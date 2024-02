– Jeg kommer ikke til å gratulere ham

– Dette er fantastisk og ikke til å tro, sier Rastorgujevs til TV 2.

35-åringen sikret latvisk sølv bak historiske Johannes Thingnes Bø.

– Det er helt hinsides, sier TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen om latvierens prestasjon.

Rastorgujevs skjøt 20 av 20 treff og viste også superform i sporet.



– Se på mannen her da, han springer opp bakken! utbrøt ekspertkollega Petter Northug.

Dopingbruddet: – Husker ikke

Per Olav Tretterud, tidligere norsk landslagssmører i langrenn, nå ansatt i det latviske skiskytterforbundet, er i ekstase.

– For en vanvittig dag. Fytti grisen, dette var stort. I skiskyting er alt mulig, det beviste dem i dag, sier Tretterud til TV 2.



I 2021 ble Rastorgujevs utestengt i 18 måneder for tre brudd på meldeplikten i løpet av tolv måneder. Det regnes som et brudd på dopingreglementet.

– Jeg husker det egentlig ikke, fordi jeg har ikke vært i humør til det. Seriøst, jeg husker det ikke. Det var skikkelig tøft for meg. Jeg vil si takk til kjæresten min som har vært tett på hele veien. Hun gjorde dette, ikke meg, sier Rastorgujevs.



KUNNE JUBLE: Andrejs Rastorgujevs Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Kommer ikke til å gratulere ham

Johannes Thingnes Bø, som tangerte Ole Einar Bjørndalen med 20 VM-gull, stiller seg undrende til søndagens sølvvinner.

– Alt er mulig i skiskyting. Han har vært en skiskytter i mange år. Han har vært utestengt for å ikke ha meldt seg på antidoping, du vet jo aldri hva som er rett og galt, sier Thingnes Bø til TV 2.

– Det er jo vanskelig å vite da, om det er med intensjon, eller at du bare er et surrehode. Det er jo én av to, på en måte. Hadde jeg fått to advarsler, så hadde jeg virkelig bodd på samme adresse til advarslene var borte, sier stryningen.

PALLEN: Johannes Thingnes Bø sikret sitt 20. gull i VM foran Andrejs Rastorgujevs og Quentin Fillon Maillet. Foto: Heiko Junge / NTB

– Synes du det er litt merkelig?

– Kanskje litt, men det er jo så forskjellig. Hva grunnen til at han har tre advarsler er, får vi sikkert aldri vite, det er det sikkert bare han som vet, sier Thingnes Bø.

Svenske Sebastian Samuelsson er ikke særlig stor fan av latvieren.

– Jeg tilhører dem som mener at det skal være tøffere dopingstraffer. Jeg kommer ikke til å gratulere ham, sier svensken til Aftonbladet.



– Er det første pallplass i karrieren, kanskje? Han har ikke hatt mange. Det var litt surt at de måtte få det til akkurat den dagen her, sier Tarjei Bø, som ble nummer fire etter en kostbar bom på siste skyting.

Quentin Fillon Maillet tok den siste medaljen.