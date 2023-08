– Jeg har fått høre det

Sommeren har bestått av mye trening og sesongforberedelser for de norske skiskytterne. Noen av dem har også rukket å konkurrere uten ski på beina og gevær på ryggen.

I juli ble det spektakulære terrengløpet Lofoten Skyrace arrangert for femte gang. Både Vetle Sjåstad Christiansen og Ingrid Landmark Tandrevold sto på startlisten til det 32 kilometer lange løpet, som strekker seg over to fjell i Lofoten.

Det ble en særdeles tøff opplevelse for én av dem.

– Det var et 32 kilometer langt mareritt. Det begynte bra, jeg gikk friskt ut som jeg gjør på 10 kilometer sprint i skiskyting, det burde jeg ikke gjort, forteller Sjåstad Christiansen til TV 2.

For på vei over fjell nummer to, «Matmora», som ligger 788 meter over havet, fikk Geilo-gutten virkelig kjenne det.

– Jeg fikk både støtte og hjelp av lokalbefolkningen, av andre deltakere og litt serving fra Røde Kors på toppen med salt-tabletter, banan, vann og Cola, men det var lite som hjalp.

– Min tøffeste opplevelse

Tøffest var det nok likevel for Sjåstad Christiansen å bli passert av lagvenninne Landmark Tandrevold.

– Ingrid kom plutselig forbi i hundre da jeg tuslet bortover ryggen der. Jeg stoppet for å heie, men Ingrid enset meg ikke et blikk, så jeg ble fly forbanna, sier Christiansen.

I FARTA: Ingrid Landmark Tandrevold var strålende fornøyd med å slå lagkameraten. Foto: Lofoten Skyrace

Lagvenninnen kontrer tilbake:

– Jeg fikk ikke med meg at han var der engang, og det var ikke fordi jeg løp så utrolig fort, men mer fordi jeg ikke hadde forventet å se han der. Jeg trodde han var i mål allerede, sier Landmark Tandrevold.

I stedet ble det en tøff avslutning på turen for Geilo-gutten.

– Det er nok min tøffeste opplevelse sånn idrettsmessig, det var total kollaps og låsning i muskulaturen. God gammeldags spasertur de siste to timene, forteller Christiansen.

31-åringen klokket inn på tiden 4:14:25, mens Landmark Tandrevold kom i mål på 3:39:47.

Altså 35 minutter foran lagkompisen.

– Den skal jeg leve lenge på, det var en viktig seier for meg. Jeg er ikke noe hurtig, men jeg er ganske seig, så det var min type distanse, gliser Landmark Tandrevold.

Fått gjennomgå av lagkompisene

Fossum-utøveren imponerte stort med andreplass i kvinneklassen, kun slått av Mirjam Saarheim. Vel så viktig var det nok likevel å slå lagkompisen.

– Jeg måtte selvfølgelig melde det til Egil (Kristiansen, landslagstrener), så Vetle har nok fått høre det, sier Landmark Tandrevold.

Og Sjåstad Christiansen kan bekrefte at du får gjennomgå på neste landslagssamling når du blir knust av ei jente på laget.

– «Tjeideng», er det ikke det det heter? Tro meg, jeg har fått høre det. Det har vært litt krise mentalt i sommer, sier Geilo-gutten.