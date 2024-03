Se Norge-Tsjekkia fredag fra kl. 17.30 og Norge-Slovakia neste tirsdag fra kl. 18.30 på TV 2 Direkte og TV 2 Play.

De norske fotballandslagene skal fra i vår spille i en ny landslagsdrakt. Trøya får sin «debut» mot Tsjekkia på Ullevaal stadion denne uken.



– Jeg ble veldig overrasket. Jeg har aldri sett en norsk drakt som er i nærheten av det der, sier influenser og fotballkommentator Kasper Kvello.

Den nye drakten er den mest høyteknologiske et norsk fotballandslag noen gang har brukt, ifølge Jan Ove Nystuen, som er leder for merkevare i Norges Fotballforbund.

– Kun det beste er godt nok for landslagene våre. Detaljer helt ned på mikronivå sørger for at drakten skal være best mulig å bruke i all slags vær. Samtidig har vi tatt med oss noe av det tradisjonelle i utviklingen av drakten og latt oss inspirere av historien i designet, sier Nystuen.

Han nevner blant annet at den nye hjemmedrakten er inspirert av sverdet til vikingkongen Harald Hårfagre, mens navn og nummer har hentet inspirasjon fra et særegent runetegn.

– Bortedrakten er inspirert av det unike nordiske lyset med is og nordlys som stikkord, sier Nystuen.

– Helt, helt annerledes

Drakten kommer i salg for publikum fra 21. mars.



– Først tenkte jeg at det var noe helt, helt annerledes og nytt etter det vi har hatt i mange år. Det har ofte vært veldig rene hjemmedrakter spesielt, sier TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland.



Hun har selv 25 A-landskamper for Norge.

– Hjemmedrakten er kanskje den som vekker mest oppsikt. De retro ermene og kragene er jeg veldig fan av. Nå som jeg har fått tenkt meg litt om og bearbeidet, tenker jeg det er en litt mer «statement drakt». Her er vi og skal vise oss litt mer frem. Det norske flagget, vertikale striper, litt sånn sykkellandslagsdrakt-assosiasjoner. Jeg tror det er en drakt som kan vokse litt på meg, sier Ryland.

Men hun lar seg aller mest imponere av bortedrakten.

– Den syntes jeg umiddelbart var veldig kul og appellerte. Den er kanskje mer i tråd med slik bortedrakten har vært i det siste, med disse blå elementene, shades og mønster, sier Ryland.

I sosiale medier påpekes det blant annet at den nye landslagsdrakten er slående lik draktene til trondheimsklubben Nationalkameratene.

Ellers har mottagelsen vært noe blandet.

Men som Kasper Kvello påpeker:

– Det har jo ikke fungert med den plain røde. I hvert fall ikke de siste 23–24 årene. Så hvis dette plutselig den drakten vi kvalifiserer oss med, så går det helt greit, da kan drakten være grønn for min del.