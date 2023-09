– Jeg har øvd på å skrive autografer

De færreste hadde hørt om Juni Arnekleiv fra Dombås før VM i skiskyting i vinter. 24-åringen ble først tatt ut som reserve til mesterskapet i Oberhof, men ble kastet inn på sprint-laget og imponerte stort med en 12. plass i debuten.

Høydepunktet i verdenscupen kom en måned senere, da hun tok sin første seier sammen med det norske stafettlaget.

Etter sesongen ble Arnekleiv belønnet med plass på elitelandslaget.

– Det er skikkelig gøy! Vi er et ungt lag, så det er ikke veldig stor forskjell fra da jeg var på rekruttlaget, men det tror jeg er en trygghet, sier Arnekleiv til TV 2.

Den blide Dombås-jenta er samboer med Sivert Guttorm Bakken, som også er på elitelandslaget. Han er svært imponert over hva kjæresten fikk til forrige sesong.



STOLT KJÆRESTE: Juni Arnekleivs samboer, Sivert Guttorm Bakken, er stolt og overrasket over kjærestens gjennombrudd. Foto: Terje Bendiksby

– Det var overraskende! Jeg regnet med at hvis alt klaffet kunne hun få til noen gode resultater, men at hun fikk til alt på rekke og rad inn mot VM var veldig kult. Veldig fortjent synes jeg, sier Bakken til TV 2.

Renner over med fanbrev

Med landslagsplass og gode resultater, følger også mer oppmerksomhet. Det har Arnekleiv fått merke.

– Ja absolutt, bare det at man skal bort og skrive autografer, det er jeg ikke vant med i det hele tatt. Det var sånn jeg øvde på da jeg gikk på NTG, i tilfelle den dagen skulle komme. Og nå får jeg endelig bruk for det, ler hun.

Også Guttorm Bakken får kjenne på samboerens nye status.

– Det kommer mer fanbrev i posten, det fylles opp og renner over innimellom, sier han, før Arnekleiv legger til:

– Ja, jeg mobbet han da han fikk det tidligere, men nå er det faktisk noen til meg der også. Jeg synes det er litt kult å få bilder av meg selv, så det hender av og til at jeg tar vare på et par av dem, gliser 24-åringen.

Målet er verdenscup

Den ferske eliteløperen har lagt en god treningssommer bak seg. Nå er hun klar for å ta nye steg kommende sesong.

– Jeg tror jeg har mest å gå på fysisk, og der har vi veldig sterke jenter på laget, både Ingrid, Ragnhild og Ida, som kan dra lasset.

Målet hennes er å få gå mest mulig verdenscuprenn til vinteren.

SLO TIL: Juni Arnekleiv imponerte stort under VM i Oberhof forrige vinter. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Jeg vet konkurransen er tøff, det er mange gode på rekruttlaget og vi har et sterkt elitelag, så det blir kamp om plassene til vinteren også. Det er absolutt ingen selvfølge, men jeg håper å gå mest mulig i verdenscupen, sier Arnekleiv.

Samboeren er i hvert fall positiv foran sesongen.

– Jeg håper for hennes del at hun ikke stiller for store forventninger til seg selv. Jeg vet jo at hun ikke har blitt noe dårligere enn hun har vært tidligere, så det er mulig å få til noe av det samme, sier Guttorm Bakken.