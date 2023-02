Latteren og spøken sitter som vanlig løst hos Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes før sesongstarten i Ulsteinvik i kveld. De legger ikke skjul på at formen til Warholm er god.

Det har de også vist litt av på sosiale medier. Tidligere i vinter la Warholm ut en video der han pumper 406 kilo opp og ned i en spesiell øvelse funnet opp av Leif Olav Alnes.

– Jeg har fått mye hets for den der, smiler Warholm.

Og legger til:

– Men jeg la den nok ut for å «provosere» litt også.

Under posten skriver olympiamesteren i friidrett at øvelsen ikke har fått noe navn, men at det «trolig er verdensrekord».

Og ifølge Warholm kom reaksjonene fra mange treningsmiljøer, men aller mest fra de som driver med vektløfting. De skjønte ikke vitsen med at Warholm dunker vektene i bakken og drar dem videre opp på spretten.

– Mange mener at det jeg gjør er helt idiotisk. Men det får de bare mene hvis de vil, tenker jeg, sier Warholm.

Designet for løping

Ulsteinvikingen forteller videre at den spesielle øvelsen kommer fra «det gale hodet til Leif». Til det får eleven bare et stort smil i retur fra treneren.

Alnes ønsker ikke å kommentere den hetsen Warholm har fått fra enkelte forståsegpåere.

– Men dette er en øvelse som er designet for løping. Derfor er den hensiktsmessig å gjøre, sier han til TV 2.

Alnes kan prate i mange timer om teorien bak.

Men enkelt oppsummert er dette løftet en såkalt «triple extension». Det vil si at når Warholm drar vektene opp så tar samtidig en slags tåhev.

Tanken er at forfoten da har samme kontakttid mot underlaget som han har når han løper.

Dermed trener han både ankelleddet, kneleddet, og hofteleddet i en og samme løpelignende bevegelse.

– Denne øvelsen har vi gjort i mange år. Men det er først i det siste at vi har bygget en maskin sånn at vi kan ha på litt mer vekter enn før. Den er mer stabil. Så det har vært en øvelse som har fungert veldig bra for oss, sier Warholm.

FIKK HØRE DET: Det tikket inn flere meldinger på Warholms mobil etter innlegget. Her fra en tidligere anledning. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Trente likt i skadeperioden

TV 2 har også bilder av Warholm i sommer da han var skadet i hamstringen. Også da gjorde han samme øvelsen. Dog med langt mindre vekt.

– Du løftet drøyt 50 kilo i sommer, og over 400 nå. Sier det litt om hvor langt du har kommet i treningen etter avbrekket?

– Både og. Da jeg var skadet måtte vi ta noen steg tilbake, og vi gikk ned på 50 kilo for å gjøre det lettere. Sånn sett viser det jp hva jeg var kapabel til da, og hva jeg kan når jeg er frisk.

– Er du mer bevisst nå på hvor hardt du skal pushe grensene på trening?

– Nei, egentlig ikke. Det er en nådeløs bransje vi driver i. Det er ikke snakk om å gjøre noe halvveis. Vi må gjøre ting med samme kvalitet og gjennomføringsevne som før. Når det kommer til kvalitet på trening så er det ingen kompromisser, så får man heller ta konsekvensene av det som det kommer, sier Warholm.

– Ingen frykt

Derfor blir det også bånn gass i Ulsteinhallen. Det er et halvt år siden sist Warholm løp en konkurranse.

Noe som alltid er både på godt og vondt for trener Alnes.

– Når man går med full maskin er det alltid en liten risiko. Derfor er jeg også alltid litt nervøs, ler han.

Men en ting er de to samstemte om. Frykten for nye skader er ikke noe de verken har, eller snakker mye om.

– Vi har ikke snakket om det i det hele tatt, sier Warholm.

For i en sprintøvelse nytter det ikke å legge inn noen form for sikkerhetsmargin.

– Akkurat når du går inn i det moduset må du bare fjerne all frykt og gå over på ryggmarksreflekser. Det er det som gir best tid.

Karsten Warholm har europarekorden på 400 meter innendørs på 45,02. Den satte han tilbake i 2019.

Hvis formen er så bra som den ser ut i styrkerommet, kan det kanskje være lov å håpe på et historisk løp under 45 sekunder for første gang på Warholms hjemmebane i Ulsteinvik.