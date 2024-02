– Jeg kjørte dårlig med vilje

Hun kjemper for sin sjette sammenlagtseier i verdenscupen, men Mikaela Shiffrins kneskade gjør at hun er nødt til å stå over helgens to renn i Andorra.

– Jeg må være tålmodig. Det står mye på spill denne sesongen, men slik er det i alle sesonger. Jeg er her for det lange løp, og vi forsikre meg om at kneet er sterkt og at jeg er helt kapabel til kraftfull skikjøring når jeg returnerer til start, skriver Shiffrin på Instagram.

– Det er virkelig for mye

Stjerne etter stjerne har pådratt seg alvorlige skader, inkludert Shiffrins norske samboer Aleksander Aamodt Kilde.

– Mengden skader i år har vært svimlende. Mye har vært sagt, og jeg er absolutt enig med de som har bedt om at vi ser mer på kravene som stilles til toppidrettsutøvere. Både fra et løpskalenderperspektiv og tidsplanen med kveldsprogram, skriver Shiffrin.

I tillegg til at det kjøres mange renn, har utøverne også andre forpliktelser. De skal snakke med media, det er prisutdelinger og kveldsprogram med trekning av startnumre.

– Det er virkelig for mye. Jeg tror absolutt at tretthet på dette tidspunktet i sesongen, spiller en viktig rolle i skadene vi har sett i det siste. Inkludert min egen, skriver Shiffrin.

– Kjørte dårlig med vilje

I kommentarfeltet får Shiffrin full støtte fra en annen alpinlegende.

– Bra sagt, skriver svenske Anja Pärson.

DRØMMEMESTERSKAP: Anja Pärson tok tre VM-gull på hjemmebane i Åre i 2007. Foto: BILDBYRÅN

Hun var blant de store stjernene tidlig på 2000-tallet og står med blant annet ett OL-gull og sju VM-gull. Pärson mener problemet eksisterte også på hennes tid.

– Det er så mange skader som virkelig må forstås bedre. Stresset og presset er for mye for toppidrettsutøverne. Selv i min karriere, skriver Pärson, og forklarer at hun så seg nødt til å ta et drastisk grep:

– Jeg kjørte til og med dårlig med vilje en gang, fordi jeg var så trøtt og mentalt sliten på grunn av alle aktivitetene etter rennet med media, prisutdeling og trekning av startnummer, skriver Pärson.

Svensken kommer også med en oppfordring til Shriffrin, som hun omtaler som «tidenes største skiløper».

– Jeg håper du blir bedre snart og vær så snill og ta deg tid til å helbrede skikkelig! Vi håper å se deg kjøre i mange år til!

Ingen har flere enkeltseirer i verdenscupen enn Shiffrin, som har som har stått på toppen av pallen hele 95 ganger.