I BALANSE: Endelig føler Sigrid Borge at hun er trygg på hva hun skal gjøre når hun går ut på banen for å kaste spyd. Men veien dit har vært veldig lang. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Sigrid Borge er smekkfull av selvtillit etter en fantastisk sesongstart. Men også like full av selvironi. For hun innrømmer at det sett utenfra virker helt usannsynlig at hun per tiden er verdens beste spydkaster med 66,50 meter.

Selv ler hun godt når hun prater om sesongene 2020, 2021, og 2022.

– Man må være ærlig. De var helt ræva, hehe.

For det høres kanskje kult ut å kaste høyt og bredt.

– Jeg kan love deg. Ingen har kastet høyere enn meg. Der har jeg verdensrekord, haha.

Men i spyd er det altså lengden på kastet som teller.

Bunnen nådde hun for tre år siden under et stevne på Bislett. Alle seks kastene gikk utenfor kastsektoren. Det var bokstavelig talt dødt. Og det meste virket helsvart.

Etter at hun begynte å trene med Andreas Thorkildsen i 2019 la hun om teknikken. Men jenta som vant kongepokalen så sent som i 2018 så ut som hun ikke kunne kaste spyd.

Etter hvert begynte hun å treffe innenfor kastsektoren. Men i stedet for å kaste over 60 meter, landet spydet på rundt 50. Det ville seg bare ikke.

Ikke før 20. mai i år. Da stemte plutselig alt.

Trener og spydlegende Andreas Thorkildsen oppsummerte det slik i en SMS til TV 2 etter konkurransen i tyske Halle:

– Fire år med hard jobb kom ut i ett kast. Kontinuitet funker.

GA ALDRI OPP: Selv om motgangen har vært stor i fire strake år, har Sigrid Borge trent hardt og fulgt planen til Andreas Thorkildsen som skulle sende henne i verdenstoppen. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Men det har vært på håret at Borge har gitt opp. For selv om hun har trivdes med treningen, og skadeoppbyggingen etter en operasjon i 2019 – så tærer det på motivasjonen når pila hele tida peker beint ned i konkurranser.

– Jeg har vært flau, sier hun.

Fordi hun hele tiden har visst at hun kan så mye bedre. Og på et tidspunkt begynte hun nesten å føle på dårlig samvittighet.

– Mest overfor de som trodde på meg, overfor folk på landslaget som ga meg tillit og støttet meg, forklarer hun.

Da framgangen også lot vente på seg i fjor, så var tankene om å gi seg oppe til vurdering.

– Jeg tenkte litt på det i fjor. Men i fjor høst begynte jeg å se litt framgang på trening og fikk ny motivasjon. Så da sa jeg til meg selv at jeg skulle ta ett år til.

Heldigvis. For Andreas Thorkildsen har hele tiden fortalt henne at det ville løsne til slutt.

– Sigrid skal ha for at hun har stått i det, og hun har jobbet enormt hardt for dette. Og hun har vært lojal til planen vi har hatt, sier han.

– Som å glemme hvordan man sykler

Etter to operasjoner, i kne og albue, begynte Thorkildsen jobben i 2019 med å innarbeide en ny teknikk hos den lovende kasteren fra Osterøy.

Borge har alltid vært et kjempestort kasttalent. Men Thorkildsen mente teknikken hun hadde ikke var god nok til å bli best i verden, og jage lengder over 70 meter. Siden hun uansett var skadet og måtte ha en pause, fant de ut at timingen for å innarbeide en ny teknikk var god.

HELT KONGE: I 2018 så framtiden til Sigrid Borge lys ut. Under NM fikk hun Kongepokalen sammen med Karsten Warholm, og ble ansett som en av landets beste kvinnelige utøvere. Etter det begynte motgangen. Foto: Vidar Ruud

Men å legge fra seg den gamle måten å kaste på har ikke vært enkelt.

– Det føles litt som om at man må glemme hvordan man sykler. Og når man begynner på igjen, så ser det ikke ut som man ikke kan sykle i det hele tatt, sier hun.

Thorkildsen forklarer.

– Det er et puslespill. Det handler om å sette sammen bit for bit. Til slutt har man hele bildet.

– Lett

Borge selv bruker et ord når hun skal beskrive følelsen hun hadde på rekordkastet.

– Lett, smiler hun, og utdyper.

– Det er ofte sånn på de gode kastene at man føler at å kaste spyd er veldig lett. Den store forskjellen nå er at jeg vet akkurat hva jeg gjorde. Jeg gjorde bare det jeg gjør på trening. Derfor føler jeg meg trygg på at jeg kan gjøre det igjen.

– Sånn var det ikke før?

– Nei, det var mer sånn at man ikke helt visste hvorfor et kast ble bra.

TETT PÅ: Spydlegende og den dobbelte olympiske mesteren Andreas Thorkildsen, følger nøye med på styrkeøkta til sin elev. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Gir trygghet

Thorkildsen mener Borge var heldig som fikk det gode svaret så tidlig i sesongen. Det gir en stor trygghet. Både for utøver og trener.

– Det er helt perfekt å få det til i sesongens første kast. Det gir ro. Nå slipper hun å jage etter de gode resultatene.

Rett til Paris

En annen bonus er at hun plutselig kan velge hvilke stevner hun skal kaste på en helt annen hylle.

– I stedet for å reise en halvtime med bil til Hakkadal og Nittedal, så kan vi fly til Paris og Lausanne, gliser Thorkildsen.

– Det blir deilig å bytte ut sertifikatet med pass igjen, hehe.

GOD STEMNING: Sigrid Bprge og Andreas Thorkildsen på styrketrening på Olympiatoppen. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Egentlig skulle hun kaste nordisk mesterskap i København i helgen. Men det går nå som agentene har fått henne inn i de store Diamond League-stevnene.

Som verdensener gjør Borge comeback i det gjeveste selskapet i Paris om ni dager.

– Er du trygg på at dette ikke var et blaff, og at du kan prestere igjen?

– Ja, jeg føler meg trygg på det. Selv om Leif Olav Alnes sier at godt gjort er bedre enn godt sagt, så har jeg tro på at jeg kan få til nye gode kast.

Fargerikt tidsfordriv

Siden det er lenge siden man har sett Sigrid Borge på den største scenen i friidrett, er det lett å legge merke til en veldig synlig fysisk forandring. Stadig flere fargerike tatoveringer pryder nemlig høyrearmen til det norske spydesset. Det er i ferd med å bli hennes signatur.

TIDSFORDRIV: Kastarmen til Sigrid Borge er full av fargerike tatoveringer. På bicepsen er det et motiv basert på et bilde av søskenflokken hennes på Osterøy. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Jeg har alltid likt tatoveringer. Så har jeg kanskje kjedet meg litt, haha, ler hun, og viser fram det ene motivet som ligger en klar tanke bak.

– Her er det bilde av meg og de to søsknene mine. Så har jeg én Pink Floyd-tatovering. Ellers har jeg ikke noe spesiell tanke bak de andre motivene. Annet enn at jeg synes det er fint.

På foten har hun også en tatovering der det står «kastar».

– Det er godt jeg endelig har begynt å leve litt opp til den.