Tannløs Zuccarello til TV 2:

MINNESOTA ( TV 2): Han mangler to fortenner, men føler seg smartere enn noen gang.

KLAR FOR SLUTTSPILL: Mats Zuccarello møtte TV 2 hjemme i Minnesota før sluttspillet starter i NHL denne uka. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Mats Zuccarello (35) har hatt noen uvanlig rolige og avslappende dager hjemme i Minnesota da TV 2 møter ham.

Vanligvis spiller 35-åringen opptil fem kamper i uka, og er ofte på flere lange flyreiser på tvers av USA. Men forrige uke ble de beste spillerne spart for å være klar til den første sluttspillkampen denne uka.

HJEMME: Mats Zuccarello hadde en rolig oppladning hjemme i Minnesota før sluttspillet er i gang denne uka. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

Minnesota Wild tok første stikk i beste av sju-serien mot Dallas Stars natt til tirsdag.

Zuccarello noterte seg for en assist i den første sluttspillkampen.

Han har imponert mange de to siste sesongene.

– I fjor var veldig bra, i år har det vært litt opp og ned. Spesielt nå på slutten har produksjonen vært litt dårligere, men alt i alt en fin sesong, sier Mats Zuccarello til TV 2.



ASSIST: Mats Zuccarello spilte 27:25 minutter i den første sluttspillkampen, og noterte seg for en målgivende pasning. Foto: Isaiah J. Downing/NTB

– Er blitt eldre

For to uker siden lå det fortsatt snø i gatene, men sommervarmen har kommet til den nordlige staten. Det er nesten tretti varmegrader da han tar i mot TV 2.

Mannen med 766 kamper i NHL innrømmer at kroppen preges mer nå enn tidligere, og at pausen han fikk før sluttspillet er viktig for ham.

– Jeg er blitt eldre, så det er fint å få hvile litt for å få på plass de skavankene som dukker opp, men jeg føler meg «fit».

Zuccarello tenker seg om før han legger til.

– Kanskje litt smartere også. Litt treigere, men smartere, gliser Zuccarello.

– Synes det?

Han mangler to fortenner.

TANNLØS: Minnesota Wild spiller Mats Zuccarello møtte TV 2 hjemme i Minnesota før playoffen i NHL starter denne uka. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Har du fått en puck i munnen?

– Synes det?

Mannen med 14 NHL sesonger bak seg ler.

– Ja, jeg har trukket noen tenner. Mistet noen tenner, men det er sånt som skjer. Jeg får sette det på plass når sesongen er over.

– Kan Minnesota Wild gå hele veien til en finale?

– I sluttspillet kan alt skje. Jeg håper vi kan gå videre en runde eller to, eller kanskje overraske å gå hele veien. Vi har et godt lag, så med litt flyt så er det ikke umulig, sier Mats Zuccarello.