele tiden.

At det ofte har gått «en kule varmt» mellom friidrettssøsknene de siste årene kan mamma Dovile Nakutyte skrive under på.

– Ja, det var en periode som var skikkelig ille, og vi ønsket det skulle være mer likt mellom dem. Men Line skilte seg mer ut, og nå går ting bedre mellom dem, sier mamma Dovile.

RIVAL OG STØTTESPILLER: Storesøster Sarah Safaa Al-Saiddi sammen med lillesøster Line. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Fra rival til ivrig støttespiller

Nå har de lagt søskenrivaliseringen bak seg. Sammen med resten av familien er storesøster Sarah blitt friidrettskometens største støttespiller.

Alle har de sett potensialet som bor 17-åringen.

– Vi støtter hverandre, og unner hverandre å gjøre det bra. Jeg synes spesielt det er bra å ha en søster som er der for meg, og som jeg får trent sammen med og som har de samme interessene, medgir Line Al-Saiddi.



Da vil jeg bli veldig stolt Mamma Dovile Kakutyte

Sola-jenta, som har far fra Irak og mor fra Litauen, tror OL i Paris i sommer kommer for tidlig.



Sommer-OL om fire år i Los Angeles i USA satser hun alt på å kvalifisere seg til. Da vil hun være 21 år, og nærere den perfekte alderen for en friidrettsutøver.

Mamma Dovile Kakutyte tror den nest eldste datteren i søskenflokken på fem både kvalifiserer seg til OL om fire år og må finne seg i å bli regnet som en medaljekandidat.

– Det tror jeg, og da vil jeg bli veldig stolt. Jeg tror faktisk at hun kommer seg opp på det nivået, slår en allerede stolt mamma fast, før hun påpeker:

– Det kan jo komme skader og slike ting i veien. Men jeg håper og tror det kan gå.

FOKUSERT: Line Safaa Al-Saiddi gir alt under hver treningsøkt. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Mot alle odds

Line Safaa Al-Saiddi har imidlertid oddsen mot seg. For det sies at de som er høyere enn normalt og født tidlig på året har en stor fordel i friidrett, og spesielt i sprintøvelser. 400-meterskometen er både lavere enn normalt og har bursdag så sent som 17. desember.

Likevel har hun smadret konkurrentene gjennom hele oppveksten både på juniornivå og seniornivå.



– Jeg har liksom alltid vært flink, det vil jeg si. Men det var vel først da jeg var 15 år at jeg vant ting. Det var da jeg først tenkte at «ok, dette kan jeg jo», sier Sola-jenta, og legger til:



– Og så har jeg liksom aldri tenkt at det er en fordel å være høyere på friidrettsbanen. Det har aldri stoppet meg. Jeg har heller tenkt at det kan være bra å være lav, for da har du høyere frekvens.

Jeg har liksom aldri tenkt at det er en fordel å være høyere Line Safaa Al-Saiddi

Foreløpig har hun tiden 53,22 som sin personlige rekord på 400-meteren. Den ble satt i juni i fjor, og er den beste tiden for en juniorløper i Norge gjennom alle tider.

Denne sesongen har stortalentet slitt med litt lyskeproblemer, men likevel har hun trent hardere enn noensinne tidligere.



Topp ti 400 meter kvinner i Norge gjennom alle tider: 1. Amalie Iuel, IL Tyrving, 51,81

2. Sølvi Olsen Meinseth, SK Vidar, 52,45

3. Henriette Jæger, Aremark IF, 52,52

4. Line Kloster, SK Vidar, 52,78

5. Lisbeth Pettersen, Tønsberg FIK, 52,87

6. Irene Høvik Helgesen, IL Fri, 52,95

7. Astrid Brun, IL i BUL, 53,12

8. Benedicte Hauge, IK Tjalve, 53,13

9. Line Safaa Al-Saiddi, Skjalg IL, 53,22

10. Hedda Hynne, Strindheim IL, 53,24 Kilde: Wikipedia/friidrett.no/Skjalg IL

I mars reiste hun tre uker til Qatar for å trene, før hun snudde i døren hjemme på Sola og reiste tre uker på treningsleir til spanske Tenerife i regi av friidrettsforbundet.



Friidrettstalentet får aldri nok av trening.

– Jeg vet jo at for å bli best i verden så må jeg under 50 sekunder på 400-meteren. Det er en lang vei å gå, men for hver sesong som har gått har jeg gått ned ett sekund. Så jeg håper og tror det skal gå, sier hun ubeskjedent - vel vitende om at verdensrekorden på 400 meter er tiden 47,60, satt av DDR-løperen Marita Koch tilbake i 1985, og som har vært stående i nesten 40 år.

STOLT TRENER: Friidrettstrener Victor Øvregaard nøler ikke med å kalle Line Safaa Al-Saiddi for et unikt talent. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Hun er unik

Trener Victor Øvregaard i Skjalg IL beskriver ganske enkelt eleven som «det mest unike talentene han har trent».

– Line er en tøffing. Det har vært mange ungdomsstjerner her tidligere, men Line har noe i seg som jeg sjelden eller aldri har sett før. Hun har en unik blanding av å være hurtig, samtidig som hun har en eksepsjonell kondisjon, og evnen til å alltid «være på» hele tiden, oppsummerer den mangeårige friidrettstreneren, og fortsetter:



– Så har hun evnen og viljen til å hele tiden gjøre det harde og kjedelige arbeidet. Den største utfordringen min som trener er egentlig å få holdt henne tilbake. Line hadde nok trent hele døgnet om jeg ikke hadde satt foten ned, påpeker han.

JAKTER REKORDER: Line Safaa Al-Saiddi jakter hele tiden nye rekorder. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Trenerveteranen føler seg mer eller mindre sikker på at Al-Saiddi kommer seg til VM om to år, og OL om fire år. Han tror hun kan være medaljekandidat på to distanser i fremtiden.

– Jeg mener hun også har alle forutsetninger til å bli en god 800-metersløper. Det beste rådet jeg kan gi henne nå, er imidlertid at hun må skynde seg litt langsomt, mener Victor Øvregaard.

Safaa Al-Saiddi selv er krystallklar på at hun skal bli god nok til å hevde seg i OL i fire år.

– Det er mulig, ja. Det handler bare om å trene, og stå i det og pushe seg selv. OL er selvsagt målet nå, slår hun bestemt fast.

– Men blir det 400-meter eller 800-meteren du kommer til å satse på frem mot OL i 2028?

– Jeg har løpt mye 800-meter, og der er det mange sekunder å hente. Men jeg vet ikke. Jeg liker best 400-meter, det er liksom den øvelsen jeg mestrer best nå. Det kan jo endre seg. Jeg satser i hvert fall alt på å komme til OL i 2028, så får vi se. Men jeg tror det blir 400-meteren, svarer hun, og ser litt usikkert opp i luften.

TALENTER: Line og lillebror Saed deler en felles drøm om å komme til sommer-OL. Hun i friidrett, han i turn. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Skolen er et fengsel



Så bestemt er Line Al-Saiddi på lykkes i friidrettssirkuset fremover at hun egentlig ikke har en plan B.

17-åringen kombinerer toppidretten med skolegang på St. Svithun videgående skole, men ville egentlig bare trent og levd av friidretten allerede nå.

– Jeg kaller skolen for «fengselet», der må jeg være hver dag fra åtte til tre. Det er ikke mitt favorittsted, og jeg er ikke en stor fan av skolen. Men jeg kjemper meg gjennom det, konstaterer hun, litt på spøk og litt på alvor.

Vi deler en felles drøm om OL Lillebror Zeid

Tilbake hjemme hos idrettsfamilien Al-Saiddi har lillebror Zeid fått med seg store deler av intervjuet. Han er bare 12 år, og trener selv tre timer hver dag – hele året.

Han deler søsterens drøm om å komme seg til OL.

– Jeg er kjempestolt over Line, hun er en kjempegod søster og et stort idol. Jeg så tidlig at hun var rask og hadde talent og ville bli best. Så vi deler en felles drøm om OL, at jeg får delta i turn, og hun i friidrett, sier turntalentet, og får et stort smil i retur fra søsteren.

– Jeg er stolt over deg og. Du er et stort talent, og jeg håper og tror vi kan sees i OL om fire år, i hver vår idrett, sier Al-Saiddi, før hun løper og pakker sekken, klar for en ny treningsøkt som inkluderer både løping, styrke og pushe nye grenser.