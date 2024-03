Torleif Syrstad viste muskler da han på imponerende vis staket seg hele veien til topps i den 100. utgaven av prestisjetunge Vasaloppet søndag.

Like før målgang forsøkte demonstranter å komme seg inn i løypa og hindre seierherre Syrstad.

Se video (med tillatelse fra NRK, som sender Vasaloppet):

I kvinneklassen tok Emilie Fleten en suveren seier etter å ha gått i ensom majestet nesten hele løpet.

Syrstad er niende nordmann i historien som vinner det prestisjetunge rennet. På siste passering ledet han med godt over to minutter.



– Det er så mange faktorer du skal treffe på, og han har truffet blink på alt, skrøt NRK-ekspert Carl Fredrik Hagen.

– Har vært sur og irritert

Bak Syrstad fulgte Johan Hoel på annenplass, mens den svenske kometen Alvar Myhlback (17) tok 3.-plassen.

– Det er for godt til å være sant. Det var et tidlig brudd, og jeg kjente meg bra. Tidligere har jeg følt at jeg har vært for defensiv, så i dag skulle jeg følge hvert eneste støt. Jeg skal feire med laget i noen timer, og så er det jobb klokken 8 i morgen tidlig. Da er det første møte, sa Syrstad til NRK etter rennet.

Ved siden av satsingen har Syrstad det siste året hatt en 100 prosent jobb på siden.

– Det har vært lange dager og litt for lite søvn. Jeg har vært sur og irritert på at jeg har stått i denne situasjonen. Jeg hadde lyst til å satse 100 prosent, men nå ble det som det ble. Det blir nok andre saker neste år, fortsatte Syrstad.

Tidlig tempoøkning



Allerede i den første kraftanstrengende motbakken ristet kvartetten med Torleif Syrstad, Johan Hoel, Alvar Myhlback og Thomas Ødegaarden seg løs fra resten av feltet.

– Det ser ikke ut som de er interesserte i å bremse noe ned her. Det er interessant, sa NRKs ekspertkommentator Simen Østensen.

Ved passering 24,3 kilometer i Mångsbodarna lå de fire i tet snaue halvannet minutt foran jagende Johan Tjelle. Med drøye 26 kilometer igjen å gå rykket Syrstad fra bruddkompisene.

– Han setter virkelig fart her nå, sa NRK-ekspert Østensen.

– Godt forberedt

Den tidligere allround-kongen Petter Northug sto på start i Vasaloppet søndag. Trønderen hadde prestisjerennet fra Sälen til Mora som sesongens store høydepunkt, og 38-åringen ble ikke med tetkvartetten tidlig i løpet. Northug gikk til slutt i mål i 18.-plass, åtte minutter og 51 sekunder bak Syrstad.

– Det blir hardt og brutalt, men vi er godt forberedt. Vi har store forventninger. Jeg tror jeg er i bedre form jeg har vært tidligere i vinter, og da kan det bli artig, sa den trønderske skikongen til NRK før rennstart.

Plussgrader og regn preget opptakten til langløpsklassikeren i Sverige. Dagen før rennstart hadde det hopet seg opp store mengder vann i startområdet, og det måtte legges ny snø lørdag kveld.

(©NTB)