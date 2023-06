– Jeg har vel rundt 150–160 par sko utstilt

Da Henrik Ingebrigtsen bygde hus, fikk han arkitekten til å tegne et eget rom til den enorme samlingen med såkalte sneakers. De fleste er fra hovedsponsoren Nike.

– Det er mange som tror at det var Liva (kona) som bestemte fargen på rommet. Men det var det ikke, ler han.

– Det var du som ville ha rosa?

– Ja, det er litt kult da, hehe.

Kona klager

Ingebrigtsen som har vært sponset av Nike i over ti år, har naturligvis hatt god tilgang på sortimentet til samarbeidspartneren.

– Jeg har fått en del sko. Jeg brukte bare ett par i mange år. Så de fleste andre her er knapt brukt. Jeg har fått dem, og lagt dem rett i skapet, sier han og holder opp et par knall blå til ære for fotografen.

STERKE FARGER: Henrik Ingebrigtsen valgte selv den rosa fargen på skorommet. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Hvor mange par er det her?

– Inne i dette rommet er det vel rundt 150–160 par sko utstilt. Og så har du Liva sine i tillegg.

– Hvor mange har kona da?

– En 30–40 par. Liva klager litt på det. Men hun har ikke grunn til det. Hun har veldig mange par. Det er bare at jeg har mange fler, fleiper han.

Men den skoglade løperen er mest glad for at han endelig kan snøre på seg piggskoene igjen.

Kun såre legger

Etter han sjokkerte både seg og omverdenen med å sette ny pers i Belgia for 14 dager siden med 13.13,99 på 5000 meter, hadde han ikke hatt piggsko på beina på nesten ett år.

– Beina tålte det. Bortsett fra litt støle legger, så har jeg ingen varige mén fra det løpet, smiler han.

For det er skadene, og alle vondtene som har kommet i kjølvannet av konkurranser som har holdt storebror Ingebrigtsen borte fra det meste av konkurranser på bane de siste årene.

JEVNT SIG PÅ TRENING: Siden i mars har Henrik Ingebrigtsen holdt skadene i sjakk, og fått trent mye kondisjon. Fortsatt unngår han å løpe konkurransefart på trening. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Han har operert tåa, hamstringen, og slitt med muskulaturen i setet. Alt kommer fra stor belastning over tid. Og den ene skaden har avløst den andre.

– Du spøkte med det selv på SoMe etter rekordløpet, at ryktene om din død var overdrevet?

– Ja, he, he. Det har vært en lang vei å gå for å komme tilbake der jeg er nå. Og den veien har ikke akkurat godt rett fram heller, sier han.

Oppskriften har vært grunntrening, grunntrening, og grunntrening.

– Før løpet i Belgia hadde jeg ikke hatt en eneste økt med konkurransefart, eller med piggsko.

Han vet at hvis han får gjort kondisjonstreningen uten avbrudd, så vil det å løpe konkurranser være den fartstreningen han trenger for å dra nivået sitt høyere.

– Det at jeg i det hele tatt perser nå, forteller jo at jeg er bedre enn jeg noen gang har vært. Samtidig vet jeg jo at potensialet er enda høyere – gitt at jeg får trent det jeg skal. Og holder meg skadefri, sier han.

– God nok for VM-finale

De som har vært tett på Henrik Ingebrigtsen gjennom karrieren har ofte latt seg imponere over hans vilje og evne til å tyne ut det han har inne i konkurranser.

Dette løpshodet som pappa Gjert i sin tid beskrev som noe helt ekstraordinært, har heller ikke rustet med årene.

Og med gode resultater, så stiger også ambisjonene. I utgangspunktet hadde han ikke regnet med å løpe VM i år heller. Men nå er ikke Henrik Ingebrigtsen i tvil.

– Jeg har et godt nok nivå inne til at en finale i VM er innen rekkevidde.

TILSKUER: Jakob Ingebrigtsen og Henrik Ingebrigtsen, VM i Eugene. Da var storebror skadet, og kun assistent for lillebror. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

I gamle dager ville han vært selvskreven i en norsk VM-tropp. Men i år blir det rift om plassene på 5000-meterlaget.

Derfor blir Bislett Games ekstremt viktig. Der møter han tre av utfordrerne han har til de tre ledige plassene på laget.

* Magnus Tuv Myhre, Awet Kibrab, og Zerei Mezngi har alle løpt godt i år.

I tillegg er det ikke utenkelig at Narve Gilje Nordås og broren Filip Ingebrigtsen kan prøve seg på et VM-krav.

Foreløpig er det kun lillebror Jakob Ingebrigtsen som er klar for 5000 meter som tittelforsvarer.

– Vil ikke grine meg til plass

Derfor vet Henrik Ingebrigtsen at han må levere i konkurransene framover. Han tror resultatet fra Belgia gjør at han tidsmessig er klar for et VM.

– Jeg vet ikke hva de som tar ut laget legger til grunn. Men jeg regner med det er rankingen som gjelder. Er jeg ranket godt nok, så er jeg med. Hvis ikke, så er det fair at noen andre tar plassen.

CRUISER TIL VM? Henrik Ingebrigtsen ser for seg VM på 5000 meter. Han har ikke vært i mesterskap siden Doha i 2019. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Han vil ikke spekulere på om han bør skjønnes inn på laget, dersom han står ganske likt med noen av de andre.

– Du har jo mye, og god erfaring fra mesterskap?

– Nja. Man kan kanskje argumentere for at hvis jeg og en annen har akkurat samme poengsum, så ville jeg gått for meg, he, he. Såpass tro har jeg på meg selv, ler han.

Likevel. Han presiserer at han ikke mener at han bør gå foran andre bare på rutine og gamle meritter.

– Man gjør det ikke bra i VM med bare et godt løpshode. Fysikken må være på plass. Uten den kommer man ikke langt.

Dessuten.

– Jeg håper vi ikke kommer i den situasjonen at jeg må grine meg til en VM-plass. Jeg ønsker å fortjene den plassen.