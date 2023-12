LEDET TROPPENE: Maren Mjelde forut for kampstart mot Portugal på Ullevaal fredag. Foto: Terje Bendiksby

Det norske laget vant kampen som måtte vinnes, og kunne juble for 4-0-seier over Portugal på Ullevaal fredag.

Nå venter Østerrike borte i den siste kampen, og norsk seier der vil gi 2. plass i gruppen og sikret plass på øverste nivå av kvinnesiden i fotballen også i 2024.

I den TV 2-sendte avgjørende dysten i St. Pölten tirsdag må de dog klare seg uten sin kaptein, landslagsbauta Maren Mjelde.

– Det er dårlig timing. Det kunne ikke vært dårligere timing rett og slett, sier Chelsea-profilen.

– Første gang i karrieren

I sin 174. landskamp fikk nemlig Mjelde gult kort, og det var ikke det første denne høsten. Med to gule kort på to kamper mot Portugal må hun sone karantene i den avgjørende kampen tirsdag.

– Det er første gang i karrieren jeg har karantene. Så for min del er det en bismak. Jeg skjønte det med en gang da jeg gjorde den taklingen. Jeg kalte meg selv en idiot da det skjedde. Vi var fem stykker bak der med hvert sitt gule kort, så det er kjipt, sier landslagskapteinen.

Etter 19 sesonger som seniorspiller skal 34-åringen dermed stå over en fotballkamp på grunn av gule kort for første gang noensinne.

– Det kunne nok vært unngått. Men sånn er fotballen. Det var litt «alt for å vinne» i dag. Men jeg er sikker på at slik det har vært nå så kommer jentene til å gjøre en fantastisk jobb borte mot Østerrike, så jeg har troen på at vi skal klare det.

Mjelde ble med laget til Østerrike, og deltok på treningen kvelden før kamp.

– Det er veldig rart ikke å kunne bidra på kampdag, men jeg føler at jeg har gjort og gjør det jeg kan. Jeg får sitte og heie og støtte jentene på den måten, sier Mjelde.

GLAD, MEN MED BISMAK: Maren Mjelde får en klem av sjef Leif Gunnar Smerud etter kampslutt. Foto: Terje Bendiksby

– Skal klare det for henne

Lagvenninnene Ingrid Syrstad Engen er klar på at laget skal kjempe ekstra for sin kaptein i den avgjørende kampen tirsdag.

– Det skal vi klare for henne. Hun har vært veldig viktig for oss i disse kampene, men vi får løse det, sier Barcelona-spilleren.

Også landslagssjef Leif Gunnar Smerud synes timingen var dårlig, men var umiddelbart etter kampslutt fredag klar på at han og laget skal løse floken uten sin rutinerte kaptein.

– Det er på tide. Hun har spilt noen år stopper, så hun må tøffe seg litt opp, sier han spøkefullt, men fortsetter i en mer alvorlig tone:

– Selv om kanskje dagen i dag ikke var det rette tidspunktet å få det gule kortet, så må vi bare leve med det. Vi får sørge over at vi mister Maren nå i kveld, og så skal vi finne en erstatter. Det er mange som har banket på den stopperdøren, så vi skal nok finne noen som kan gå inn og gjøre jobben i kampen på tirsdag.

Mandag kveld var han klar på at erstatteren var funnet, men ville ikke avsløre hvem som får ansvaret.

Forutsetningene for Norge: Seier mot Østerrike tirsdag: Norge ender på åtte poeng, går uansett forbi Østerrike, og blir nummer to i gruppen. Da beholder man også plassen i nivå A, og får en betydelig enklere vei inn mot EM i 2025. Uavgjort mot Østerrike tirsdag: Norge ender på seks poeng og blir nummer tre i gruppen. (Portugal kan også komme opp på seks poeng, men vil da havne bak Norge på innbyrdes oppgjør). Tredjeplass i gruppen betyr at man må ut i to avgjørende playoff-kamper i februar mot et lag som havner på 2. plass i Nations League nivå B. Vinneren av dette dobbeltoppgjøret vil beholde sin status som A-nasjon. Tap mot Østerrike tirsdag:

Norge ender på fem poeng. Så lenge Portugal ikke slår Frankrike, vil det være nok til tredjeplassen som i scenarioet over. Dersom Portugal slår Frankrike, blir Norge nummer fire i puljen med fem poeng. Da blir det nedrykk til nivå B, og en betydelig lengre vei inn mot EM i 2025. Kun nasjoner som er A-nasjoner i 2024 kan kvalifisere seg direkte til EM. Les mer om hva det vil si å være en A-nasjon inn mot EM-kvaliken her:

Slik fungerer kvinnenes Nations League Tabellen før siste runde: Frankrike, 13 p

Østerrike, 7 p

Norge, 5 p

Portugal, 3 p Gjenstående kamper:

Østerrike-Norge, tirsdag 19.15

Portugal-Frankrike, tirsdag 19.15

TV 2-ekspert: – En stor svekkelse

TV 2s eksperter er litt mindre spøkefulle når det gjelder fraværet av Norges kaptein i den helt avgjørende kampen i Østerrike.

– Jeg synes det er et stort tap. De har mange gode stoppere, men det handler litt om den rutinen og erfaringen som det bare er Maren Mjelde som har nå. Det har smittet over på resten av laget. Nå er det Matholde Harviken som sammen med en ny stopper må bære det videre, sier Ingrid Ryland, og får enighet fra kollega Yaw Amankwah:

– Jeg kan ikke komme utenom at dette er en veldig stor svekkelse. Det er et stopperpar som har den kjemien og den tryggheten som vi har savnet. Harviken er blitt bedre og bedre, og jeg tror Maren Mjelde har en stor del av æren for det, sier den tidligere stopperkjempen.

Norges avgjørende kamp mot Østerrike ser du tirsdag fra 19.00 på TV 2 Direkte og 18.30 på TV 2 Sport 1 og Play.