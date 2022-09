– Jeg kjørte sykkelstyret rett i panna på en liten jente

Thor Hushovd er 32 år våren 2010. Han har pekt seg ut sykkel VM i Australia som hans mulighet til å bli verdensmester.

I samme land som de norske syklistene, med Aleksander Kristoff i spissen, skal kjempe om VM-gull søndag morgen.

Sammen med syklistene Tom Boonen og Stuart O’Grady er Hushovd på treningstur i Italia.

Byen Taggia, rett ved San Remo, ligger en drøy time fra Monaco hvor Hushovd bor.

SYKKELTUR: Thor Hushovd i Monaco. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Han får øye på en mor og en liten jente som går i veikanten. Da skjer det plutselig og uten forvarsel.

– Jenta løp ut i veien. Min fart var 40 km/t. Jeg kjørte sykkelstyret rett i panna hennes. Jeg slo kollbøtte over styret. I neste sekund lå jeg på bakken, forteller Thor Hushovd til TV 2.

Frykt

Det er 12 år siden, men han husker det som om det var i går.

Han reiste seg opp og løp bort for å se hvordan det hadde gått med jenta. Hushovd hadde blitt far for første gang året før. Hjemme i Monaco var hans ett år gamle datter Isabel.

FAR OG DATTER: Thor og Isabel fotografert i 2012.

– Vi skjønte at det gikk bra med jenta, men det gjorde noe med meg. Frykten satt seg i kroppen.

Hendelsen gjorde at han trakk seg i spurtene hvor han tidligere hadde vært blant de tøffeste.

– Jeg måtte endre fokus, jeg var ikke villig til å ofre "livet" på slutten av sykkelløp lengre. Jeg satset mer på de lange og harde løpene, klassikerne og ikke minst VM.

Hushovd forsto raskt at det var noe galt mens han lå på asfalten på den Italienske landeveien.

– Jeg var aldri i tvil. Kragebeinet var brukket. Det var så vondt at jeg holdt på å svime av.

FRYKT: Thor Hushovd var redd i spurtene etter ulykken i 2010.

Jenta forsvant fort, og Hushovd har aldri fått muligheten til snakke med henne etter det som skjedde. Han har blitt fortalt at jenta og moren forlot stedet for egen maskin, så han er trygg på at det gikk bra med henne.

Operasjon

Selv ble han hentet med ambulanse. Et langt skadeavbrekk ventet.

Hushovd ble operert i Sveits og fikk satt inn seks skruer i kragebeinet .

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Han husker godt det han sa til treneren sin, Atle Kvålsvoll, etter ulykken.

«Kanskje vi bare ler av det her etter VM. Kanskje er det dette som gjør at jeg vinner».

Han ble tvunget til å ta en pause fra trening og ritt. Han sparte krefter, som skulle vise seg å komme til nytte igjen senere samme år.

ARR: Skruene er operert ut. Kun et lite arr er igjen som det synlige beviset på ulykken i Taggia.

– Jeg er sikker på at den treningsplanen jeg og treneren min Atle Kvålsvoll la etter krasjen i Italia var avgjørende for at jeg tok gull i Australia, sier Hushovd.

Han begynte forsiktig opptrening på rulla ute på terrassen i Monaco. Deretter fulgte tilpassende intervaller som ikke skulle legge for mye press på skuldrene.

HJEMMETRENING: Terassen i Monaco.

– Første skikkelige treningstur måtte jeg gi opp etter 20 minutter. Jeg klarte verken å gire eller stå oppreist å tråkke. Jeg ble sittende å deppe på en kafé i en by rett borti her som heter Latte, sier Hushovd og peker i retning av Italia.

Ny sykkelrytter

Etterhvert som kragebeinet ble leget endret Hushovd hele treningsopplegget sitt. Han droppet den rene spurttreningen. Han fokuserte på korte bakkespurter og mer trening i bakker.

HARD TRENING: Thor Hushovd på stranda i Monaco.

Han var lei av å bli slått av Mark Cavendish i rene massespurter og den dramatiske ulykken med jenta forsvant ikke ut av hodet hans.

Han ville bli en bedre allrounder og bedre i klassikere.

NY TYPE RYTTER: Thor Hushovd endret treningsopplegget før VM.

– Den nye måten å trene på passet perfekt for planen om å vinne VM, sier Hushovd i dag tolv år senere.

Han bestemte seg for å trene mye med venn og konkurrent belgiske Phillip Gilbert i tiden frem mot VM i Australia.

– Jeg og Philipe spurtet som villmenn opp bakkene, i terreng som lignet det som ville møte oss i Australia, minnes Hushovd.

I september 2010 reiste han til VM så godt forberedt han kunne.

Rett i forkant av avreisen til Australia hadde han vunnet én etappeseier i Spania Rundt, og stått av rittet etter 14 dager, som var helt etter planen.

KANONFORM: Thor Hushovd dro til Australia i veldig god form.

Han kjøpte også dyre business class billetter for egen regning for å være best mulig forberedt etter den 24 timer lange flyreisen til Australia.

På hotellet Peppers The Sands Resort i surfebyen Torquay var allerede Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff på plass.

– Jeg husker jeg bodde på et rom nede i kjelleren. De to andre guttene delte rom, sier Hushovd.

Alt klaffet

3.oktober var dagen alt klaffet for Thor Hushovd. I det Norge var i ferd med å våkne denne søndagen kunne han kalle seg verdensmester.

TRIUMF: Thor Hushovd jubler for VM-gull i Australia. Foto: BRANDON MALONE

– Jeg dro til Australia i kanonform. Jeg hadde noen økter i i dagene før VM-starten og følte meg som en motorsykkel.

– Hvorfor er det så stort å vinne VM? I Norge er sannsynligvis flere som snakker om etappeseieren dine i Tour de France enn det ene VM-gullet?

– Sykkel-VM har nesten vært religiøst for meg. Jeg hadde en plakat på veggen på rommet mitt. Det var Giuseppe Saronni i VM-trøya. Betydingen av å våkne opp å se den regnbuetrøya hver morgen har fulgt meg hele livet, sier Thor Hushovd.

STOLT: Thor Hushovd hjemme i Monaco 12 år etter VM-triumfen i Australia.

Selv om han ikke regnes som den største favoritten, er det Alexander Kristoff som er det norske håpet nå som VM er tilbake i Australia.

Kristoff var også med i 2010, og fikk som takk for hjelpen han gav underveis i VM-rittet, 50 000 kroner av Thor Hushovd.

Edvald Boasson Hagen fikk ingenting fordi han ifølge Hushovd ikke bidro underveis i løpet, avslørte han i boka "Thor" som kom ut i 2014.

Selv hadde Hushovd lovet seg selv en helt spesiell gave hvis han vant VM i Australia i 2010.

– Jeg nevnte det til noen før jeg reiste at hvis jeg vinner VM skal jeg kjøpe meg en sportsbil, som jeg alltid hadde drømt om.

Og da han kom hjem til Monaco gjorde han drømmen til virkelighet. Det ble en Lamborghini Gallardo Superleggera.

– Det var gøy å eie den en stund, men nå har jeg blitt kvitt den, ler Hushovd.