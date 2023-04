Casper Ruuds liv i eliten:

TENNISSTJERNE: Grusprinsen Casper Ruud konkurrerer for tiden på favorittunderlaget i spanske Barcelona. Foto: ERIC GAILLARD

– Jeg kommer godt overens med de fleste, men har ingen nære venner på touren. Og det har vært mitt eget valg, sier Ruud til TV 2 i spanske Barcelona.

Tirsdag tok 24-åringen seg kontrollert videre i ATP-turneringen i den katalanske hovedstaden etter seier mot amerikanske Ben Shelton.

Valget om å ikke knytte sterke vennskapsbånd med konkurrentene i tenniseliten er godt gjennomtenkt.

– Jeg er ikke komfortabel med å ha altfor nære venner på touren, for plutselig møter man dem i en storkamp. Det kan være vanskelig å møte folk man anser som sine beste venner, og da ønsker man kanskje heller ikke å slå dem, sier Ruud.

Blant utøverne det norske tennisesset kommer best overens med finner vi navn som Rafael Nadal og Andrej Rublev, men Ruud akter altså å holde dem på behørig avstand.

– Slik vet jeg at jeg gjør alt jeg kan for å slå dem når vi møtes.

KONTROLL: Casper Ruud hadde få problemer med den amerikanske motstanden i Barcelona Open tirsdag. Foto: Felipe Mondino/LiveMedia / ipa-a

– Jeg skal være helt ærlig

Forrige sesong ble en enorm opptur for 24-åringen fra Snarøya.

2022 ga ham tre titler og fire finaletap, deriblant i Grand Slam-turneringene Roland-Garros og US Open.

Etter storturneringen i statene inntok Ruud andreplass på verdensrankingen, men starten på 2023 ble langt tøffere.

Flere tunge nederlag snudde med seier i ATP 250-turneringen i portugisiske Estoril. Den norske grusprinsen skuffet så i Monaco, men er nå på gli i Barcelona og har målet for sesongen klart.

– Jeg har et mål og drøm om å vinne større turneringer enn ATP 250. Hva som skal til vet jeg ikke helt ennå, men jeg skal være helt ærlig å si at det er målet for grussesongen, sier Ruud.

GRAND SLAM-FINALE: Casper Ruud imponerte stort, men spanske Carlos Alcaraz (t.v) ble for sterk i US Open-finalen i New York i september. Foto: JULIAN FINNEY

Hyller dansk vidunderbarn

Blant Ruuds argeste konkurrenter i verdenseliten finner vi den danske tenniskometen Holger Rune.

Ruud har latt seg imponere over fremgangen til 19-åringen, som kom seg helt til finalen i Monte-Carlo Masters nylig.

– Første gang vi møttes følte jeg meg ikke veldig truet. Han var ukoordinert og slo mye feil, men har hatt en fantastisk progresjon og forbedret seg veldig på kort tid. Det han fikk til i Monte Carlo var imponerende. Det å bli god så fort er ikke lett.

Under French Open i juni i fjor møttes skandinavene til duell i en svært dramatisk kvartfinale. Det endte med norsk seier mot den hissige dansken.

HETT: Det ble ampert da Ruud (med ryggen til) møtte det danske fenomenet Holger Rune under French Open i fjor. Foto: GONZALO FUENTES

Den gang var Ruud lite fornøyd med oppførselen til Rune, som senere beskyldte nordmannen for å ha hovert over ham i garderoben. I dag har de skværet opp.

– Vi snakket sammen etterpå. Det var kjapt og enkelt. Vi har glemt den saken og lagt det bak oss. Det skjedde, men det er ingen vits i å dvele over fortiden.

Stinn av selvtillit

I neste runde av Barcelona Open møter Ruud vinneren av italienske Francesco Passaro og argentinske Francisco Cerundolo.

Kampen spilles trolig torsdag.

– Jeg går inn i turneringer med en annen selvtillit etter resultatene jeg viste i fjor. Jeg har en underliggende visshet om at alt er mulig, sier Ruud, som ikke ofrer den svake sesongstarten for mange tanker.

– Til og Novak Djokovic og Rafael Nadal hadde perioder hvor de falt ut og inn av det.

For øyeblikket ligger Ruud som nr. 3 på verdensrankingen.

Til syvende sist er han evig takknemlig for livet han lever.

– Jeg er lett til sinns og får gjøre det jeg elsker. Jeg får reist verden rundt, spille i de største byene og største arenaene i verden, sier han, og fortsetter:

– Forhåpentligvis har jeg en lang karriere foran meg. Det viktigste for meg er å holde meg skadefri og ha mulighet til å konkurrere.