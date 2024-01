VONDE MINNER: Her, langs denne øde veistrekningen i Spania, var Jonas Abrahamsen involvert i en voldsom krasj for ett år siden - der man fryktet det verste. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Det er spesielt for meg å være tilbake på stedet der jeg fikk livreddende førstehjelp av lagkameratene mine for ett år siden, sier Jonas Abrahamsen.



Vi har nettopp parkert bilen ved en øde veistrekning like ved den spanske feriebyen Dénia, midt mellom Valencia og Alicante. På denne datoen i fjor, var 28-åringen på treningsleir med Uno-X i området da han krasjet stygt og lagkameratene fryktet det verste.

– Jeg syklet forbi her for første gang etter ulykken for et par dager siden, og jeg fikk en klump i magen. Jeg husker ingenting av selve hendelsen, så det er litt skummelt.

Svelget tungen

Abrahamsen trente spurtopptrekk med lagkompisene da det ulykksalige skjedde. I 60–70 km/t fikk han trøbbel med sykkelen, stupte over styret, smalt rett i asfalten før han ble slengt inn i et gjerde i veikanten.

TAKKER FOR HJELPEN: Politi og ambulanse var raskt på plass etter den stygge krasjen, men før det fikk Jonas Abrahamsen livreddende førstehjelp av lagkameratene på ulykkesstedet. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Han ble liggende urørlig på bakken, men takket være handlekraftige lagkamerater endte det heldigvis godt.

– Jeg hadde svelget tungen min. Men Søren (Wærenskjold) og Tord (Gudmestad) fikk brutt opp kjeven min og sørget for frie luftveier. Det er ikke sikkert jeg hadde levd i dag uten så gode lagkompiser, sier han stille.

Abrahamsen ble kort tid etterpå hentet av ambulanse og kjørt til sykehus. Utrolig nok ble han skrevet ut samme kveld.

– Jeg var veldig heldig. Da jeg kom på sykehuset hadde jeg egentlig bare noen skrubbsår. Hvem skulle trodd det når man tryner i 60–70 kilometer/t og treffer et gjerde?

– Vanskeligste året



HELDIG: Slik så 28-åringen ut da han utrolig nok ble skrevet ut fra sykehuset samme kveld som ulykken. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Mens han peker og forklarer i veikanten passerer flere sykkellag. Området er et eldorado for flere av verdens beste ryttere som lader opp til sesongstart. Det var også derfor Abrahamsen og Uno-X var her for ett år siden. På dette tidspunktet hadde det norske profflaget akkurat fått beskjed om at de seks måneder senere skulle få debutere i Tour de France.

I likhet med sine lagkamerater øynet hjelperytteren fra Skien at barndomsdrømmen kunne bli oppfylt. Men da han rett etter ulykken fikk konstatert kyssesyken, forsvant det meste av håpet.

– 2023 var kanskje det vanskeligste året i karrieren, både med tanke på krasjen her i Spania og den påfølgende kyssesyken. Da tenkte jeg at Tour de France kom til å ryke for min egen del.

I stedet var det det motsatte som skjedde. «Grenlandsplogen» – som har vært i Uno-X siden starten i 2017 – hvilte seg i stedet i form. Mannen som egentlig ikke var tiltenkt en plass blant de åtte som skulle få være med på eventyret i Frankrike, leverte så bra i de siste rittene før Tour de France at sjefene valgte å ta ham med.

– Jeg fikk jo en skikkelig boost av ulykken og kyssesyken, og oppdaget at hvile også er viktig for å prestere. Jeg kom i mitt livs form til Tour de France selv om jeg hadde to måneder nesten helt uten trening.

– Ja, for det sies at du ikke er så flink til å hvile …

– Jeg trener alltid hele tiden, så det var en åpenbaring for meg at hvile også er viktig for å prestere, sier han med et stort smil om munnen.

Ikke trygg

På den 18. etappen av Tour de France holdt det på å ende med en sensasjon. Mannen som knapt har vunnet et ritt i sin karriere satt plutselig i et brudd som akkurat holdt unna et jagende hovedfelt. Abrahamsen åpnet spurten med 250 meter igjen til mål, men det endte med en tredjeplass.

– Måten han reiste seg på, er helt utrolig. Han gjorde en fantastisk jobb for laget under hele Touren, og vinner nesten en etappe. Vi har mange stjerner på laget, men Jonas er en av våre viktigste ryttere. Og det er uten noe særlig med meritter, sier sportsdirektør Kurt Asle Arvesen.

MIL ETTER MIL: Hardkjøret er igang for å stå best mulig rustet til sesongen. Sammen med resten av laget var Jonas Abrahamsen på treningsleir i Spania i desember. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Men mannen – som først og fremst imponerte med sine monsterkrefter som hjelperytter i Tour de France – har ikke fått noen nykker av den grunn. På spørsmål om hva som er målet for 2024, så handler det ikke om ham selv.

– Det er jo først og fremst å gjøre hjelperytter-rollen, blant annet for Alexander Kristoff, som kom inn i laget vårt i fjor og som har løftet oss.

– Er du trygg på at du får en plass på Tour de France-laget, hvis Uno-X får invitasjon i år igjen?

– Nei, det vil jeg ikke si nå. Vi har fått mange gode ryttere i vinter, som Magnus Cort, Andreas Leknessund, Jonas Hvideberg og Markus Hoelgaard, så det nåløyet blir trangere og trangere for hvert år. Men hvis jeg fortsetter utviklingen fra i fjor, så er det muligheter for meg også.